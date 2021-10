DGAP-News: iOmx Therapeutics erhält 65 Millionen Euro in einer Serie-B-Finanzierung (deutsch)

iOmx Therapeutics erhält 65 Millionen Euro in einer Serie-B-Finanzierung

* Finanzierungsrunde wurde von hochkarätigen Life-Science-Investoren durchgeführt: Angeführt von den Neuinvestoren Athos Service und MIG Capital unter Beteiligung der bestehenden Gesellschafter

* Neue Finanzmittel fließen in iOmx' führende Programme IMT-07 und IMT-18, die beide bei neuartigen onkologischen Immun-Checkpoint-Targets ansetzen

Martinsried / München, 5. Okober 2021 - iOmx Therapeutics AG (iOmx), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Krebstherapeutika auf der Basis von neuen Immun-Checkpoint-Targets entwickelt, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von insgesamt 65 Millionen Euro bekannt. Die Finanzierung wurde von der Athos Service GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft des Strüngmann Family Office, und der MIG Capital AG geleitet, unter Beteiligung der bestehenden Investoren Wellington Partners, Sofinnova Partners und M Ventures.

Die neuen Mittel werden investiert, um für das führende Programm IMT-07, ein SIK3-Kinase-Inhibitor zur Behandlung solider Tumore, eine klinische Phase 1-Studie durchzuführen. Außerdem soll IMT-18, ein "first-in-class" IGSF11-Antikörper zur Behandlung PD-1/PD-L1-resistenter Tumore weiterentwickelt werden. Darüber hinaus plant iOmx, weitere neuartige Immun-Checkpoint-Targets über die firmeneigene Plattform iOTarg zu identifizieren und darauf basierend Arzneimittelkandidaten zu entwickeln.

"Mithilfe unserer iOTarg-Plattform haben wir SIK3 und IGSF11, zwei neuartige, von Krebszellen produzierte Immun-Checkpoint-Moleküle, identifiziert. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die Blockierung dieser Zielmoleküle mit unseren proprietären Wirkstoffen eine Anti-Tumor-Wirkung hat und gleichzeitig das Potenzial, Tumore zu behandeln, die nicht auf die derzeit verfügbaren Immuntherapien ansprechen", sagte Dr. Apollon Papadimitriou, CEO von iOmx. "Die Unterstützung durch eine so erfahrene Gruppe von Investoren beflügelt uns und bestärkt uns darin, unsere immun-onkologische Forschung und Entwicklung konsequent voranzutreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf unserem Hauptprogramm IMT-07, das Ende 2022 in die klinische Entwicklung gehen soll. Wir sind enthusiastisch, iOmx zu einem Unternehmen mit klinischen Produktkandidaten weiterzuentwickeln. "

Dr. Matthias Kromayer, Managing Partner von MIG Capital, kommentierte: "In der heute unverzichtbaren Krebsimmuntherapie hebt sich die Plattformtechnologie von iOmx dadurch ab, dass sie nach neuartigen, arzneimittelgeeigneten Immun-Checkpoint-Zielmolekülen auf Tumorzellen statt auf T-Zellen sucht und damit die Entwicklung von Medikamenten ermöglicht, die eine Umgehung des Immunsystems durch den Tumor verhindern können." Er fügte hinzu: "Wir freuen uns, einem erstklassigen Investorenkonsortium beizutreten und mit einem hochtalentierten und engagierten Team bei iOmx zu arbeiten."

Dr. Gerald Moeller, Vorsitzender des Aufsichtsrates von iOmx, kommentierte: "Wir haben jetzt die finanzielle Stärke, um dynamisch voranzuschreiten. Es freut mich, dass die neuen und bestehenden Investoren in ihrem Enthusiasmus und ihrer Einschätzung über das zukünftige Potential der iOmx voll übereinstimmen. Dies ist ein enormer Anschub für unser Management und alle Mitarbeiter im Unternehmen."

Über iOmx Therapeutics

iOmx Therapeutics ( www.iomx.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von "first-in-class" Krebsimmuntherapien konzentriert, die auf neu entdeckte, von Krebszellen gekaperte Immun-Checkpoints abzielen. Mithilfe seiner iOTargTM-Hochdurchsatz-Screening-Plattform hat iOmx eine Reihe von proprietären tumorassoziierten Immun-Checkpoints der nächsten Generation identifiziert und baut eine präklinische Pipeline vielversprechender Arzneimittelkandidaten auf, die das Potenzial haben, Krebserkrankungen zu behandeln, die gegen derzeit verfügbare Immuntherapien resistent sind. Das führende Programm des Unternehmens, IMT-07, zielt auf SIK3, eine immun-protektive Kinase, bei verschiedenen soliden Tumoren; das Programm IMT-18 ist ein "first-in-class" Antikörper zur Hemmung von IGSF11, einem Immun-Checkpoint bei PD-1/PD-L1-resistenten Tumoren. iOmx wurde 2016 basierend auf der Arbeit seiner wissenschaftlichen Gründer Dr. Philipp Beckhove, und Dr. Nisit Khandelwal, am Deutschen Krebsforschungszentrum gegründet und wird von internationalen Life-Science-Investoren wie Wellington Partners, Sofinnova Partners und M Ventures sowie MIG Capital und Athos Service unterstützt. iOmx hat seinen Sitz in Martinsried/München, Deutschland.

Über Athos Service GmbH

Die ATHOS Service GmbH ist Beteiligungsgesellschaft des Strüngmann Family Office.

Über M Ventures

M Ventures ist der strategische Corporate-Venture-Capital-Arm von Merck. Ihr Auftrag besteht darin, in innovative Technologien und Produkte zu investieren, die das Potenzial haben, die Kerngeschäftsfelder von Merck erheblich zu beeinflussen. Von unserem Hauptsitz in Amsterdam und weiteren Standorten in den USA und Israel aus investieren wir weltweit in zukunftsweisende Ideen, die von einzigartigen Unternehmern vorangetrieben werden. M Ventures nimmt eine proaktive Rolle in seinen Portfoliounternehmen ein und arbeitet mit Unternehmern und Co-Investoren zusammen, um Innovation in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen. M Ventures konzentriert sich in hohem Maße auf Investitionen in der Frühphase und auf Unternehmensgründungen, einschließlich der Gründung von Spin-offs, um die Wissenschafts- und Technologiebasis von Merck zu nutzen. Erfahren Sie mehr unter www.m-ventures.com.

Über MIG Capital AG

Die MIG Capital AG (vormals MIG Verwaltungs AG) zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep Tech- und Life Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher über 600 Millionen Euro in über 40 Unternehmen investiert. MIGs Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika, künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen, Quantentechnologien, Digitalisierung/IoT, Präzisionsmedizin und Digital Health. Aktuell besteht das MIG-Beteiligungsportfolio aus 28 Unternehmen.

MIGs Investment-Team besteht aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Biologen, Wissenschaftlern und Investoren, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren realisierte die MIG AG erfolgreiche Verkäufe der Portfoliounternehmen SuppreMol (an Baxter International, 2015), sunhill technologies (Volkswagen, 2015), Ganymed (Astellas Pharma, 2016) sowie Siltectra (Infineon, 2018) und platzierte mit BRAIN (2017), NFON (2018), BioNTech (2019) und Immatics (2020) mehrere Unternehmen an der Börse.

Für weitere Informationen: www.mig.ag, www.mig-fonds.de

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Spezialisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt mit umfassendem wissenschaftlichem, medizinischem und unternehmerischem Know-how. Sofinnova Partners engagiert sich aktiv für den Aufbau von Unternehmen durch Investitionen entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette, von Investitionen in der Anfangsphase bis hin zu späteren Phasen. Das Unternehmen setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Unternehmern als Lead- oder Ankerinvestor, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die einen potentiell positiven Effekt auf unsere gemeinsame Zukunft haben werden.

Sofinnova Partners wurde 1972 gegründet und ist ein fest etabliertes Risikokapitalunternehmen in Europa. Mit 50 Jahren Erfahrung hat es über 500 Unternehmen mitfinanziert und Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnovapartners.com

Über Wellington Partners

Wellington Partners ist ein führendes europäisches Venture Capital-Unternehmen, das in Life-Science-Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase investiert und in den Bereichen innovative Therapeutika, Medizintechnik, Diagnostik und digitale Gesundheit aktiv ist. Mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,0 Mrd. EUR, davon 450 Mio. EUR für den Bereich Life Sciences, unterstützt Wellington Partners erstklassige private Unternehmen aktiv dabei, echte Innovationen in erfolgreiche, außergewöhnlich wachstumsstarke Unternehmen zu überführen. Bis heute hat Wellington Partners in 53 innovative Life-Science-Unternehmen investiert, darunter Actelion (übernommen von J&J), Definiens (übernommen von AZ), invendo (übernommen von Ambu), Rigontec (übernommen von MSD) und Symetis (übernommen von Boston Scientific), Oxford Immunotec (übernommen von PerkinElmer), immatics (Nasdaq: IMTX) and Themis (übernommen von MSD).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wellington-partners.com/ls

Kontakt

MC Services AG Katja Arnold, Julia von Hummel, Shaun BrownT: +49(0)89 2102280 iomx@mc-services.eu

