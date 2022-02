DGAP-News: iOmx Therapeutics ernennt Dr. Murray Yule zum CMO und überträgt ihm die Leitung der klinischen Entwicklung (deutsch)

iOmx Therapeutics ernennt Dr. Murray Yule zum CMO und überträgt ihm die Leitung der klinischen Entwicklung

* iOmx führendes Programm IMT-07, welches auf einem neuen Immun-Checkpoint-Target in soliden Tumoren basiert, wird Ende 2022 in die klinische Entwicklung gehen

Martinsried / München, 3. Februar 2022 - iOmx Therapeutics AG (iOmx), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Krebstherapeutika auf der Basis von neuen Immun-Checkpoint-Targets entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. med. Murray Yule zum Chief Medical Officer (CMO) zum Beginn des Jahres 2022 bekannt. Dr. Yule ist Onkologe und verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung klinischer Entwicklungsprogramme. Er ist seit über 20 Jahren in der globalen Pharmaindustrie tätig, für die er klinische Studien in der EU, den USA und Asien plante und durchführte.

"Mit der Umsetzung der klinischen Strategie für die beiden "first-in-class" Krebsimmuntherapieprogramme IMT-07 und IMT-18 stehen iOmx spannende Zeiten bevor. Während IMT-07 auf einem niedermolekularen SIK-3 Inhibitor basiert, beruht IMT-18 auf einem gegen IGSF11 gerichteten Antikörper", sagte Dr. Murray Yule, Chief Medical Officer von iOmx. "Ich freue mich, das außergewöhnliche iOmx-Team zu diesem wichtigen Zeitpunkt zu verstärken und dazu beizutragen, das Unternehmen in die klinische Entwicklungsphase zu führen. iOmx Ansatz, neue Mechanismen der Immunevasion zu entdecken und gezielt zu adressieren, ist ein sehr vielversprechender Weg, um die derzeitigen Lücken der Krebsimmuntherapie zu schließen. In unserem Hauptprogramm IMT-07 führen wir derzeit die für den Antrag auf klinische Erprobung (Clinical Trial Application, CTA) erforderlichen Studien durch und planen, Ende 2022 mit der klinischen Entwicklung zu beginnen."

"Die meisten Krebsarten sprechen nicht auf die derzeit verfügbaren Immuntherapien an, weshalb nur eine relativ kleine Anzahl von Patienten von dieser Behandlungsmöglichkeit profitiert. Unsere Forschung zeigt, dass unsere neuartigen Immun-Checkpoint-Programme das Potenzial zur Monotherapie von verschiedenen soliden, gegen derzeitige Therapien resistente Tumoren haben", sagte Dr. Apollon Papadimitriou, CEO von iOmx. "Wir sind von der Tatsache beflügelt, dass Dr. Yule, ein erfahrener Onkologe und Wissenschaftler, das iOmx-Team komplettiert. Wir freuen uns, zusammen mit Murray nun zeitnah die klinische Entwicklung von IMT-07 zu starten und unsere anderen präklinischen Programme voranzutreiben."

Dr. Yule ist ein staatlich zertifizierter Onkologe, der im Vereinigten Königreich sowie am MD Anderson Cancer Centre in Houston, Texas, USA, ausgebildet wurde. Während seiner Tätigkeit bei Eisai spielte er eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung und Zulassung von Eribulin, ein für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs und Liposarkomen zugelassenes Medikament. Zuletzt arbeitete er für die MorphoSys AG an der FDA-Zulassung von Tafasitamab zur Behandlung von Non-Hodgkin-Lymphomen. Dr. Yule war Mitglied der wissenschaftlichen Beiräte von Adcendo und Almac Discovery und besitzt umfassende Fachkenntnisse über eine Vielzahl von therapeutischen Ansätzen zur Behandlung von Krebs, von kleinen Molekülen bis hin zur Zelltherapie. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Partnerschaften in der Pharmaindustrie und begleitete Xynomic bei ihrem erfolgreichen Nasdaq-Börsengang.

Über iOmx Therapeutics iOmx Therapeutics ( www.iomx.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von "first-in-class" Krebsimmuntherapien konzentriert, die auf neu entdeckte, von Krebszellen gekaperte Immun-Checkpoints abzielen. Mithilfe seiner iOTarg(TM)-Hochdurchsatz-Screening-Plattform hat iOmx eine Reihe von proprietären tumorassoziierten Immun-Checkpoints der nächsten Generation identifiziert und baut eine präklinische Pipeline vielversprechender Arzneimittelkandidaten auf, die das Potenzial haben, Krebserkrankungen zu behandeln, die gegen derzeit verfügbare Immuntherapien resistent sind. Das führende Programm des Unternehmens, IMT-07, zielt auf SIK3, eine immun-protektive Kinase, bei verschiedenen soliden Tumoren; das Programm IMT-18 ist ein "first-in-class" Antikörper zur Hemmung von IGSF11, einem Immun-Checkpoint bei PD-1/PD-L1-resistenten Tumoren. iOmx wurde 2016 basierend auf der Arbeit seiner wissenschaftlichen Gründer Dr. Philipp Beckhove, und Dr. Nisit Khandelwal, am Deutschen Krebsforschungszentrum gegründet und wird von internationalen Life-Science-Investoren wie Wellington Partners, Sofinnova Partners und M Ventures sowie MIG Capital und Athos Biopharma unterstützt. iOmx hat seinen Sitz in Martinsried/München, Deutschland.

Kontakt MC Services AG Katja Arnold, Julia von Hummel, Shaun Brown

T: +49(0)89 2102280 iomx@mc-services.eu

