DGAP-News: iptiQ von Swiss Re und ImmoScout24 lancieren digitale Mietausfallversicherung (deutsch)

29.06.2021 / 09:00

* Mietausfallversicherung zum ersten Mal direkt in das digitale Ökosystem des führenden Immobilienmarktplatzes in Deutschland integriert

* 65% der privaten Vermieterinnen und Vermieter waren schon mit unregelmässigen, unvollständigen oder ausbleibenden Mietzahlungen konfrontiert

* Mietausfallversicherung bietet privaten Vermieterinnen und Vermietern Schutz vor Mietausfällen bei neu abgeschlossenen Mietverhältnissen

Zürich, 29. Juni 2021 - Rund zwei Drittel der privaten Vermieterinnen und Vermieter haben bereits Erfahrungen mit unregelmässigen, unvollständigen oder ausbleibenden Mietzahlungen gemacht[1], 90% von ihnen haben jedoch keine Mietausfallversicherung[2]. Daher lancieren iptiQ von Swiss Re und ImmoScout24 eine Mietausfallversicherung, die sich nahtlos in das digitale Ökosystem der führenden Online-Plattform für Immobilien in Deutschland integriert. Mit wenigen Klicks sichert diese finanziellen Unsicherheiten neuer Mietverhältnisse für private Vermieterinnen und Vermieter ab.

iptiQ von Swiss Re ist ein White-Label-Anbieter von Sach- und Unfall- sowie Leben- und Krankenversicherungen. Das einzigartige B2B2C-Geschäftsmodell und die iptiQ-Plattform ermöglichen es Marken wie ImmoScout24, Kunden neue digitale Versicherungslösungen zu offerieren.

Andreas Schertzinger, CEO iptiQ EMEA P&C, sagt: «Mit ImmoScout24 haben wir in Deutschland den idealen Partner, um Kunden massgeschneiderte Versicherungsprodukte im Bereich Haushalt genau dann online anbieten zu können, wenn es darauf ankommt. Dank der nahtlosen Integration unseres Produkts ins digitale Ökosystem von ImmoScout24 können sich Kunden direkt online im Vermietungsprozess gegen das Risiko eines Mietausfalls absichern.»

Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24, sagt: «Mit der digitalen ImmoScout24 Mietausfallversicherung stellen wir privaten Vermieterinnen und Vermietern einen innovativen Service zur Verfügung, der das Vermieten für sie sicherer macht. Mit unserem Kooperationspartner iptiQ ist es uns möglich, die Vermietung noch einfacher zu machen und dabei das Verlustrisiko zu minimieren. Dies kann insbesondere relevant werden, wenn Mieterinnen und Mieter aufgrund der Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten kommen, aber natürlich auch aus anderen Gründen.»

Sorgenfrei vermieten und Verluste vermeiden

Ab sofort bietet iptiQ als Versicherungspartner den Kundinnen und Kunden von ImmoScout24 eine digitale Mietausfallversicherung an und schafft Sicherheit für private Vermieterinnen und Vermieter. Sollte es zu Schwierigkeiten bei Mietzahlungen kommen, deckt die Versicherung den kompletten oder teilweisen Mietausfall von bis zu sechs Monatsmieten inklusive Nebenkosten oder maximal 10 000 EUR ab - und das bereits ab einer Jahresprämie von 40,90 EUR.

Einfache und flexible Handhabung online

Die neue Mietausfallversicherung wird im deutschen Markt angeboten und kann mit wenigen Klicks abgeschlossen und einfach online verwaltet werden. Sie läuft für ein Jahr ab Beginn eines neuen Mietverhältnisses und ist täglich kündbar.

Die Mietausfallversicherung wird unter der ImmoScout24-Marke angeboten und ist eng in das digitale Ökosystem der Online-Plattform für Immobilien eingebunden. Während ImmoScout24 als registrierter Vermittler agiert, werden alle versicherungsrelevanten Aspekte von iptiQ abgedeckt, angefangen von der User Journey über die Ausstellung von Policen, die Verwaltung von Verträgen bis hin zur Abwicklung und Auszahlung von Schäden. So fokussieren sich beide Partner auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen.

Die digitale Mietausfallversicherung von iptiQ und ImmoScout24 kann von Personen mit Wohnsitz in Deutschland hier erworben werden.

iptiQ iptiQ ist eine digitale Plattform und ein White-Label-Versicherungsanbieter von Swiss Re mit dem Ziel, Versicherungen zugänglicher und erschwinglicher zu gestalten. iptiQ bietet seinen Partnern umfassende, digitale und massgeschneiderte Lösungen für Lebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen, die es ihnen ermöglichen über ihre vertrauenswürdigen Marken Versicherungen zu verkaufen.

ImmoScout24 ImmoScout24 ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt und unterstützt jeden Monat 13,8 Millionen Nutzer:innen auf dem Weg ins neue Zuhause oder in die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Suchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und verzeichnet monatlich rund 3,5 Millionen Besuche.

[1] Quelle: Kundenumfrage von ImmoScout24 vom April 2021, an der 1 209 private Vermieterinnen und Vermieter teilnahmen

[2] Quelle: Kundenumfrage von ImmoScount24 vom April 2020, an der 565 private Vermieterinnen und Vermieter teilnahmen

Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com. Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com.

Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Re Ltd Mythenquai 50/60 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0) 43 285 71 71 E-Mail: Media_Relations@swissre.com Internet: www.swissre.com

ISIN: CH0126881561 Valorennummer: 12688156 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1212963

