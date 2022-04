DGAP-News: IR.on AG baut Beratungsgeschäft für Nachhaltigkeit & ESG weiter aus (deutsch)

IR.on AG baut Beratungsgeschäft für Nachhaltigkeit & ESG weiter aus

* Neben Strategieentwicklung und Reporting rückt die Umsetzung der EU-Taxonomie verstärkt in den Fokus

* "Fit for 2023"-Projekte, um Anforderungen für neue Berichtspflichten gerecht zu werden

* ESG-Team soll mit zwei weiteren Berater:innen verstärkt werden

Köln, 8. April 2022 - Die IR.on AG, Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation, baut den im letzten Jahr etablierten Geschäftsbereich "Nachhaltigkeit & ESG" weiter aus und plant angesichts der hohen Nachfrage zwei weitere Berater:innen einzustellen.

"Wir haben in den letzten Monaten einige spannende Projekte gewonnen, darunter die Strategieentwicklung und die Nachhaltigkeitsberichte großer international agierender Familienunternehmen sowie zuletzt ein Taxonomie-Projekt eines Schwergewichts in der internationalen Automobilzulieferer-Branche. Aufgrund der verstärkten Nachfrage vor allem von Seiten des Mittelstands wollen wir unser Team mit zwei weiteren Berater:innen verstärken", so Anna-Lena Mayer, Leiterin Nachhaltigkeit & ESG bei IR.on.

Unter dem Motto "Fit for 2023" begleitet IR.on Unternehmen, für die ab dem Geschäftsjahr 2023 eine neue Zeitrechnung in der Berichterstattung beginnt. Dazu zählen die Erweiterung der CSR-Berichtspflicht auf nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die Erweiterung der Taxonomie um vier zusätzliche Ziele, die erwartete Einführung eines einheitlichen Rechnungslegungsstandards für Non-Financials sowie das Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes.

"Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade der Mittelstand das Ausmaß der künftigen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung häufig unterschätzt. Wer 2023 in der Lage sein möchte, die vom Gesetzgeber geforderten relevanten Nachhaltigkeitsinformationen bereit zu stellen, muss spätestens ab Sommer 2022 die entsprechenden Vorbereitungen treffen", ergänzt Michael Werner, strategischer Berater der IR.on AG.

