DGAP-News: IR.on Aktiengesellschaft: Jahresbilanz am KMU-Anleihemarkt 2021 - Platzierungsquote verbessert sich deutlich auf 93 % (deutsch)

21.01.2022 / 11:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jahresbilanz am KMU-Anleihemarkt 2021: Platzierungsquote verbessert sich deutlich auf 93 %

* Studie der IR.on AG: Jahresrückblick 2021 und Ausblick 2022 zum Markt für KMU-Anleihen

* Emissionsvolumen steigt um 19 % auf 1,137 Mrd. Euro

* Anzahl der Emissionen 2021 mit 30 unter Vorjahr (38)

* Durchschnittlicher Kupon mit 5,56 % p.a. auf Vorjahresniveau

* Ausblick: Emissionshäuser erwarten 25 Emissionen für 2022

Köln, 21. Januar 2022 - Das Jahr 2021 stand auch am deutschen Markt für KMU-Anleihen im Zeichen von Corona, zeigte aber in manchen Aspekten Erholungstendenzen. Die Zahl der Emissionen reduzierte sich zwar erneut, das platzierte Volumen konnte jedoch um 19 % auf 1,137 Mrd. Euro gesteigert werden.

Insgesamt wurden 30 KMU-Anleihen (2020: 38 Anleihen) von 26 Unternehmen mit einem Zielvolumen von 1,140 Mrd. Euro begeben. Das platzierte Volumen erhöhte sich von 0,957 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,137 Mrd. Euro und sorgte für eine außerordentlich hohe Platzierungsquote. Darin enthalten ist ein im vergangenen Jahr hohes Aufstockungsvolumen von besonders nachgefragten Anleihen in Höhe von 157,8 Mio. Euro. Bereinigt um diese Aufstockungen lag das platzierte Volumen bei 979,2 Mio. Euro, was einer deutlich verbesserten Platzierungsquote von 93 % [1] (Vorjahr: 82 %) entspricht. Der durchschnittliche jährliche Kupon lag mit 5,56 % auf dem Niveau des Vorjahres (2020: 5,57 %). Nach Angaben der Emittenten bzw. entsprechender Klassifizierungen wurde ein Drittel der Emissionen als Green- oder Sustainable Bonds begeben. Dies ergibt ein von der Investor Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt.

Eric Effey, zuständiger Berater der IR.on AG: "Der KMU-Anleihemarkt in Deutschland hat sich auch im zweiten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr gut geschlagen und das Emissionsvolumen und die Platzierungsquote deutlich gesteigert. Trotz zweier größerer Ausfälle in der zweiten Jahreshälfte 2021 wird für das laufende Jahr eine stabile Entwicklung bei steigenden Kupons erwartet."

Branchenherkunft zeigt sich diversifiziert

Die 26 KMU-Anleiheemittenten verteilten sich im vergangenen Jahr auf 14 unterschiedliche Branchen, eine noch breitere Diversifikation als im Jahr 2020 (11 Branchen). Erneut war der Immobiliensektor am häufigsten vertreten, jedoch nicht mehr so dominant wie in den Jahren zuvor. Fünf Immobilienunternehmen (19 %) wählten 2021 den Schritt an den Bondmarkt, während es im Jahr 2020 noch zwölf Unternehmen (35 %) waren. Allerdings zeigte sich bei den Immobilien-Anleihen mit 80 % eine überdurchschnittlich hohe Vollplatzierungsquote, während in der Gesamtbetrachtung eine Vollplatzierungsquote von 53 % erreicht wurde (2020: 39 %). Der Rückgang könnte für eine stärkere Selektion seitens der KMU-Investoren sprechen, in deren Portfolios Immobilienanleihen aus den letzten Jahren bereits stark vertreten sind.

Eine größere Veränderung zeigte sich bei der Platzierungsform: Bei nur vier Emissionen (13 %) handelte es sich um reine Privatplatzierungen, 26 Anleihen (87 %) wurden öffentlich platziert (2020: 50 %). Hier spielt das Ziel der Platzierungssicherheit in einem phasenweise schwierigen Marktumfeld eine Rolle, die durch öffentliche Angebote erhöht wird.

Einen deutlichen Anstieg gab es bei den Anleiheausfälle bzw. Restrukturierungen, die sich im Gesamtjahr 2021 auf ein Volumen von 340,7 Mio. Euro summierten (2020: 36,0 Mio. Euro). Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen zwei Emittenten, die Deutsche Lichtmiete AG und die Eyemaxx Real Estate AG, die jeweils 4 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von knapp 266 Mio. Euro ausstehend haben und im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden mussten.

Ausblick 2022: Stabiler KMU-Markt und steigende Zinssätze

Zum Ausblick für 2022 hat die IR.on AG neun im KMU-Segment aktive Emissionshäuser befragt. Im Durchschnitt erwarten diese für das laufende Jahr 25 Emissionen. Zwar könnten die Ausfälle des letzten Jahres das Investoren-Sentiment negativ beeinflussen, allerdings sehen die Befragten auch einen hohen Refinanzierungsbedarf bestehender Anleihen.

Eric Effey: "Für die Emissionshäuser bleibt auch in 2022 der Immobiliensektor die Top-Branche. Eine stärkere Nachfrage wird zudem von Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien erwartet."

In puncto Kuponentwicklung gehen acht der neun Befragten für 2022 von steigenden Zinssätzen aus, vor allem aufgrund der anhaltenden Inflationsthematik und einer steigenden Risikowahrnehmung seitens der Investoren.

Neben erhöhter Transparenz, insbesondere in Bezug auf die Darlegung des Geschäftsmodells und der Finanzkennzahlen, erwarten die Emissionshäuser die steigende Nutzung von ESG-Ratings sowie die Umsetzung der ESG-Standards, um über zunehmend gefragte Green Bonds Mittel aufzunehmen.

IR.score mit starkem Anstieg

Insgesamt hat sich die Kommunikation der Anleiheemittenten im Jahr 2021 verbessert, wie die in der Studie untersuchte Investor Relations-Arbeit zeigt. Bei der diesjährigen Überprüfung der IR-Webseiten der 26 Emittenten hinsichtlich grundlegender IR-Informationen betrug der durchschnittliche Transparenzindex "IR.score" 4,3 Punkte nach 3,8 im Vorjahr.

Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.

Über die IR.on AG

Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations und Finanzkommunikation. Sie begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 400 Kommunikationsprojekten, 300 realisierten Geschäfts- und Quartalsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter 36 KMU-Anleiheemissionen.

Kontakt: IR.on Aktiengesellschaft Eric Effey T +49 221 9140-970 E info@ir-on.com http://www.ir-on.com

Emittent Branche La- Kupon Ziel-vo- Platzier- Green uf- (p. lumen tes oder ze- a., (in Volumen Sustaina- it in %) Mio. (in Mio. ble Bond EUR) EUR) Agri Lebensmittel, 20- 8,00 50,0 40,0 Ja Resources Getränke und 21- % Group S.A. Tabak /2- 6 blueplanet Versorgungsun- 20- 5,50 20,0 n/a** Ja Investments ternehmen 21- % AG /2- 6 Credicore Finanzdienst- 20- 8,00 15,0 n/a** Nein Pfandhaus leistungen 21- % GmbH /2- 6 Deutsche Industrielle 20- 5,25 30,0 50,0 Ja Lichtmiete AG Güter und 21- % Dienstleistun- /2- gen 7 Eleving Group Finanzdienst- 20- 9,50 150,0 150,0 Nein S.A leistungen 21- % /2- 6 Energiekontor Energie 20- 4,38 15,1 15,1 Ja Finanzanlagen 21- %*** VIII GmbH & /3- Co. KG 9 FC Reisen & 20- 5,75 15,9 8,9 Nein Gelsenkir- Freizeit 21- % chen-Schalke /2- 04 e.V. 6 hep global Energie 20- 6,50 25,0 25,0 Ja GmbH 21- % /2- 6 Homann Rohstoffe 20- 4,50 60,0 78,0 Nein Holzwerkstof- 21- % fe GmbH /2- 6 IuteCredit Finanzdienst- 20- 11,00 50,0 75,0 Nein Group leistungen 21- % /2- 6 JES.GREEN Finanzdienst- 20- 5,00 10,0 6,75 Ja Invest GmbH leistungen 21- % /2- 6 LR Global Körperpflege-, 20- 6,68 125,0 125,0 Nein Holding GmbH Drogerieund 21- %*** Lebensmittelge- /2- schäfte 5 Neue ZWL Automotive 20- 6,00 15,0 14,0 Nein Zahnradwerk 21- % Leipzig GmbH /2- 6 niiio finance Technologie 20- 4,00 5,0 5,0 Nein group AG 21- % /2- 6 Pandion AG Immobilien 20- 5,50 30,0 45,0 Nein 21- % /2- 6 Emittent Branche La- Kupon Zielvolu- Platzier- Green uf- (p. men (in tes oder ze- a., in Mio. Volumen Sustaina- it %) EUR) (in Mio. ble Bond EUR) PCC SE Chemie 20- 3,00 % 10,0 9,4 Nein 21- /2- 4 PCC SE Chemie 20- 3,00 % 10,0 n/a** Nein 21- /2- 5 PCC SE Chemie 20- 4,00 % 30,0 29,5 Nein 21- /2- 6 PCC SE Chemie 20- 4,00 % 10,0 10,0 Nein 21- /2- 6 PCC SE Chemie 20- 4,00 % 30,0 n/a** Nein 21- /2- 6 Photon Energie 20- 6,50 % 55,0 55,0 Ja Energy N.V. 21- /2- 7 RAMFORT GmbH Immobilien 20- 6,75 % 10,0 4,0 Nein 21- /2- 6 S Immo AG Immobilien 20- 1,75 % 150,0 150,0 Ja 21- /2- 8 SV Werder Reisen & 20- 6,50 % 30,0 17,0 Nein Bremen GmbH Freizeit 21- & Co KG aA /2- 6 The Grounds Immobilien 20- 6,00 % 12,0 16,8 Nein Real Estate 21- Development /2- AG 4 The Social Medien 20- 5,75 % 25,0 25,0 Nein Chain AG 21- /2- 4 Trisor Verbraucher- 20- 7,50 % 15,0 n/a** Nein Beteiligungs produkte und 21- II GmbH -dienstleis- /2- tungen 3 UBM Immobilien 20- 3,125 75,0 150,0 Ja Development 21- % AG /2- 6 Wolftank-Adi- Industrielle 20- 4,50 % 2,0 2,0 Ja sa Holding Güter und 21- AG Dienstleistun- /2- gen 5 Zeitfracht Industrielle 20- 5,00 % 60,0 30,5 Nein Logistik Güter und 21- Holding GmbH Dienstleistun- /2- gen 6 Ø 5,56 1.140,0 1.136,95 % [1] Zudem fünf Anleihen unberücksichtigt, da zwei Anleihen noch in Zeichnung befindlich und bei drei weiteren keine Angabe zum Platzierungsvolumen vorliegt. Für die Berechnung der Platzierungsquote wurde auch das Zielvolumen um diese fünf Anleihen bereinigt.

