DGAP-News: IT Baden-Württemberg schließt umfangreichen Dienstleistungsvertrag mit USU ab (deutsch)

Möglingen, 8. Januar 2020

Die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) hat mit USU ein Dienstleistungspaket für die kommenden 10 Jahre abgeschlossen. Dieses umfasst die weitere Umsetzung, den Betrieb und die Optimierung der landesweiten Lösung für das IT-Servicemanagement (ITSM).

Die USU-Software Valuemation wird bei der BITBW neben SAP als zentrale Applikation für die IT-Neuordnung des Landes Baden-Württemberg genutzt. Ziel ist es, sämtliche ITSM-Prozesse ressortübergreifend auf Basis von ITIL(R) zu vereinheitlichen. Die damit zusammenhängenden Consulting- und Entwicklungsleistungen hatte BITBW ausgeschrieben.

Aktuell steuert die BITBW mit Valuemation landesweit ca. 40.000 betreute Arbeitsplatzrechner und 3.800 Remote-Anschlüsse. Künftig werden ca. 60.000 bis 80.000 Arbeitsplätze betreut. Valuemation unterstützt beim Betrieb und bei der Steuerung des gesamten Lifecycles aller IT-Systeme und -Anwendungen, der Verwaltung von IT-Assets (Hardware und Software-Lizenzen) sowie bei der Erbringung und Abrechnung von IT-Serviceleistungen. Die Servicekunden bestellen mit Valuemation IT-Güter und IT-Services und wenden sich bei Fragen und Störungen über Valuemation als zentrales IT-Ticketsystem bzw. per IT Self-Service an den IT-Support. Auch die USU-Wissensdatenbank Knowledge Center kommt hierbei zum Einsatz. Für das Software-Lizenzmanagement nutzt BITBW außerdem die Applikation SmartTrack der USU-Tochtergesellschaft Aspera.

"Einen derart umfangreichen und langjährigen Dienstleistungsauftrag zu gewinnen, ist ein klarer Vertrauensbeweis und spiegelt auch die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre wider. Darauf sind wir stolz", so Frank Dreher, verantwortlicher Geschäftsführer für Consulting und Support im USU-Geschäftsbereich Valuemation.

Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter www.usu.de.

USU GmbH

Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden, ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen, überwachen und verrechnen.

Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen wird Valuemation als weltweit führend eingestuft.

Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: www.valuemation.com

