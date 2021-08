Jacobs Holding AG: Curaeos wird Teil der Colosseum Dental Group - Jacobs Holding stärkt mit Akquisition globale Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen

02.08.2021 / 14:58

Curaeos wird Teil der Colosseum Dental Group

Durch den Ausbau des europäischen Geschäfts stärkt die Jacobs Holding ihre weltweit führende Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen

Zürich - 2. August 2021 - Jacobs Holding hat via Colosseum Dental Group («CDG») mit EQT und anderen Minderheitsaktionären eine Vereinbarung zur Übernahme von Curaeos getroffen, einem führenden europäischen Anbieter von zahnmedizinischen Dienstleistungen mit Niederlassungen in den Niederlanden, Italien, Deutschland, Dänemark und Belgien. Mit dieser Akquisition stärkt die Jacobs Holding ihre führende globale Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen, bestehend aus der paneuropäischen Colosseum Dental Group und der North American Dental Group. Mit Curaeos wird die globale Plattform der Jacobs Holding für zahnmedizinische Dienstleistungen nahezu 800 Kliniken mit mehr als 13'000 Fachkräften umfassen und einen Jahresumsatz von über EUR 1,5 Mrd. erzielen.

Curaeos ist ein etabliertes, vertikal integriertes europäisches Unternehmen für zahnmedizinische Dienstleistungen mit Hauptsitz in Oosterhout, Niederlande. Das Unternehmen bietet unter mehreren renommierten Marken wie Curaeos, DentConnect und DentalCoop die gesamte Palette hochwertiger allgemeiner und spezialisierter zahnmedizinischer Leistungen an. Curaeos betreibt 186 Kliniken - 129 Kliniken in den Niederlanden, 24 Kliniken in Italien, 15 Kliniken in Deutschland, 11 Kliniken in Dänemark und 7 Kliniken in Belgien - sowie 54 zahnmedizinische Labore. Curaeos wird Teil der Colosseum Dental Group und erweitert die Präsenz der Gruppe mit den Märkten in den Niederlanden und Belgien, während sie ihre Führungsposition in Dänemark, Italien und Deutschland weiter ausbaut.

"Für die Jacobs Holding ist dies ein bedeutender nächster Schritt in unserer Strategie, der weltweit führende Anbieter von zahnmedizinischen Dienstleistungen zu werden. Wir bieten jetzt in den USA und in elf europäischen Ländern hochwertige zahnmedizinische Dienstleistungen an, wobei wir in den meisten Staaten und Ländern, in denen wir vertreten sind, eine führende Position einnehmen. Dank dem Ausbau unserer Gruppe und der grösseren Reichweite können wir unsere Expertise und unsere Fähigkeiten in den Bereichen Innovation, Forschung und Ausbildung noch besser nutzen und weiter ausbauen. Unser Ziel ist es nach wie vor, der am schnellsten wachsende globale Anbieter von zahnmedizinischen Leistungen zu sein. Dies erreichen wir, indem wir uns darauf konzentrieren, der bevorzugte Arbeitgeber für Zahnärzte, Dentalhygieniker und andere Fachkräfte zu sein, und unseren Patienten und Kunden den besten Service zu bieten", kommentiert Patrick De Maeseneire, CEO der Jacobs Holding.

"Wir sind begeistert und freuen uns, unsere Kräfte mit Curaeos zu bündeln, und heissen alle Teams von Curaeos in der Colosseum Dental Group herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit grossartigen Fachleuten, die unsere Werte zum Vorteil unserer Patienten teilen, und darauf, die zahnmedizinische Versorgung in Europa auf die nächste Stufe zu heben. Mit ihrer komplementären geografischen Abdeckung und ihrer leistungsorientierten, kundenzentrierten Kultur passt Curaeos perfekt zu unserer Gruppe. Unsere kombinierte medizinische und operative Expertise sowie unser langfristiger strategischer Ansatz werden es uns ermöglichen, unsere qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards in unserer expandierenden Gruppe kontinuierlich weiterzuentwickeln", so Stefan Nilsson, CEO der Colosseum Dental Group.

Chris Cools, CEO von Curaeos, sagte: "In den letzten drei Jahren haben wir Curaeos zu einer führenden europäischen Plattform für zahnmedizinische Dienstleistungen in Bezug auf Wachstum, Qualität und Effizienz entwickelt, mit einer einzigartigen Kultur und einer leistungsfähigen und skalierbaren IT-Plattform. Um die nächste Stufe zu erreichen, freuen wir uns sehr, und der Colosseum Dental Group anzuschliessen und Teil der führenden und am schnellsten wachsenden europäischen Gruppe für zahnmedizinische Dienstleistungen zu werden - zum Nutzen aller unserer Patienten, Mitarbeitenden und Aktionäre. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, Grössenvorteile zu realisieren und auf dem europäischen Markt neue Massstäbe in Bezug auf Qualität und Innovation zu setzen."

Die Vereinbarung zur Übernahme von Curaeos wurde am 30. Juli 2021 unterzeichnet. Es wurden keine finanziellen Einzelheiten bekannt gegeben.

Medienkontakt:

Colosseum Dental Group Minna Lönnqvist, Head of Corporate Communications and Branding Tel. +358 50 361 7316 E-Mail: communications@colosseumdental.com

Jacobs Holding AG

Die Jacobs Holding ist eine vom Unternehmer Klaus J. Jacobs gegründete, weltweit tätige Investmentgesellschaft, in der er 1994 seine unternehmerischen Aktivitäten bündelte. Die Jacobs Holding investiert mit einem langfristigen Horizont in Unternehmen, die in nicht-zyklischen Geschäftsfeldern tätig sind, eine führende Marktposition haben oder anstreben und über weiteres Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial verfügen. Alleinige wirtschaftliche Nutzniesserin der Jacobs Holding ist die Jacobs Foundation, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Stiftungen zur Förderung von Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1989 hat diese kumuliert mehr als CHF 650 Millionen ausgeschüttet; in den letzten Jahren waren es rund CHF 45 Millionen pro Jahr.

Colosseum Dental Group

Colosseum Dental Group ist die führende europäische Anbieterin von hochwertigen zahnmedizinischen Dienstleistungen. Die Gruppe betreibt 375 Zahnarztpraxen in neun Ländern (Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich). Diese Kliniken erwirtschaften einen Umsatz von über EUR 730 Mio., und beschäftigen mehr als 7500 Fachkräfte. Mehrheitsaktionär der Colosseum Dental Group ist die Jacobs Holding, eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich, Schweiz. Die Jacobs Holding ist durch ihre Investitionen in die Colosseum Dental Group in Europa und die North American Dental Group in den USA langfristig in der Zahnmedizin engagiert.

Curaeos

Curaeos ist eine Plattform von Zahnkliniken, die in den Niederlanden, Deutschland, Italien, Belgien und Dänemark tätig ist. Curaeos hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und betreut über sein europaweites Netz von über 185 Kliniken mehr als eine Million Patienten. Curaeos fungiert als multifunktionale Serviceorganisation für diese Kliniken und ermöglicht es den Zahnärzten, sich voll und ganz auf die bestmögliche Versorgung der Patienten zu konzentrieren. Das gemeinsame Dienstleistungszentrum von Curaeos unterstützt und entlastet die Zahnärzte in den Bereichen Personal, Finanzen und Verwaltung, Qualitäts- und Pflegemanagement, Beschaffung, Marketing und Kommunikation sowie im Bereich allgemeines Management.

