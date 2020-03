DGAP-News: JDC Group AG: JDC Group beschleunigt Wachstum (deutsch)

JDC Group AG: JDC Group beschleunigt Wachstum

JDC Group beschleunigt Wachstum

- Vorläufige Zahlen für 2019 zeigen starken Anstieg im Umsatz und verbessertes EBITDA

- Umsatz 2019 wächst bei stabiler Kostenstruktur um rund 18 Prozent auf rund 112 Mio. EUR

- Vorläufiges EBITDA im Gesamtjahr 2019 hat sich mehr als verdoppelt auf 4,2 Mio. EUR

- Positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2020

Die JDC Group AG ( ISIN DE000A0B9N37 ) hat das Geschäftsjahr 2019 sehr erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis der heute veröffentlichten vorläufigen und noch untestierten Geschäftszahlen stieg der Umsatz im Gesamtjahr 2019 um rund 18 Prozent auf 111,7 Mio. EUR (2018: 95,0 Mio. EUR). Nach 8 Prozent Wachstum 2017 und 13 Prozent Wachstum 2018 ist dies eine weitere, signifikante Verbesserung. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs auf 4,2 Mio. EUR (2018: 1,5 Mio. EUR). Allerdings beinhaltete die Ergebnisverbesserung rund 1,0 Mio. EUR aus der erstmaligen Anwendung der verpflichtenden neuen Bilanzierungsregeln des IFRS 16. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fällt damit 2019 positiv aus und ebenfalls deutlich besser als im Vorjahr (2018: -1,7 Mio. EUR).

Die Verbesserung wird von den operativen Geschäftsbereichen, Advisortech und Advisory, gleichermaßen getragen: beide konnten 2019 in Umsatz und Ergebnis deutlich zulegen. Im Geschäftsbereich Advisortech stieg der Umsatz um rund 20 Prozent auf 92 Mio. EUR und das EBITDA stieg um rund 71 Prozent auf 4,7 Mio. EUR

Auch der Geschäftsbereich Advisory, der den klassischen Vertriebszweig der JDC Group abbildet, entwickelte sich im Jahresverlauf positiv und steigerte den Umsatz um rund 13 Prozent auf 29,7 Mio. EUR, wodurch das EBITDA um 38 Prozent auf 1,5 Mio. EUR stieg.

Die Ergebnisverbesserung resultierte neben dem gesteigerten Rohertrag vor allem auch auf einer trotz des Wachstums nahezu unveränderten Kostenstruktur. Nach den Plattforminvestitionen der letzten Jahre zeigt sich damit die gesteigerte Effizienz im operativen Bereich.

Insgesamt stellten sich Umsatz und EBITDA auf vorläufiger Basis wie folgt dar:

2019 [mEUR] 2018 [mEUR] Abweichung [%] Umsatz 111,7 95,0 17,6% davon Advisortech 92,4 76,9 20,2% davon Advisory 29,7 26,3 12,9% EBITDA 4,2 1,5 >100% EBITDA-Marge % 3,8 1,6 >100% EBIT 0,0 -1,7 >100% EBIT-Marge % 0,0 -1,8 >100% "Wir sind rundum zufrieden mit der Entwicklung unseres Unternehmens im Jahr 2019" freut sich Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG. "Insbesondere auch damit, dass wir das starke Wachstum der JDC nahezu ohne Kostensteigerungen erreichen konnten und somit ab jetzt die beginnende Skalierung unserer Plattform zeigen können. Nach der erfolgreichen Umplatzierung der Anleihe in 2019 verfügen wir zudem über eine gestärkte Liquidität".

"Neben dem wirtschaftlichen Erfolg haben wir 2019 auch strategische Meilensteine für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens gelegt", ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group: "Wir haben unsere Plattformtechnologie entscheidend verbessert und ergänzt und mehrere neue Großkunden auf die Plattform gehoben. Darunter sind neben einem Versicherungsunternehmen auch zwei große Banken mit Bilanzsummen oberhalb von 10 Mrd. Euro. Damit sind wir jetzt auch erfolgreich im Segment Bankassurance angekommen, das in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird. Die weitere Entwicklung unserer Gruppe sehen wir daher sehr optimistisch!"

2020 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen einen Umsatzzuwachs auf 125 Mio. EUR bis 132 Mio. EUR sowie eine weitere Steigerung des EBITDA.

Das Geschäftsmodell der JDC Group AG ist von der Corona-Krise nicht unmittelbar betroffen. Insbesondere besteht keine wesentliche Abhängigkeit von Lieferketten oder externen Dienstleistern. Die allgemeine Entwicklung der Weltwirtschaft und des Geschäftsklimas in Deutschland und Europa kann natürlich die Kapitalmärkte und auch das Kaufverhalten unserer Kunden negativ beeinflussen.

Die finalen, geprüften Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 plant das Unternehmen am 30. April 2020 zu veröffentlichen. Weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Kontakt: JDC Group AG

Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de

