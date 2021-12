JES.GREEN Invest GmbH auf Wachstumskurs: gesicherte Projektpipeline von 20 MWp / Wachstumsfinanzierung durch JES.GREEN Bond von aktuell 6,75 Mio. Euro und EK-Stärkung um 1 Mio. Euro sichergestellt

Broderstorf, 15. Dezember 2021. Die JES.GREEN Invest GmbH, ein inhabergeführter Spezialist für die Finanzierung zur langfristigen Verpachtung von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland, konnte in den vergangenen Monaten ihren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und ihre vertraglich gesicherte Pipeline auf rund 20 MWp ausbauen. Die vollständige Umsetzung der Projekte soll voraussichtlich 2022 erfolgen. Damit befindet sich das Unternehmen weiterhin im Plan, was die prognostizierte Realisierung von über 2.000 Aufdachanlagen pro Jahr betrifft. Die Finanzierung dieses erwarteten Wachstums erfolgt in erster Linie über den börsennotierten JES.GREEN Bond ( ISIN: DE000A3E5YQ2 ), der über die Laufzeit von fünf Jahren mit 5 % p. a. verzinst ist. Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) zeichnen. Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro wurden aktuell bereits rund 6,75 Mio. Euro erfolgreich platziert. Parallel hat die JES.GREEN Invest zur Wachstumsfinanzierung ihr Eigenkapital um 1 Mio. Euro gestärkt. Diese Kapitalrücklage wurde von der JES.Holding GmbH als Alleingesellschafterin eingezahlt, nachdem sich der Skopos Impact Fund II SICAV-SIF, Teil der COFRA-Unternehmensgruppe der Unternehmerfamilie Brenninkmeijer, an der JES.Holding GmbH beteiligt hatte.

Jonas Holtz, Gründer der JES Group und Geschäftsführer der JES.GREEN Invest GmbH: "Die Nachfrage nach Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland ist ungebrochen hoch, wie unsere aktuelle Pipeline von 20 MWp und der Zubau von 1,5 MWp im November während der Nebensaison zeigen. Die Zukunftsperspektiven sind hervorragend, so dass wir in den kommenden Jahren ein überproportional starkes Marktwachstum erwarten. Nicht zuletzt dank unseres JES.GREEN Bonds werden wir von dieser Entwicklung nachhaltig profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten."

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emitten- JES.GREEN Invest GmbH tin Volumen Bis zu 10 Mio. Euro Aktuell 6,75 Mio. Euro platzier- tes Volumen ISIN / DE000A3E5YQ2 / A3E5YQ WKN Kupon 5 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Angebots- 14. September 2021 bis 13. September 2022 (12 Uhr): frist Zeichnung möglich über www.jes-green.de/ir Valuta 15. Oktober 2021 Laufzeit 5 Jahre: 15. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2026 (ausschließlich) Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 15. April und 15. Oktober lung eines jeden Jahres (erstmals 2022) Rückzah- 15. Oktober 2026 lungster- min Rückzah- 100 % lungsbe- trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkün- * Ab 15. Oktober 2024 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 15. digungs- Oktober 2025 zu 101 % des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung * gungsrech- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände * te der Ausschüttungsverbot * Transparenzverpflichtung * Anlei- Positivverpflichtung hegläubi- ger und Covenants Anwendba- Deutsches Recht res Recht Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsenseg- Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse ment AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH Advisors

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.jes-green.de/ir verfügbar sind.

Investorenkontakt: Christof Schmieg JES.GREEN Invest GmbH 0911/21106297 c.schmieg@jes-green.de

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de linh.chung@better-orange.de

JES.GREEN Invest GmbH
Gewerbestraße 1
18184 Broderstorf
Deutschland
E-Mail: info@jes-green.de
Internet: www.jes-green.de

ISIN: DE000A3E5YQ2

WKN: A3E5YQ EQS News ID: 1257862

