DGAP-News: Jetzt die neuen OPPO Find X5 Flagship-Smartphones bei mobilezonevorbestellen (deutsch)

^ mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Produkteinführung Jetzt die neuen OPPO Find X5 Flagship-Smartphones bei mobilezone vorbestellen

24.02.2022 / 12:05

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 24. Februar 2022

OPPO hat heute im Rahmen einer globalen Präsentation die Find X5 Serie präsentiert. Bei mobilezone können Kunden bereits ab sofort zwei der drei Modelle unter https://www.mobilezone.ch/de/oppo-find-x5 vorbestellen.

Mit dem OPPO Find X5 Pro und Find X5 verfügen beide Modelle über State-of-the-Art Technologien im Bereich Kamera, Display und Leistung. Die Kameramodule wurden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem schwedischen Kameraspezialist Hasselblad entwickelt und setzen neue Massstäbe in der Foto- und Videografie, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Daniel Meier, General Manager OPPO Schweiz sagt dazu: «Wir freuen uns sehr, dass Nutzerinnen und Nutzer der Find X5-Modelle nun Zugang zur Technologie von Hasselblad haben. Für mobilezone können wir ausserdem eine gute Verfügbarkeit zum Marktstart sicherstellen.» Ebenfalls vorgestellt wurde das OPPO Find X5 Lite, welches aber nicht unter den Vorbestellungsservice fällt.

Kundinnen und Kunden von mobilezone können ab sofort die beiden Modelle vorbestellen und profitieren bis 13. März 2022 von einem kostenlosen OPPO Zubehör-Set im Wert von CHF 357.-. Roger Wassmer, CEO Schweiz von mobilezone, sagt: «Mit dem Vorbestellungsservice ermöglichen wir allen interessierten Personen als Erste zu den neuen Gerätemodellen zu gelangen.»

Die beiden Modelle Find X5 Pro und Find X5 sind ab dem 14. März 2022, das Find X5 Lite ab dem 25. März 2022 bei mobilezone mit oder ohne Abo (Neu-Abschluss sowie Vertragsverlängerung) sämtlicher Mobilfunkanbieter verfügbar. Mit Erneuerung des Abos oder einer Verlängerung aller Abos von Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Yallo und Wingo sind die Geräte ab CHF 0.- erhältlich.

Kontakt für Medienschaffende Martina Högger Senior Manager Corporate Communications mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten. www.mobilezoneholding.ch

