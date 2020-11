DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung. Nachhaltige Sanierung in Eigenverwaltung geplant (deutsch)

Joh. Friedrich Behrens AG beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung. Nachhaltige Sanierung in Eigenverwaltung geplant

12.11.2020

Corporate News

Behrens AG beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

- Nachhaltige Sanierung in Eigenverwaltung geplant

- Operatives Geschäft wird fortgeführt

Ahrensburg, 12. November 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG hat gestern die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung mit dem Ziel der Sanierung beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Der Vorstand der Behrens AG, Tobias Fischer-Zernin, hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Debt Fonds über eine Finanzierungsaufnahme keine Einigung über wesentliche Vertragsinhalte erzielt und auch keine Alternative gefunden werden konnte. Daher war auch die geplante Gesamtfinanzierung zur Rückführung der Anleihe 2015/2020 zeitlich nicht mehr umsetzbar und eine Zahlungsunfähigkeit der Behrens AG ist eingetreten.

Die Anmeldung betrifft ausschließlich die Behrens AG in ihrer Funktion als Muttergesellschaft. Für die Tochtergesellschaften der Behrens AG wurden keine Insolvenzverfahren beantragt, sie halten ihren operativen Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrecht. Die in der Behrens AG beschäftigten Mitarbeiter werden über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit für die nächsten drei Monate abgesichert. Der Geschäftsbetrieb der Behrens-Gruppe läuft uneingeschränkt weiter.

Tobias Fischer-Zernin, Vorstandsvorsitzender der Behrens AG, betont: "Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verfahrens in Eigenverwaltung die finanzielle Sanierung des operativen Geschäfts der Behrens-Gruppe zügig und nachhaltig umzusetzen. Wir haben bis zuletzt für die geplante neue Gesamtfinanzierung zur Rückführung der Anleihe 2015/2020 gekämpft, vor dem Hintergrund eines aktuell gut laufenden Geschäftes. Am Ende ist die Finanzierung leider gescheitert. Wir sind jetzt jedoch zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg die Unternehmensgruppe als Ganzes finanziell sanieren können."

Das Verfahren in Eigenverwaltung ermöglicht dem Vorstand, die finanzielle Restrukturierung des Unternehmens in einem rechtlich gesicherten Rahmen umzusetzen. Die alleinige Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis liegt dabei weiterhin beim Unternehmen. Zum vorläufigen Sachwalter hat das Gericht den Rechtsanwalt Dr. Christoph Morgen von der Kanzlei Brinkmann & Partner bestellt. Dr. Christoph Morgen wird von verschiedenen Amtsgerichten regelmäßig zum Insolvenzverwalter oder Sachwalter bestellt und ist überregional als CRO in Eigenverwaltungsverfahren tätig. Er erläutert: "Die Behrens AG hat mit dem Insolvenzantrag den richtigen Schritt gemacht, um die angestrebte Sanierung der Unternehmensgruppe umzusetzen. Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen und die verschiedenen Möglichkeiten ausloten, um dieses Traditionsunternehmen zu erhalten."

Während des gesamten Sanierungsprozesses wird die Behrens AG in allen insolvenzrechtlichen Fragen von dem Restrukturierungs- und Sanierungsexperten Dr. Tjark Thies und seinem Team von der Hamburger Insolvenz- und Wirtschaftsrechtskanzlei Reimer Rechtsanwälte beraten und unterstützt. "Wir analysieren derzeit noch die wirtschaftliche Gesamtsituation und Sanierungsoptionen der Behrens-Gruppe, sind wir aber schon jetzt zuversichtlich, dass Fortführung und Sanierung des Unternehmens gelingen werden", sagt Thies.

Über Reimer Rechtsanwälte Partnergesellschaft Reimer Rechtsanwälte ist eine auf das Insolvenz- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit mehr als 80 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg, Kiel, Frankfurt, Hannover, Lübeck, Rostock, Mannheim und Flensburg. Die Partnergesellschaft zählt mit elf Insolvenzverwaltern und mehr als 20 Rechtsanwälten zu den größten und versiertesten deutschen Insolvenzrechtskanzleien.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen. Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.

Kontakt: EULE Corporate Capital GmbH Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff Investor Relations Beim Strohhause 27 Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg 22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80 Tel.: 04102 78 - 495 Fax: 040 555 029 88 - 89 Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de E-Mail: Presse@behrens-group.com Anleger@behrens-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG Bogenstraße 43-45 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0 Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109 E-Mail: info@bea-group.com Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907 , DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1147761

