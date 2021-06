DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividenden (deutsch)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividenden

UNTERNEHMENSMITTEILUNG

Zur sofortigen Veröffentlichung 03. Juni 2021

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Betreff: Dividenden

Die Geschäftsführung von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (das "Unternehmen") möchte die folgenden Dividenden bekanntgeben, für die das Ex-Dividendendatum der 10. Juni 2021, der Stichtag der 11. Juni 2021 und das Zahlungsdatum der 08. Juli 2021 ist:

Beschreibung der Anteilsklassen IS- Satz pro IN Anteil JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - USD (Dist) IE- 0,060800 00- BD- FC- 6Q- 91 JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - IE- 0,107600 GBP Hedged (Dist) 00- BJ- LT- WS- 02 JPM USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF - IE- 0,311900 USD (Dist) 00- BD- FC- 6G- 93 JPM GBP ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - GBP (Dist) IE- 0,036400 00- BD- 9M- MG- 79 JPM BETABUILDERS UK GILT 1-5 YR UCITS ETF - GBP IE- 0,009000 (Dist) 00- BD- 9M- MC- 32

