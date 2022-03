DGAP-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Zusammenlegung (deutsch)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Zusammenlegung

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Zusammenlegung - wirksam ab dem 20. Mai 2022

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund, ein Teilfonds von JPMorgan Funds, einer luxemburgischen SICAV, (der "eingebrachte Teilfonds") mit dem JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (der "aufnehmende Teilfonds"), einem aktiv verwalteten ETF, an dem Sie Anteile halten, zusammengelegt wird. Es wird nicht davon ausgegangen, dass diese Zusammenlegung eine negative Auswirkung auf den Wert, die Kosten oder die Performance Ihrer Anlage haben wird.

Am Datum der Zusammenlegung werden die Vermögenswerte des eingebrachten Teilfonds, die mit denen des aufnehmenden Teilfonds zusammengelegt werden, teilweise in natura und teilweise in bar übertragen. Die Zusammenlegung wird eine Zunahme der verwalteten Vermögenswerte des aufnehmenden Teilfonds zur Folge haben. Es wird keine Umschichtung beim aufnehmenden Teilfonds geben und es sind keine Kosten in Zusammenhang mit der Zusammenlegung vom aufnehmenden Teilfonds zu tragen. Bei der Durchführung der Zusammenlegung werden alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Erträge des eingebrachten Teilfonds an den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und der eingebrachte Teilfonds wird damit aufgelöst.

Um das vollständige Dokument einschließlich der den Anteilsinhabern zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, kopieren Sie bitte den folgenden Link in die Adressleiste Ihres Browsers.

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm-etf-gem-rei-index-equity-fund-webnotice-ce-en.pdf

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

JPMorgan Connie MacCurrach 07809830116

