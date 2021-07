DGAP-News: Julius Bär baut Real-Estate-Dienstleistungsangebot im Rahmen der Marktstrategie Schweiz aus (deutsch)

Julius Bär baut Real-Estate-Dienstleistungsangebot im Rahmen der Marktstrategie Schweiz aus

^ EQS Group-News: Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Ankauf Julius Bär baut Real-Estate-Dienstleistungsangebot im Rahmen der Marktstrategie Schweiz aus

21.07.2021 / 07:01

Im Rahmen ihrer Marktstrategie für die Schweiz wird Julius Bär ihr Real-Estate-Dienstleistungsangebot erweitern, das bisher auf Hypothekarfinanzierungen fokussiert war. Dafür erwirbt die Gruppe in einem ersten Schritt einen 83%-Anteil an Kuoni Mueller & Partner (KMP), einem führenden integrierten Immobiliendienstleister mit Sitz in Zürich. Dominik Weber, der aktuelle Mehrheitseigentümer und CEO von KMP, wird bei Julius Bär die neue Position des Head Real Estate Advisory übernehmen.

Zürich, 21. Juli 2021 - Um dem wachsenden Bedarf an umfassenden Immobilienlösungen in der Schweiz gerecht zu werden, wird Julius Bär eine neue Einheit schaffen, die sich ganz dieser wichtigen Anlageklasse widmet. Sie wird ihr Angebot von der schon heute angebotenen Hypothekarfinanzierung auf die Abdeckung des gesamten Lebenszyklus von Immobilien ausweiten, einschliesslich Beratung, Vermittlung, Finanzierung und Strukturierung sowie damit verbundene Dienstleistungen wie Investment Management, Bewertung und spezialisierte Immobilienbewirtschaftung.

Julius Bär wird diese Dienstleistungen gemeinsam mit KMP erbringen, an der sie eine Mehrheitsbeteiligung von 83% erwerben wird. Über den Preis der Transaktion mit KMP, die profitabel ist, wurde Stillschweigen vereinbart; die Akquisition wird jedoch keinen materiellen Einfluss auf die Kapitalquoten von Julius Bär haben. Die neue Tochtergesellschaft wird einen zentralen Bestandteil des Real-Estate-Angebots von Julius Bär bilden und dabei als strategischer Partner in den Bereichen Immobilienbewertung, Bewirtschaftung und Vermittlung von kommerziellen- und Wohnimmobilien fungieren, letzteres sowohl via traditionelle als auch digitale Kanäle wie die bestehende KMP-Plattform Maklando. Im Vermittlungsgeschäft von Wohnimmobilien soll die starke KMP-Präsenz im Grossraum Zürich auf den französischsprachigen Teil der Schweiz ausgeweitet und auch im Tessin eine Marktabdeckung aufgebaut werden. Julius Bär wird im Immobilienbereich weiterhin mit Drittanbietern zusammenarbeiten und somit auch in Zukunft den Ansatz einer offenen Architektur verfolgen.

Ab dem 4. Quartal 2021 wird Dominik Weber, der aktuelle Mehrheitseigentümer und CEO von KMP, die neue Real-Estate-Einheit von Julius Bär aufbauen. Dominik Weber bringt langjährige und umfangreiche Erfahrung in den verschiedenen Bereichen des Immobiliengeschäfts mit, von Investment Management bis hin zu Vermittlung von gewerblichen Immobilien, insbesondere in der Schweiz, aber auch im Ausland. Er wird massgeblich an der Entwicklung des Immobilienangebots von Julius Bär beteiligt sein und als Minderheitseigentümer weiterhin Verwaltungsratspräsident der KMP bleiben.

Dieter Enkelmann, Group CFO und Head Finance & Markets Julius Bär, kommentiert: 'Ich freue mich sehr, dass wir künftig unseren Schweizer und internationalen Kunden ein zeitgemässes Angebot für ihre Bedürfnisse im Bereich Immobilieninvestitionen in der Schweiz bieten können. Ich bin überzeugt, dass wir mit Dominik Weber den richtigen Experten gewonnen haben, um unsere Dienstleistungen gemeinsam mit dem KMP-Team, den zahlreichen involvierten Kundenberatern und den Fachexperten innerhalb unserer Bank zu gestalten und zu führen. Das neue Angebot wird allen Beteiligten Nutzen bringen, insbesondere den Kunden.'

Dominik Weber, CEO von KMP und designierter Head Real Estate Advisory von Julius Bär, sagt: 'Ich bin stolz, dass wir mit Julius Bär einen neuen Partner gefunden haben, der KMP auf die nächste Stufe bringen wird. Gleichzeitig freue ich mich, bei Julius Bär, der führenden unabhängigen Schweizer Wealth-Management-Gruppe, ein starkes Immobiliengeschäft entwickeln zu können. Dieser Schritt basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Schweizer Immobiliensektor und unserem grossen Netzwerk und bietet mir persönlich eine neue Herausforderung, die für beide Seiten, Julius Bär und KMP, gleichermassen vorteilhaft ist.'

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Kuoni Mueller & Partner

KMP ist ein führender integrierter Immobiliendienstleister, der die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien abdeckt. Das Angebot umfasst die Vermittlung von Renditeliegenschaften und Wohnimmobilien, die Immobilienbewertung, die Immobilienbewirtschaftung und die Immobilienberatung in der Schweiz. Das Unternehmen mit 40 Mitarbeitenden ist in einem Partnermodell organisiert und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Es wurde im Jahr 1989 gegründet.

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2021 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 486 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, São Paulo, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Julius Baer Group Ltd. Bahnhofstrasse 36 8010 Zurich Schweiz Telefon: +41 58 888 11 11 E-Mail: info@juliusbaer.com Internet: www.juliusbaer.com

ISIN: CH0102484968 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1220490

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1220490 21.07.2021

°