DGAP-News: Junge aifinyo-Aktien können seit heute zum Festpreis von EUR 34,15 je Aktie gekauft werden (deutsch)

^ DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Junge aifinyo-Aktien können seit heute zum Festpreis von EUR 34,15 je Aktie gekauft werden

12.10.2021 / 09:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Zeichnungsfrist (öffentliches Angebot) vom 12.10.2021 bis 29.10.2021

* Kaufmöglichkeiten an den Börsen München und Frankfurt

* aifinyo präsentiert auf der m:access-Konferenz am 13.10.2021

Dresden, 12.10.2021 - Das öffentliche Angebot im Rahmen der Kapitalerhöhung der aifinyo AG hat heute begonnen. Bis zum 29. Oktober 2021 haben Anleger die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Onlinebank durch eine Kauf-Order an den Börsen München und Frankfurt die jungen aifinyo-Aktien ( ISIN: DE000A3E5CQ8 ) zum Festpreis von EUR 34,15 zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 29. Oktober 2021 (oder ultimo) zu achten. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung werden die jungen Aktien mit den bestehenden Aktien zusammengelegt. Die bestehenden Aktien notierten am Vortag der Bekanntgabe der Kapitalerhöhung bei EUR 38,24.

'Anleger beteiligen sich mit aifinyo an einem seit Jahren stark wachsenden Fintech. Wir ermöglichen es Unternehmern, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren und erfolgreich zu sein. Dies gelingt uns durch eine smarte Kombination aus Technologie- und Finanzierungskompetenz", sagt Stefan Kempf, Vorstand und Mitgründer der aifinyo AG. 'Mit der Kapitalerhöhung wollen wir unser Wachstum beschleunigen und insbesondere in den Ausbau digitaler Produkte und Paymentlösungen investieren. Gleichzeitig steigern wir die Attraktivität der aifinyo-Aktie, da Streubesitz und Handelsvolumen zunehmen werden. Dies ist insbesondere für institutionelle Investoren nötig, um sich beteiligen zu können, daher haben wir auch bereits positives Feedback für diesen Schritt bekommen."

Im Rahmen der m:access Konferenz (virtuell) wird aifinyo am 13. Oktober 2021 über die Wachstumstrategie und die Mittelverwendung berichten. Link zur Konferenz: https://eveeno.com/maccess-fk-oktober-2021

Kapitalerhöhung auf einen Blick

ISIN: DE000A3E5CQ8 Volumen: bis zu 364.181 Aktien Preis je Aktie: EUR 34,15 Zeichnungsfrist: 12. bis 29. Oktober 2021 Kaufmöglichkeit: Kauf-Order (Gültigkeit: 29.10.2021) an den Börsen München und Frankfurt Der rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt steht auf aifinyo.de zu Verfügung.

Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für alle Wachstumsunternehmen, FreiberuflerInnen und GründerInnen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo UnternehmerInnen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. Die Aktien der aifinyo AG ( ISIN DE000A2G8XP9 ) sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de

Verantwortlich aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO) Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de www.aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations Fabian Lorenz Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: ir@aifinyo.de

