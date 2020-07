DGAP-News: JUST - EVOTEC BIOLOGICS SOLL MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN COVID-19 FÜR DAS US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM HERSTELLEN (deutsch)

JUST - EVOTEC BIOLOGICS SOLL MONOKLONALE ANTIKÖRPER GEGEN COVID-19 FÜR DAS US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM HERSTELLEN

22.07.2020

Hamburg, 22. Juli 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc. vom amerikanischen Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Mio. US-Dollar zur Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper ("mAbs") zur Behandlung und Prävention von COVID-19 erhalten hat. Ziel dieses Programms ist es, dem Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen.

Das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense ("JPEO-CBRND") leitet dieses Vorhaben in Abstimmung mit dem Büro des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium für Gesundheit ("OASD(HA)") und der Defense Health Agency ("DHA").

Just - Evotec Biologics wird im Rahmen dieser Vereinbarung ein hocheffizientes Herstellungsverfahren von zwei monoklonalen Antikörpern gegen SARS-CoV-2 Antigene für die klinische Herstellung nach den Current Good Manufacturing Practices ("cGMP") designen. Die mAbs werden in frühen klinischen Studien getestet und schließlich zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen eingesetzt. Just - Evotec Biologics wird ihre umfangreiche Erfahrung in der Prozessentwicklung und klinischen Herstellung nutzen, um diese potenziell kritischen proteintherapeutischen Behandlungen gegen SARS-CoV-2-Infektionen schnell zu realisieren.

Dr. James Thomas, Executive Vice President Global Head Biotherapeutics bei Just - Evotec Biologics, kommentierte: "Es ist eine Ehre, mit dem Verteidigungsministerium an diesem wichtigen und zeitkritischen Programm zu arbeiten. Die Reaktion auf COVID-19 erfordert den Einsatz schneller, flexibler, skalierbarer und robuster Entwicklungs- und Herstellungstechnologien. Unser Unternehmen und unsere Plattform wurden so konzipiert, dass mit der erforderlichen Schnelligkeit sichere und wirksame Produkte entwickelt werden können, die für den Kampf gegen COVID-19 und künftige Pandemien benötigt werden."

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: "Evotec engagiert sich im weltweiten Kampf gegen COVID-19 und setzt sich für die Vorbereitung auf künftige Pandemien ein. Wir freuen uns sehr, einer der Dienstleister des US-Verteidigungsministeriums zu sein und unsere Expertise und fortschrittlichen Technologien einzusetzen, um schnell auf diese große globale Gesundheitskrise zu reagieren."

ÜBER DAS JPEO-CBRND DES US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS ("DOD") Das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense ("JPEO-CBRND") beschützt den Verteidigungsverbund durch medizinische Gegenmaßnahmen sowie Verteidigungsausrüstung gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Bedrohungen. Die Vision des JPEO-CBRND als effektives Beschaffungsprogramm des DOD ist ein resilienter Vertigungsverbund, der unbelastet von einer chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Umgebung kämpfen und siegen kann - unter Leitung von innovativen, agilen und ergebnisorientierten. Beschaffungsexperten. Der Joint Project Manager for Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Medical ("JPM CBRN Medical") unterstützt die fortgeschrittene Entwicklung und Akquisision medizinischer Lösungen zur Bekämpfung von CBRN und neu entstehenden Bedrohungen. JPM CBRN Medical erarbeitet gemeinsam mit dem Joint Project Lead for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense - Enabling Biotechnologies des JPEO-CBRND neue und verbesserte medizinische Gegenmaßnahmen, um eine einzige Behandlung gegen viele Bedrohungen, schnell wirkende medizinische Gegenmaßnahmen, Genomsequenzierung sowie die Möglichkeit CBRN-Bedrohungen zu diagnostizieren bevor Symptome erstmalig auftreten. Weitere Informationen über die COVID-19-Maßnahmen des JPEO-CBRND finden Sie unter https://www.jpeocbrnd.osd.mil/coronavirus.

ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS Just- Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, ist ein einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika integriert. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Protein-, Verfahrens- und Herstellungswissenschaften hat das Team von Just gemeinsam die wissenschaftlichen und technischen Hürden überwunden, die den Zugang zu lebensverändernden Proteintherapeutika behindern - vom Design therapeutischer Moleküle bis zum Design der Produktionsanlagen, in denen sie hergestellt werden. Unser Fokus liegt darauf, mit wissenschaftlichen und technologischen Innovationen einen globalen Markt zu erschließen und Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.just.bio.

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.000 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

