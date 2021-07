DGAP-News: Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund (deutsch)

Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund

21.07.2021 / 07:00

Basel, 21. Juli 2021. Die Baloise Asset Management AG wird für den Baloise Swiss Property Fund vom 10. August 2021 bis 19. August 2021 eine Kapitalerhöhung von rund 135 Mio. CHF durchführen.

Am 18. Juni 2021 gab die Baloise bekannt, dass die Fondsleitung des Baloise Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von rund 185.2 Mio. CHF prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften wird die Fondsleitung nun eine Kapitalerhöhung von rund 135 Mio. CHF vom 10. August 2021 bis 19. August 2021, 12:00 Uhr durchführen. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem für den Liegenschaftskauf rund 50 Mio. CHF Fremdkapital aufzunehmen.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise ("best-effort basis") im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 1'243'895 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der Anteile im Umlauf von 4'714'285 auf maximal 5'958'180 Anteile. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduziert. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfirst allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen oder diese zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren.

Die Fondsleitung verwendet den Emissionserlös und das zusätzliche Fremdkapital für den Erwerb eines Immobilienportfolios der Basler Versicherung AG, Basel und der Basler Leben AG, Basel, zuhanden des Baloise Swiss Property Fund gegen Barzahlung. Die FINMA hat der Fondsleitung für den Erwerb der Liegenschaften am 9. Juni 2021 eine Ausnahmebewilligung vom Übernahmeverbot bei nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.

Das zu erwerbende Liegenschaftsportfolio besteht aus 15 Wohnliegenschaften, einer Gewerbeliegenschaft und einer gemischt genutzten Liegenschaft, welche über insgesamt zehn Kantone verteilt liegen. Der Wohnanteil beträgt 83 %, die Büronutzung 5 %, die Gewerbenutzung 1 % und die Nebennutzung 11% (Parkplätze, Lager und Bastelräume). Das Portfolio verteilt sich auf die Nordwestschweiz (29 %), Genferseeregion (25 %), Region Zürich (21 %), Mittelland (8 %), Zentralschweiz (7 %) sowie Ostschweiz (10 %). Mit dem Erwerb des Portfolios besteht weiterhin strategiekonform eine breite geografische Diversifikation.

Der Emissionsprospekt zur Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund wird rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist auf www.swissfunddata.ch veröffentlicht und kann kostenlos bei der Fondsleitung oder der Depotbank bezogen werden.

Über den Baloise Swiss Property Fund

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger.

Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in schweizerische Core/Core plus-Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität aufweisen. Der Immobilienfonds verfolgt die Strategie, schweizweit Immobilien zu erwerben, um diese längerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen sowie höchstens 50 % kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt.

Angaben zur Kapitalerhöhung

Name Baloise Swiss Property Fund Valor 41455103 / CH0414551033 / ISIN beste- hende Antei- le BSPF Valor 112.042.387 / CH1120423871 / ISIN Be- zugs- recht Recht- Vertraglicher Anlagefonds sform Anle- Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und ger- 3ter KAG kreis Bishe- 4'714'285 rige An- zahl Antei- le Be- 19 (neunzehn) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von 5 (fünf) zugs- neuen Anteilen ver- hält- nis Neu Maximal 1'243'895 emit- tier- te Antei- le Emis- Rund 135 Mio. CHF sions- volu- men Art Die Emission wird auf "best-effort basis" durchgeführt der Emis- sion Be- Dienstag, 10. August 2021 bis Donnerstag, 19. August 2021, zugs- 12:00 Uhr (MESZ) frist Libe- Mittwoch, 1. September 2021 rie- rung Ausga- 110.70 CHF netto pro neuer Anteil inkl. Ausgabekommission von be- 2.0 %, zugunsten der Fondsleitung preis & Ausga- bekom- missi- on Be- Während der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechtshandel statt. zugs- recht- shan- del For- Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch mel die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden Be- Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der rech- Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der nung Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch 19 mal 5. Be- Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert, beträgt der Wert zugs- des Bezugsrechts null. recht- sprei- s Ver- Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines wen- Liegenschaftsportfolios von rund 185.2 Mio. CHF verwendet. dung des Emis- sions- erlö- ses Fonds- Baloise Asset Management AG, Basel lei- tung / Ver- trieb Depot- UBS Switzerland AG, Zürich bank Disclaimer:

Der in dieser Pressemitteilung beschrieben Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die vollständigen Angaben zu dem genannten Immobilienfonds können dem jeweils verfügbaren Jahresbericht und den Dokumenten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Kontakt Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: www.baloise.com E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14 Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

