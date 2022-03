DGAP-News: Karin Sartorius-Herbst hat weitere Anteile an der Erbengemeinschaft nach Horst Walter Sartorius erworben (deutsch)

Karin Sartorius-Herbst hat weitere Anteile an der Erbengemeinschaft nach Horst Walter Sartorius erworben

Karin Sartorius-Herbst hat heute den Vollzug ihres im Oktober 2021 angekündigten Erwerbs von Anteilen an der Erbengemeinschaft nach Horst Walter Sartorius von weiteren Mitgliedern der Sartorius-Familie bekannt gegeben und ihren Anteil damit aufgestockt. In einer ebenfalls im Oktober 2021 angekündigten, parallelen Transaktion hat außerdem die LifeScience Holding SCSp, ein langfristig orientiertes Investorenkonsortium unter Führung von Armira, Erbanteile von Mitgliedern der Sartorius-Familie erworben und ist somit neues Mitglied der Erbengemeinschaft geworden. Die Mehrheit der Anteile an der Erbengemeinschaft wird weiterhin von Mitgliedern der Sartorius Familie gehalten.

Die Erbengemeinschaft hält insgesamt 50,09% der Stammaktien der Sartorius AG. Alle Aktien der Erbengemeinschaft unterliegen unbeeinflusst von den oben dargestellten Transaktionen weiterhin der Testamentsvollstreckung bis Mitte 2028. Die Vollstreckung wird ebenfalls unverändert durch Dr. Lothar Kappich ausgeübt, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Sartorius AG ist.

Karin Sartorius-Herbst ist die älteste Tochter des Erblassers Horst Walter Sartorius und Mitglied der Sartorius-Erbengemeinschaft seit deren Entstehen im Jahr 1998.

