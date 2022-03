KATEK SE: KATEK trotz volatilem Marktumfeld in 2021 mit Umsatzplus von mehr als 30 % und operativer Ergebnissteigerung um rund 46 % - Ausblick bleibt positiv

- Konzern-Umsatz um 30,4 % gegenüber Vorjahr gewachsen auf 540,1 Mio. Euro

- Reported EBITDA verbessert auf 28,7 Mio. Euro nach 12,9 Mio. Euro in 2020

- Operatives Ergebnis (EBITDA adjusted) um 45,8 % gesteigert auf 30,3 Mio. Euro

München, 31. März 2022 - Die KATEK-Gruppe veröffentlicht heute die Geschäftszahlen für das abgelaufene, weiterhin von der Corona-Pandemie geprägte Jahr 2021, die das bereits am 16. März 2022 veröffentlichte vorläufige Ergebnis bestätigen. So hat die Elektronikgruppe im Geschäftsjahr 2021 ihren Wachstumspfad fortgesetzt und Rekordwerte sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis erzielt. In einem allgemein schwierigen Umfeld vor dem Hintergrund anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern und anderen Materialien konnte die KATEK-Gruppe deutliche Steigerungen in allen wesentlichen Kennzahlen erreichen und die veröffentlichte Prognose für das Jahr 2021 voll erfüllen.

Der KATEK-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsbericht 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 540,1 Mio. Euro (Vj. 414,2 Mio. Euro). Damit liegt der Konzernumsatz innerhalb des kommunizierten Prognosekorridors (535-560 Mio. Euro). Das Wachstum von 30,4 %, das ohne die pandemiebedingten Lieferengpässe sogar noch um zirka zehn Prozent höher gewesen wäre, basierte auf einer sehr positiven Entwicklung in nahezu allen Industrien, die KATEK mit High-Value-Electronics bedient. Besonders erfolgreich entwickelten sich die Zukunftsmärkte Tele-Care, eMobility/Charging und Solar/Renewables, deren Umsätze in Summe um 64,8 % gesteigert werden konnten und mit über 100 Mio. Euro Umsatz (exakt 114,0 Mio. Euro) mittlerweile einen signifikanten Anteil am Gesamtumsatz von nahezu 21,1 % ausmachen. Die vollen Auftragsbücher deuten darauf hin, dass sich die positive Entwicklung, wenn auch verschoben, fortsetzt. Das Book-to-Bill-Ratio (2022 YTD: 1,25) deutet auf ein organisches Umsatzpotenzial von 25 % hin, wenn die schwierige Liefersituation ausgeklammert wird.

Das Konzern-EBITDA belief sich im Berichtsjahr auf 28,7 Mio. Euro (Vj. 12,9 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erreichte 5,3 % (Vj. 3,1 %). Das operative Ergebnis (EBITDA adjusted) stieg von 20,8 Mio. Euro auf 30,3 Mio. Euro und traf damit die im Halbjahresbericht 2021 veröffentlichten Prognosewerte (27-33 Mio. Euro). Mit einem erneut verbesserten Wert von 5,6 % (Vj. 5,0 %) konnte die zielgerichtete Steigerung der operativen Marge (EBITDA-Marge adjusted) und damit der profitable Wachstumspfad konsequent fortgesetzt werden und bestätigt zudem die erfolgreiche Umsetzung der wertsteigernden Akquisitionsstrategie.

"Das herausragende Geschäftsergebnis in diesen herausfordernden Zeiten und gegen den Markttrend wäre ohne das große Engagement unseres starken KATEK-Teams nicht erreicht worden. Mein Dank geht dafür im Namen des gesamten Managements an unser großartiges TeamBlue", sagt KATEK CEO & Co-Founder Rainer Koppitz.

Der operative Cashflow der KATEK-Gruppe betrug im Geschäftsjahr 2021 -21,6 Mio. Euro (Vj. 25,8 Mio. Euro) und war zu wesentlichen Teilen durch pandemie-bedingt erhöhte Vorräte geprägt. "Durch die aktiv gesteuerte Erhöhung möchten wir unsere Produktions- und Lieferperformance verbessern und unsere Lieferfähigkeit angesichts der anhaltenden Materialkrise absichern", erklärt Rainer Koppitz. Die Eigenkapitalquote von 38,5 %

(Vj. 24,1 %) sowie der Zahlungsmittelbestand von 42,2 Mio. Euro (Vj. 35,5 Mio. Euro) zum 31. Dezember 2021 unterstreichen die solide finanzielle Ausstattung, mit der die KATEK-Gruppe agieren kann.

Positiver Ausblick

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung in 2021 möchte das KATEK-Management die sich bietenden Chancen ergreifen und bleibt auch im weiterhin herausfordernden Marktumfeld bezüglich seiner mittelfristigen Zielsetzungen unverändert und für das Gesamtjahr 2022 optimistisch. Um die zukünftigen Wachstumspotenziale auszuschöpfen, beabsichtigt KATEK, wie im Börsenprospekt angekündigt, sämtliche verfügbaren Mittel und künftigen Erträge zur Förderung des Geschäftsbetriebs und zur Finanzierung des Wachstums, der Entwicklung des Geschäfts und der Marktposition des Konzerns sowie zur Ausführung der strategischen Ziele einzusetzen. Für das Jahr 2022 rechnet der Vorstand mit einem weiteren Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis (EBITDA adjusted) der KATEK-Gruppe. Dies bedeutet in Bezug auf die Umsatzerlöse weiterhin stärker als der Markt und gegenüber 2021 um mindestens 8 % organisch zu wachsen. In Bezug auf die Entwicklung des operativen Ergebnisses (EBITDA adjusted) möchte KATEK ungeachtet der aktuellen Herausforderungen die operative Marge ebenfalls weiter ausbauen und geht davon aus, das operative Ergebnis (EBITDA adjusted) um mindestens 10 % gegenüber dem Vorjahr steigern zu können.

"Wir werden am starken Wachstum des Elektronikmarktes auch weiterhin überproportional teilhaben. Hier hilft nicht nur unsere abermals verbesserte Marktposition als Nummer Zwei der deutschen und mittlerweile Nummer Drei der europäischen Elektronikdienstleister, sondern auch unsere starke Position in den auch künftig wachstumsstärksten High-Value-Electronics-Märkten wie eMobility, Healthcare und Elektronik für Solarlösungen."

Der Geschäftsbericht 2021 der KATEK-Gruppe ist auf der Internetseite www.katek-group.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über KATEK

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com/.

Kontakt

KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Head of Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

