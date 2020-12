DGAP-News: Kauf einer zentral gelegenen Liegenschaft in Sion durch Helvetica Swiss Opportunity Fund (deutsch)

Kauf einer zentral gelegenen Liegenschaft in Sion durch Helvetica Swiss Opportunity Fund

01.12.2020

Medienmitteilung 1. Dezember 2020

Zürich, 1. Dezember 2020 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2020 eine attraktive Zentrumliegenschaft in Sion mit einem Marktwert von rund CHF 42 Millionen. Das Objekt ist zu 100% an ein renommiertes Schweizer Traditionsunternehmen vermietet.

Der HSO Fund übernimmt per 1. Dezember 2020 wie geplant eine äusserst zentral gelegene Liegenschaft in der Innenstadt von Sion. Das Objekt, mit über 10'500 Quadratmeter Mietfläche und einem Marktwert von rund CHF 42 Millionen, ist mit einem 10-jährigen Mietvertrag an eine grosse Schweizer Warenhausgruppe, vermietet. Das Unternehmen nutzt das vollvermietete Gebäude seit sehr vielen Jahren als Standort für den Verkauf von Lebensmitteln, als Warenhaus und für ein Restaurant.

Der HSO Fund übernimmt das Objekt im Stockwerkeigentum rückwirkend auf den 1. Januar 2020. Die Liegenschaft verfügt über ein eigenes Parkhaus mit 219 Parkplätzen, die ebenfalls vollständig an die Warenhausgruppe vermietet sind.

Der Portfoliowert des HSO Fund steigt mit dieser Akquisition auf rund CHF 108 Millionen, die jährlichen Soll Mieterträge erhöhen sich auf etwas über CHF 6.4 Millionen. Die Fondsleitung plant die Akquisition von zusätzlichen Objekten, welche das Portfolio geografisch noch breiter diversifizieren und das Ertragspotenzial des Fonds weiter steigern werden.

Michael Müller Salman Baday Chief Executive Officer Head Sales Schweiz T +41 43 544 70 80 +41 43 544 70 95

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter www.Helvetica.com

Über die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz

ISIN: CH0434725054 Valorennummer: 43472505

