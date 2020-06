DGAP-News: Kaufempfehlung trotz Krise: Kursziel für Aktie der MERKUR PRIVATBANK steigt auf 13 Euro (deutsch)

Kaufempfehlung trotz Krise: Kursziel für Aktie der MERKUR PRIVATBANK steigt auf 13 Euro

PRESSEMITTEILUNG

Kaufempfehlung trotz Krise: Kursziel für Aktie der MERKUR PRIVATBANK steigt auf 13 Euro Research von Pareto Securities AS: Diversifizierung des Geschäftsmodells positiv bewertet

München, 29. Juni 2020 - Trotz Corona-Krise bleibt die Aktie der MERKUR PRIVATBANK aus der Sicht von Analysten ein lohnendes Investment: Die Spezialisten von Pareto Securities AS haben das Kursziel der inhabergeführten Privatbank von 11,00 EUR auf 13,00 EUR deutlich angehoben und ihre Kaufempfehlung erneut bestätigt. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 9,50 EUR (Stand: 29. Juni 2020).

In der Begründung ihrer Kaufempfehlung verweisen die Analysten insbesondere auf die gestiegene Diversifizierung sowohl des Kreditportfolios als auch des gesamten Geschäftsmodells der MERKUR PRIVATBANK. Mit der Übernahme wesentlicher Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling im vergangenen Jahr ist besonders das Privatkundengeschäft mit der Vermögensanlage und -verwaltung erheblich gestärkt worden. Gleichzeitig ist in der Finanzierung der relative Anteil der bei der MERKUR PRIVATBANK traditionell starken Bauträgerfinanzierung auf 38% gesunken. Diese Entwicklung macht das Geschäftsmodell in der Krise noch stabiler, heißt es in dem aktuellen Research-Bericht.

Gerade in der Vermögensanlage sehen die Analysten vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase auch noch großes Wachstumspotential. "In der Krise ist eine unabhängige und vertrauensvolle Finanzberatung besonders gefragt. Hier sehen wir unsere große Stärke", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Das vollständige Research gibt es zum Download unter: https://www.merkur-privatbank.de/investoren/aktie.html

Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum. Nach der Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG im Jahr 2019 erreichte die MERKUR PRIVATBANK KGaA eine Bilanzsumme von mehr als 2,3 Mrd. EUR. Sie wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

www.merkur-privatbank.de

Kontakt für Presseanfragen: Tilman Sanner, Engel & Zimmermann AG Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

