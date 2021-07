DGAP-News: KION Group startet Gabelstapler-Produktion im neuen polnischen Werk (deutsch)

KION Group startet Gabelstapler-Produktion im neuen polnischen Werk

KION Group startet Gabelstapler-Produktion im neuen polnischen Werk

- Gesamtinvestition von rund 80 Mio. EUR am Standort in Kobaskowo

- Bis zu 400 neue Arbeitsplätze sollen bis Ende 2023 entstehen

- Produktion mit Engineering auf rund 44.000 Quadratmetern - Erweiterungsmöglichkeit bereits eingeplant

Frankfurt/Main, 08. Juli 2021 - Die KION GROUP AG hat im polnischen Kobaskowo, nahe Stettin, ein hochmodernes Werk für Flurförderzeuge in Betrieb genommen. Am neuen Standort werden Gegengewichtsstapler für alle Marken des KION Industrial Trucks & Services Segments produziert, darunter auch Produktserien aus westeuropäischen Standorten, um diese hinsichtlich Automatisierung und Digitalisierung weiterentwickeln zu können. Im kommenden Jahr werden weitere Produktserien, die bislang ausschließlich in Xiamen (China) produziert wurden, zusätzlich in Kobaskowo lokalisiert, um die Lieferzeiten zu beschleunigen.

Das neue Werk in Polen ergänzt die bestehenden europaweiten Produktionsstandorte der KION Group und soll dabei insbesondere Kunden mit weniger intensiven Einsatzbedingungen in der Region EMEA bedienen. "Der neue Standort in der Mitte Europas ist hervorragend dazu geeignet, das Potenzial dieses dynamischen Marktsegments weiter zu erschließen", erläutert Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Darüber hinaus können wir hier, in Nähe der deutsch-polnischen Grenze, auf ein hervorragendes Lieferantennetzwerk zurückgreifen."

Die KION Group will mit Ihren drei starken Marken Linde Material Handling, STILL und Baoli noch besser ihre Kunden beim Wachstum der Intralogistikbranche in der Region EMEA unterstützen. Dafür hat die KION Group insgesamt rund 80 Mio. EUR in das neue Werk investiert. Bis Ende 2023 will der global führende Material Handling- und Logistik-Ausrüster insgesamt bis zu 400 Arbeitsplätze an dem polnischen Standort schaffen. "Den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir ein hochmodernes und attraktives Arbeitsumfeld. Darüber hinaus verfügt der neue Standort mit seinen Engineering-Fähigkeiten über langfristige Weiterentwicklungsperspektiven", betont Werksleiter Tomasz Maleszka.

Auf einem Areal von rund 18 Hektar stehen neben einer hochmodernen und nachhaltig ausgelegten Produktionsanlage auch ein Verwaltungsbereich mit einer Gesamtfläche von fast 44.000 Quadratmetern - das entspricht etwa sechs Fußballfeldern. Der neue Standort ist bereits für zukünftiges Wachstum der Intralogistik-Gruppe vorbereitet: Auf dem Grundstück bestehen Erweiterungsmöglichkeiten von bis zu ca. 20.000 Quadratmetern.

Die KION Group in Polen

Die Marken der KION Group sind in Polen bereits seit vielen Jahrzehnten erfolgreich präsent. Die KION Group ist dadurch einer der führenden Gabelstapler- und Lagertechnik-Anbieter innerhalb des Landes. In Polen wurden im zurückliegenden Jahr mehr als 25.000 Neufahrzeuge bestellt, rund 30 Prozent davon bei den Marken der KION Group.

Die Vertriebsniederlassungen der Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. und der STILL POLSKA Sp. Z o.o. sind gefragte Partner für die Kunden von modernen Flurförderzeugen und konzentrieren sich auf einen umfassenden Service und umfangreiche Intralogistiklösungen. Das Angebot richtet sich dabei sowohl an internationale Konzerne als auch an kleinere Familienunternehmen, die leistungsfähige, innovative und technologisch führende Produkte von höchster Qualität schätzen. STILL betreibt zudem in Rokietnica bei Pozna ein Aufarbeitungszentrum für Gebrauchtgeräte. Auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern werden hier pro Jahr rund 2.000 Flurförderzeuge runderneuert. Auch die KION Tochter Dematic, ein globaler Spezialist für den Materialfluss mit intelligenten Software-, Supply-Chain- und Automatisierungslösungen zur Optimierung von Lieferketten, ist mit einer eigenen Niederlassung, der Dematic Poland Sp. Z.o.o., in Pozna vertreten. Zudem betreibt die KION Group mit KION Business Services in Krakau ein Center of Excellence für Finance & Accounting Services, IT und Procurement. Derzeit arbeiten in Polen mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die KION Group.

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2020, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. In China ist die KION Group am Umsatz im Jahr 2020 gemessen führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2019, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2020 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

