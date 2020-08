DGAP-News: KION Group und Quicktron vereinbaren strategische Partnerschaft (deutsch)

KION Group und Quicktron vereinbaren strategische Partnerschaft

KION Group und Quicktron vereinbaren strategische Partnerschaft

- KION Group unterzeichnet Vertriebsvereinbarung und Absichtserklärung für Co-Entwicklung mit chinesischem Hersteller zum Ausbau des Angebots für mobile Automatisierungslösungen

- Intralogistik-Konzern strebt Minderheitsbeteiligung am chinesischen Unternehmen an

- KION Group CEO Gordon Riske: "Die Zusammenarbeit mit Quicktron wird unsere Position im Bereich automatisierter Fahrzeuge weiter stärken"

Frankfurt am Main / Xiamen, 05. August 2020 - Die KION GROUP AG geht eine strategische Partnerschaft mit Quicktron ein, einem jungen chinesischen Hersteller von autonomen mobilen Robotern (AMR) mit Sitz in Shanghai.

Die beiden Unternehmen unterzeichneten dazu jetzt im chinesischen Xiamen eine Vertriebsvereinbarung, sowie eine Absichtserklärung für die gemeinschaftliche Entwicklung. Die Vertriebsvereinbarung sieht ab sofort den weltweiten Vertrieb der Quicktron-Produkte durch die globalen Sales- und Servicenetzwerke der KION Marken Linde Material Handling, STILL und Dematic vor. Damit erweitert die KION Group ihr weltweites Produktangebot an automatisierten Lagerlösungen. Darüber hinaus plant der führende Intralogistik-Konzern, eine Minderheitsbeteiligung an Quicktron von unter zehn Prozent zu erwerben. Über das Investitionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft mit Quicktron. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden ein noch umfangreicheres Produktportfolio im Bereich automatisierter Fahrzeuge anzubieten", sagte der Vorstandsvorsitzende der KION GROUP AG, Gordon Riske, anlässlich der Unterzeichnung der Vereinbarungen. "Wir erwarten, dass die Zusammenarbeit unsere Position im Bereich automatisierter Fahrzeuge weiter stärken wird."

"Quicktron ist im Segment der autonomen mobilen Roboter in China führend und stetig gewachsen", sagte Quek Ching Pong, Vorstandsmitglied der KION GROUP AG und Chief Asia Pacific & Americas Officer. "Das spezialisierte Unternehmen ergänzt unsere Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich KION Mobile Automation in idealer Weise. Durch die Kooperation mit Quicktron eröffnen sich uns zusätzliche Möglichkeiten, an diesem weltweiten Wachstumsmarkt teilzuhaben und unseren Kunden ein einzigartiges Produktangebot zur Verfügung zu stellen."

"Dies ist ein historischer Tag für Quicktron", sagte Yang Wei, Geschäftsführer von Quicktron. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der KION Group, durch die wir unsere Stärken gegenseitig nutzen können, um von den Marktchancen in China und weltweit noch besser zu profitieren."

Quicktron wurde 2014 in Shanghai gegründet und beschäftigt weltweit etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet intelligente Intralogistiklösungen an, deren Technologie auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert.

Der Markt für automatisierte Supply-Chain-Lösungen wächst weltweit und in der Region Asien-Pazifik rasant. Einen starken Einfluss auf die Nachfrage nach Lieferkettenlösungen, einschließlich Lagerautomatisierungen und Lösungen für Sortierung und automatisierten Warentransport, hat das Wachstum des Online-Handels. Fahrerlose Transportlösungen (automated guided vehicles, AGV) und autonome mobile Robotikanwendungen (AMR) werden daher weiter an Bedeutung gewinnen. Im Bereich Mobile Automation fasst die KION Group alle Aktivitäten rund um den Zukunftstrend mobile Automatisierung und selbstfahrende Fahrzeuge zusammen. Automation ist neben Energie, Digitalisierung, Innovation und Leistung ein Handlungsfeld der Strategie KION 2027, mit der das Unternehmen die Weichen für profitables Wachstum stellt und seine führende Position weiter ausbaut.

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Intralogistikanbieter für Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung der Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDax gelistete Konzern ist, gemessen an Stückzahlen, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist er ein führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der

größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,5 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größen auf sechs Kontinenten im Einsatz. Die KION Group betreibt aktuell 25 Produktionsstandorte in elf Ländern, davon acht in Deutschland. Der Konzern beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - unter ihnen rund 10.500 in Deutschland - und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 8,8 Milliarden EUR.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Websites unserer jeweiligen Marken.

(jn/fgr)

