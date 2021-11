DGAP-News: Klenico: Neue CEO und Veränderungen im Verwaltungsrat (deutsch)

Klenico: Neue CEO und Veränderungen im Verwaltungsrat

Medienmitteilung

Zürich, 11. November 2021

Klenico: Neue CEO und Veränderungen im Verwaltungsrat

Laura Henrich wird per 1. Dezember 2021 CEO von Klenico. Der bisherige CEO ad interim, Dr. Anup Nastik, wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt und Andrin Schaerli, Co-Gründer von Klenico, wurde als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

Laura Henrich, eine langjährige Kennerin des Digital-Health-Bereichs, wird per 1. Dezember 2021 CEO von Klenico. Henrich hat in der Vergangenheit in verschiedenen Funktionen bei mehreren Unternehmen der Branche in Transformations- und Wachstumsphasen wichtige Beiträge geleistet. Sie verfügt zudem über umfassende Erfahrung bei mehreren Agenturen mit Fokus auf Innovation und Digital-Marketing. Dr. Anup Nastik, aktueller CEO ad interim, sagte: «Laura Henrich verfügt über ausgeprägtes Branchen-Know-How, grosses Wissen im Digital-Marketing und eine ansteckende Hands-On-Mentalität. Wir sind überzeugt, mit ihr die richtige Besetzung gefunden zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit.»

Zudem wurde der Verwaltungsrat der Klenico komplettiert. Dr. Anup Nastik, bisheriger CEO ad interim und ausgewiesener Experte der Schweizer Gesundheitsindustrie, wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Andrin Schaerli, Co-Gründer von Klenico und Managing Partner des Zürcher Family Offices Lakeshore Group, wurde als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Weiteres Mitglied des Gremiums ist wie bisher Prof. Dr. Achim Haug, ehemaliger ärztlicher Direktor der Clienia-Gruppe, der grössten Klinik-Gruppe für psychische Erkrankungen in der Schweiz. Der neu besetzte Verwaltungsrat vereint fachliches Know-How, langjährige Branchen-Expertise und unternehmerisches Denken. Damit ist die Klenico für die nächsten Entwicklungsschritte optimal aufgestellt.

Für Rückfragen Klenico AG +41 44 533 13 90 media@klenico.com, www.klenico.com

Über Klenico Die Klenico AG ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Zürich. Das Tech-Startup macht psychische Beschwerden sichtbar. Es unterstützt Fachpersonen, Erkrankungen präzise zu diagnostizieren und Patienten ihre individuellen Belastungen zu verstehen. So schafft es ideale Voraussetzungen zur bestmöglichen Therapie.

