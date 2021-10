DGAP-News: KlickOwn AG: iFunded wird zur PlanetHome Investment AG (deutsch)

KlickOwn AG: iFunded wird zur PlanetHome Investment AG

iFunded wird zur PlanetHome Investment AG

- PlanetHome übernimmt 15 Prozent der Unternehmensanteile und wird größter Anteilseigner der Gesellschaft

- Realisierung von Synergien durch gemeinsame Zielgruppe und Ergänzung der Produktpalette

- Dynamisches Wachstum durch Vergrößerung des Anlegerkreises angestrebt

Berlin, 18. Oktober 2021 - Die PlanetHome Group wird größter Anteilseigner bei der digitalen Immobilienfinanzierungsplattform iFunded. Das Berliner Startup war im Februar 2021 mit der Hamburger KlickOwn AG fusioniert und anschließend mit einem Reverse IPO an die Börse gegangen. PlanetHome hat sich zum 15. Oktober 2021 15 Prozent der Unternehmensanteile der Gesellschaft sowie eine Option auf weitere Anteile gesichert.

iFunded firmiert künftig als PlanetHome Investment AG und erhält damit Zugang zum Netzwerk der PlanetHome Group. Mit einem Konzernumsatz von rund 150 Mio. Euro, einem jährlichen Immobilienobjektvolumen von über 2 Mrd. Euro und 265.000 registrierten Suchkunden gehört die PlanetHome Gruppe zu den wichtigsten Immobiliendienstleistern in Deutschland und Österreich.

"Das Zusammengehen mit PlanetHome ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Wir haben eine große Übereinstimmung in den jeweiligen Zielgruppen und setzen voll auf Synergien", sagt Nikolai von Imhof. Der Geschäftsführer von iFunded wird künftig als Vorstandvorsitzender der PlanetHome Investment AG tätig sein.

Dieter John, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der PlanetHome Group, wird Mitglied im Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft. PlanetHome will seinen Kunden ein größeres Leistungsspektrum anbieten und im Vertrieb der finanzierten Immobilien mitwirken. Es sollen in Zukunft auch Senior Loans über die Gruppe vermittelt werden. "iFunded ist eine ideale Ergänzung des Produktportfolios von PlanetHome. Künftig haben unsere Kunden die Möglichkeit, auch in kleineren Tranchen und mit kürzerer Kapitalbindung in die Assetklasse Immobilien zu investieren, ohne sich dafür einen neuen Ansprechpartner suchen zu müssen. Diese Investition ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Weiterentwicklung und Neuausrichtung, die nicht nur unser Produkt- und Serviceangebot erweitert, sondern auch unsere Prop-Tech- und Fin-Tech-Positionierung festigt."

Nachdem 2020 das von iFunded vermittelte Finanzierungsvermögen größer war als in den gesamten 4,5 Jahren zuvor, und iFunded im ersten Halbjahr 2021 schon mehr Projekte platziert hat als im vergangenen Rekordjahr, wurde nun ein passender Partner für sein dynamisches Wachstum gefunden "Solange der Markt für Immobiliencrowdinvesting noch in der aktuell frühen Entwicklungsphase steckt, ist der Zugang zu potenziellen Neukunden die entscheidende Voraussetzung für weiteres Wachstum", sagt von Imhof. "Durch die Vertriebsstärke von PlanetHome können wir den Partnern auf der Immobilienseite weitere Services anbieten. Zugleich schaffen wir entscheidende Voraussetzungen, um weitere Marktanteile zu gewinnen."

Über iFunded: iFunded ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, die durch den Einsatz modernster Blockchain-Technologie globale Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Die iEstate GmbH, die Betreiberin der Plattform www.ifunded.de, wurde 2015 gegründet und wird von einem führenden deutschen Venture-Capital-Unternehmen, Creathor Ventures, unterstützt. Die iEstate GmbH, als Betreiberin der Online-Finanzierungsplattform iFunded, verfügt über eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Nr. 1-3 GewO sowie § 34c GewO.

Über PlanetHome: Die PlanetHome Group GmbH ist einer der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien. Der Fokus des Geschäftsmodells liegt dabei in der engen Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern. In über 30 Jahren vermittelte PlanetHome rund 100.000 Immobilieneinheiten. Um Verkäufer und Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verwendet das Unternehmen modernste Technologie und setzt auf ein großes Netzwerk von 600 festangestellten Immobilienberatern an 120 Standorten in Deutschland und Österreich. Mit einem jährlich vermittelten Finanzierungsvolumen von mehr als einer Mrd. Euro seit 2018 gehört PlanetHome zudem zu den Marktführern im Bereich der partnerbasierten Baufinanzierungsvermittlung. Der Immobiliendienstleister ist mehrfach ausgezeichnet (u.a. als einer von Deutschlands kundenorientiertesten Dienstleistern) und ist der erste bundesweit tätige Immobiliendienstleister, der nach DIN EN 15733 zertifiziert wurde.

Pressekontakt iFunded RUECKERCONSULT GmbH Dr. André Schlüter Wallstraße 16, 10179 Berlin +49 (0) 30 28 44 987-67 schlueter@rueckerconsult.de

