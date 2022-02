DGAP-News: Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert schließt Vereinbarung mit Mercedes Benz zur Belieferung mit Fahrgestellen (deutsch)

Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert schließt Vereinbarung mit Mercedes Benz zur Belieferung mit Fahrgestellen

- Erweiterung des Angebots an motorisierten Fahrgestellen für Wohnmobile - Deutscher Premiumhersteller liefert Modell Sprinter ab zweitem Quartal - Größere Variantenvielfalt für Knaus Tabbert-Kunden

Jandelsbrunn - Die Knaus Tabbert AG hat mit dem Premiumhersteller Mercedes Benz Nutzfahrzeuge eine Vereinbarung über die Lieferung leichter Nutzfahrzeuge als Basis für Reisemobile abgeschlossen. Die hochwertigen Fahrzeuge der Baureihe Mercedes Benz Sprinter können von Kunden ab sofort als motorisierte Plattform für Freizeitfahrzeuge der Konzernmarke WEINSBERG ausgewählt und bestellt werden.

"Mit dem Premiumhersteller Mercedes Benz Nutzfahrzeuge gewinnen unsere Kunden, Vertragspartner und wir einen zuverlässigen und hochwertigen Partner", sagt Wolfang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG. "Mercedes Benz steht gleichermaßen für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Automobilbereich und ist damit ein perfekter Partner für Knaus Tabbert und die Umsetzung unserer Wachstumsziele".

Mit der breiteren Lieferantenbasis bietet Knaus Tabbert den Kunden nicht nur eine größere Auswahl, sondern verbessert auch deutlich die eigene Lieferfähigkeit, die zuletzt durch die Halbleiter-Krise eingeschränkt war. Ab dem zweiten Quartal 2022 werden die Mercedes Benz Sprinter Fahrgestelle bei Wohnmobilen der Marke WEINSBERG zum Einsatz kommen.

Knaus Tabbert erweitert mit dieser Vereinbarung das Angebot an Basisfahrzeugen auf nunmehr drei Zulieferer. Bereits im Herbst diesen Jahres soll das Angebot weiter ausgebaut werden.

Link Weinsberg - https://weinsberg.com/wohnmobile/edition-pepper-mb/

Kontakt:

Kontakt PR: Stefan V. Diehl Telefon: +49 8583 21 - 300 EMail: s.diehl@knaustabbert.de Kontakt IR: Manuel Taverne Telefon: +49 152 020 929 09 EMail: m.taverne@knaustabbert.de

Über Knaus Tabbert Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ( ISIN: DE000A2YN504 ) notiert und erzielte im Jahr 2020 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und der Internetplattform RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 800 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.000 Mitarbeitern mehr als 24.000 Freizeitmobile. Mehr Informationen: www.knaustabbert.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c5759332fbca2102290c182c7f5df166 Bildunterschrift: MB_Weinsberg

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 94118 Jandelsbrunn Deutschland E-Mail: info@knaustabbert.de Internet: www.knaustabbert.de

ISIN: DE000A2YN504

ISIN: DE000A2YN504
WKN: A2YN50

