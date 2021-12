DGAP-News: Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert startet mit über 500 Handelspartner in die Saison 2022 (deutsch)

Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert startet mit über 500 Handelspartner in die Saison 2022

^ DGAP-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Expansion/Kooperation Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert startet mit über 500 Handelspartner in die Saison 2022

03.12.2021 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Europäisches Händlernetz auf über 500 Partner für Caravans und Wohnwagen gewachsen - Starker Ausbau der Präsenz in Deutschland und Frankreich - Weiterer Beleg für nachhaltig positiven Markttrend und hohe Nachfrage nach Knaus Tabbert Fahrzeugen

Weltweit steigt die Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen, die einen unbeschwerten und flexiblen Urlaub ermöglichen. Die Knaus Tabbert Gruppe profitiert von der großen Attraktivität ihres Angebotsportfolios und konnte im laufenden Geschäftsjahr bereits mehr als 50 neue Vertriebspartner in den verschiedenen Regionen gewinnen. Damit stieg die Anzahl der Händler, die Wohnwagen und Wohnmobile des Konzerns verkaufen, Ende November erstmals auf mehr als 500 Adressen.

"Die große Beliebtheit und Attraktivität unserer Fahrzeuge zeigt sich auch in einem wachsenden Händlernetz. Wir konnten in allen wichtigen Regionen neue Vertriebspartner gewinnen, die künftig Caravans und Wohnmobile unserer Konzernmarken verkaufen und als Ansprechpartner für Kunden zur Verfügung stehen", kommentiert Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG, das Wachstum. "Mit dem Ausbau unseres Partnernetzwerks können wir den Campingfreunden weltweilt auch ein umfangreicheres Servicenetz anbieten. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass sich die größere Abdeckung auch positiv auf unseren Marktanteil auswirken wird."

Gegenüber dem Jahresbeginn erhöhte sich die Anzahl der Knaus Tabbert Partnerbetriebe auf mehr als 500 Standorte. Mit Abstand die größten Zuwächse konnte Knaus Tabbert in Deutschland (+27) und Frankreich (+13) verzeichnen. Auch in außereuropäischen Ländern wie China, Taiwan, Japan, Südkorea, Australien oder Neuseeland nahm die Zahl an Vertriebspartnern für die Marken der Knaus Tabbert Gruppe zu.

Die hohe, ungebrochene Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen hatte bei Knaus Tabbert schon bis Ende September 2021 zu einem deutlich gestiegenen Auftragsbestand von über 1,4 Milliarden Euro oder knapp 38.000 Einheiten geführt.

Kontakt: Manuel Taverne / +49 (0) 152 02092909 / m.taverne@knaustabbert.de

03.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 94118 Jandelsbrunn Deutschland Telefon: +49 (0)8583 / 21-1 Fax: +49 (0)8583 / 21-380 E-Mail: info@knaustabbert.de Internet: www.knaustabbert.de

ISIN: DE000A2YN504

WKN: A2YN50 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1253997

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1253997 03.12.2021

°