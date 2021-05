Knaus Tabbert AG: Umsatz und Ergebnis in den ersten drei Monaten 2021 erneut gesteigert - Knaus Tabbert startet mit Rekord Auftragsbestand ins Geschäftsjahr 2021

- Auftragsvolumen verdoppelt sich im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 624 Mio. - Umsatzsteigerung um 9,2 Prozent auf EUR 238,9 Mio. - EBITDA (bereinigt) steigt deutlich um 21,8 Prozent auf EUR 28,1 Mio. - EBITDA-Marge (bereinigt) verbessert sich um 1,3 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent - Konzernergebnis von EUR 16,1 Mio. übertrifft Vorjahreswert (EUR 12,4 Mio.) um 29,8% - Free Cashflow mit EUR 31,4 Mio. ebenfalls deutlich über Vorjahr (EUR 23,5 Mio.) - Knaus Tabbert bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2021

Jandelsbrunn, Deutschland. Die Knaus Tabbert AG, ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa, startet mit einer erneuten Steigerung aller wesentlichen Finanzkennzahlen in das Geschäftsjahr 2021.

In den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 9,2% auf 238,9 Millionen Euro, (2019: 218,8 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA lag bei 28,1 Millionen Euro und damit um 21,8 Prozent über dem Vorjahreswert von 23,1 Millionen Euro.

"Wir wachsen profitabel und beschleunigen unseren Wachstumskurs! In den ersten drei Monaten konnten wir sowohl Umsatz als auch das bereinigte EBITDA erneut steigern. Unsere Wachstumsoffensive schafft alleine in 2021 fast 600 neue Arbeitsplätze und wird begleitet von umfangreichen Investitionen in unsere Standorte und Produkte. ", sagt Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert. "Unsere Kunden, Händler und Vermieter sind begeistert von den Produkten unserer Marken WEINSBERG, TABBERT, T@B, KNAUS und MORELO! Mit RENT AND TRAVEL finden gerade junge Menschen den Einstieg in die wunderbare Welt des Caravaning. Dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach unseren Freizeitmobilen starten wir mit einem Auftragsbestand von über 18.000 Einheiten - dem Höchsten in der Geschichte von Knaus Tabbert - in das erste volle Geschäftsjahr nach dem Börsengang."

Starke Nachfrage nach Caravaning lässt Umsatz im Berichtszeitraum steigen

Das Premiumsegment, bestehend aus den Marken KNAUS, TABBERT, WEINSBERG und T@B, verzeichnete einen Umsatzanstieg auf 203,8 (Vorjahr 189,8) Millionen Euro. Im Luxussegment, das über die Marke MORELO bedient wird, steigerte Knaus Tabbert seinen Umsatz deutlich um 21,0 Prozent auf 35,1 Millionen Euro.

Bereinigtes EBITDA überproportional verbessert

Vor Einmalaufwendungen und Sondereinflüssen ergibt sich ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 28,1 Millionen Euro und damit ein Anstieg um 21,8 Prozent (Vorjahr: 23,1 Millionen Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 11,8 Prozent um 1,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Unter Einbeziehung von Einmalaufwendungen verbesserte sich das EBITDA in der Berichtsperiode um 20,5 Prozent auf 27,6 (Vorjahr: 22,9) Millionen Euro.Das bereinigte EBIT lag bei 23,1 (Vorjahr: 18,0) Millionen Euro; die EBIT-Marge erreichte 9,7 Prozent. Nach Abzug von Finanzierungsaufwendungen und Steuern verbleibt ein Nettogewinn von 16,1 (Vorjahr: 12,4) Millionen Euro.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Knaus Tabbert in den ersten drei Monaten 2021 einen positiven operativen Cash-Flow in Höhe von EUR 36,5 Mio. nach EUR 27,5 Mio. in der entsprechenden Vorjahresperiode. Der starke Anstieg resultiert sowohl aus einem deutlichen Anstieg des Konzern-Jahresüberschuss in den ersten drei Monaten um 31,3% auf EUR 16,1 Mio., als auch auf Grund der weiteren Reduktion des Working Capitals. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit erhöhte sich im ersten Quartal auf EUR 5,1 Mio. nach EUR 4,0 Mio. in der entsprechenden Vorjahresperiode. Wesentliche Auszahlungen stehen im Zusammenhang mit den geplanten Investitionen in die Erhöhung der Fertigungskapazitäten an den Standorten Jandelsbrunn (DE), Schlüsselfeld (DE) und Nagyoroszi (HU).

Die Anzahl der Beschäftigten im Konzern - einschließlich Auszubildende und Leiharbeitskräfte - stieg per 31. März von 2.887 in der Vorjahresperiode auf 3.237 in der Berichtsperiode 2021.

"Die starke finanzielle Basis eröffnet uns zukünftig vielfältige Wachstumsoptionen und gibt uns ein hohes Maß an Flexibilität, auf die Herausforderungen zu reagieren", so Marc Hundsdorf, CFO von Knaus Tabbert. "Neben der weiterhin konsequenten Steigerung unserer Finanzkennzahlen werden wir 2021 einen Fokus auf die strategische Umsetzung von nicht finanziellen Zielen - Stichwort ESG - legen, um die Attraktivität der Knaus Tabbert Aktie weiter zu erhöhen und einem breiten Anlegerkreis bekannt machen.

Hohe Nachfrage bietet Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr 2021

Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fahrzeuge lag in den ersten drei Monaten 2021 bei 7.088 gegenüber 6.853 im Vorjahr. Der starke Anstieg bei Caravaning Utility Vehicles (ausgebaute Kastenwagen) reflektiert die Konzentration des Unternehmens auf den Absatz hochwertiger motorisierter Fahrzeuge. So verzeichnete Knaus Tabbert mit 1.735 (Vorjahr: 1.335) verkauften CUVs (ausgebaute Kastenwagen) einen Rekord in dieser Kategorie. Besonders gefragt war hierbei das KNAUS-Modell BoxStar.

Hinzu kommt ein Rekord Auftragsbestand von 18.860 vorbestellten Fahrzeugen per 31. März 2021, der hohe Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr 2021 und darüber hinaus bietet. Dies gilt insbesondere mit Blick auf das nachhaltig positive Umfeld für Caravaning, das von einer erhöhten Attraktivität unter jungen Menschen und dem Trend zum zunehmenden regionalen Tourismus geprägt ist. Knaus Tabbert ist davon überzeugt, die weiter steigende Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen im europäischen Wachstumsmarkt gut bedienen zu können.

Auch die Vermietungsplattform RENT AND TRAVEL blickt auf einem sehr erfolgreichen Start in die Vermietsaison 2021 zurück. Zum Ende der Berichtsperiode - 31. März 2021 - stiegen die Buchungen um 19,6% auf 6.624 gegenüber der Vorjahrsperiode. Der Anstieg zeigt, dass RENT AND TRAVEL vor rund vier Jahren genau zum richtigen Zeitpunkt seine Markteinführung gestartet hatte. Vermehrt begeistert Knaus Tabbert im Sinne der "shared economy" auch jüngeres Publikum für diese Freizeitaktivität. Rund 25% aller Buchungen erfolgen direkt über www.rentandtravel.de oder unsere RENT AND TRAVEL App.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklungen im aktuellen Geschäftsjahr, bestätigt Knaus Tabbert seine im Rahmen der Jahresberichterstattung am 31. März 2021 kommunizierte Prognose für das Gesamtjahr 2021. Demzufolge geht der Vorstand, mit der gebotenen unternehmerischen Vorsicht, von einem Umsatzanstieg in einer Range von 20 - 22 % im Jahr 2021 aus. Für das bereinigte EBITDA rechnen wir trotz antizipierter Materialkostenerhöhungen, Produktionsstörungen aufgrund von Lieferengpässen bei unseren Lieferanten und Anlaufkosten -verursacht durch den starken Produktionsanstieg- ebenfalls mit einem deutlichen Zuwachs. Die Marge wird sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres von über 8 % - bezogen auf das bereinigte EBITDA - bewegen. Für die Folgejahre wird eine weiterhin hohe Wachstumsdynamik erwartet. Verbund- und Größeneffekte im Konzern sollen zu einer stetigen Verbesserung der Ergebnisqualität führen. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass es über die heute bekannten Einschränkungen nicht zu weiteren signifikanten corona-bedingten Produktionsstillegungen oder -verzögerungen, z. B. durch Probleme in den Lieferketten oder durch sonstige staatliche Maßnahmen, kommen wird. Knaus Tabbert wird seine Zahlen heute im Rahmen eines Investorencalls vorstellen.

Ertragskennzahlen in EUR Mio. 01.01. bis 01.01. bis Verände- 31.03.2021 31.03.2020 rung Umsatz 238,9 218,8 9,2% davon Premiumsegment 203,8 189,8 7,4% davon Luxussegment 35,1 29,0 21,0% Gesamtleistung 250,3 220,9 13,3%

Ergebnis EBITDA 27,6 22,9 20,5% EBITDA bereinigt 28,1 23,1 21,8% EBITDA-Marge bereinigt 11,8% 10,5% EBIT 22,6 18,2 24,2% EBIT bereinigt 23,1 18,4 25,5% EBIT-Marge bereinigt 9,7% 8,2%

Nettoergebnis 16,1 12,4 29,8% Ergebnis je Aktie (in EUR) 1,55 1,19

Cash Flow 01.01. bis 01.01. bis Verände- 31.03.2021 31.03.2020 rung Cashflow aus der laufenden 36,5 27,5 32,7% Geschäftstätigkeit Cashflow aus der 5,1 4,00 27,5% Investitionstätigkeit Free Cash Flow 31,4 23,5 33,6% 1 In Millionen Euro, sofern nicht anders angegeben; 2 Bereinigt um Einmalaufwendungen und Sondereinflüsse, insbesondere Transaktions- und Beratungskosten;

Über Knaus Tabbert Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte in Deutschland sind Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist seit September 2020 im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ( ISIN: DE000A2YN504 ) notiert und erzielte im Jahr 2020 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und der Internetplattform RENT AND TRAVEL einen Umsatz von knapp 800 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.000 Mitarbeitern mehr als 24.000 Freizeitmobile. Mehr Informationen: www.knaustabbert.de

