DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat der Knorr-Bremse stellt die Weichen für die Nachfolge von Prof. Dr. Klaus Mangold (deutsch)

Pressemitteilung

Aufsichtsrat der Knorr-Bremse stellt die Weichen für die Nachfolge von Prof. Dr. Klaus Mangold

- Aufsichtsrat schlägt Infineon-CEO Dr. Reinhard Ploss als Nachfolger von Prof. Dr. Klaus Mangold zur Wahl durch die ordentliche Hauptversammlung am 24. Mai 2022 vor

- Prof. Mangold legt sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender wie geplant zur ordentlichen Hauptversammlung nieder und scheidet altersbedingt aus dem Aufsichtsrat aus

München, 11. Februar 2022 - Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat heute einstimmig Herrn Dr. Reinhard Ploss der Hauptversammlung am 24. Mai 2022 als neues Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Es ist vorgesehen, Herrn Dr. Ploss in der konstituierenden Sitzung nach der Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. Die Neubesetzung ist erforderlich, da Prof. Mangold sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender wie geplant zur Hauptversammlung niederlegt und aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Prof. Dr. Klaus Mangold, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Wir stellen jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Knorr-Bremse AG. Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats ist langfristig geplant. Herr Dr. Ploss ist mit seiner jahrzehntelangen Expertise in der Führung eines internationalen Hightech-Unternehmens hervorragend geeignet, diese verantwortungsvolle Aufgabe für die Knorr-Bremse AG wahrzunehmen."

Herr Dr. Ploss wird - wie bereits entschieden - Ende März als Vorsitzender des Vorstands der Infineon Technologies AG ausscheiden.

Seit 2018, dem Jahr des erfolgreichen Börsengangs der Knorr-Bremse AG, ist Prof. Dr. Mangold Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Seinen ursprünglichen Plan, sein Mandat aus Altersgründen bereits zur Hauptversammlung 2021 niederzulegen, änderte er nach dem überraschenden Tod von Heinz Hermann Thiele vor rund einem Jahr. Der Bitte des Aufsichtsrats sowie der Familie Thiele nach Kontinuität im Aufsichtsratsvorsitz folgend, stellte er sich erneut zur Wahl als Aufsichtsratsvorsitzender. Seine tiefe Kenntnis des Unternehmens Knorr-Bremse sollte dem Konzern erhalten bleiben.

Dr. Theodor Weimer, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG: "Der Aufsichtsrat dankt Herrn Prof. Mangold für seine vorausschauende Führung, seinen persönlichen Einsatz in all den Jahren und sein großes Verantwortungsbewusstsein für die Knorr-Bremse AG. Nicht nur wir Aufsichtsräte, sondern das gesamte Unternehmen ist ihm zu großem Dank verpflichtet. Gerade in der Phase nach dem völlig unerwarteten Tod von Heinz Hermann Thiele hat er als Aufsichtsratsvorsitzender große Verantwortung für das Unternehmen übernommen und ist an der Spitze des Gremiums verblieben. Dabei stellte er das Wohl des Unternehmens über seine eigene, ganz persönliche Lebensplanung."

Mit Wirkung zur diesjährigen Hauptversammlung legt auch Aufsichtsratsmitglied Dr. Thomas Enders sein Mandat aufgrund anderweitiger wichtiger Verpflichtungen nieder und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. Eine Entscheidung des Aufsichtsrats zur Nachbesetzung wird bis Ende März getroffen.

Ansprechpartner Medien: Alexander Stechert-Mayerhöfer, Tel.: +49 89 3547 1942, alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com

Ansprechpartner Investor Relations: Andreas Spitzauer, Tel. +49 89 3547-182310, andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Bildtexte:

Abbildung 1: Prof. Dr. Klaus Mangold, Vorsitzender des Aufsichtsrats | (c) Knorr-Bremse

Abbildung 2: Dr. Reinhard Ploss (seinen Lebenslauf finden Sie hier) | (c) Infineon

Abbildung 3: Dr. Thomas Enders | (c) Knorr-Bremse

