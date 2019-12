DGAP-News: Kooperation Medbase und Zur Rose: Die zwei Joint Ventures von Zur Rose und Medbase nehmen per Anfang Jahr den Betrieb auf (deutsch)

Kooperation Medbase und Zur Rose: Die zwei Joint Ventures von Zur Rose und Medbase nehmen per Anfang Jahr den Betrieb auf

20.12.2019 / 07:00

Frauenfeld und Winterthur, 20. Dezember 2019

Medienmitteilung

Kooperation Medbase und Zur Rose

Die zwei Joint Ventures von Zur Rose und Medbase nehmen per Anfang Jahr den Betrieb auf

Die angekündigten Joint Ventures zwischen Zur Rose und Medbase - ein Tochterunternehmen der Migros - werden per 1. Januar 2020 operativ tätig sein. Sie betreffen den Roll-out der Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen und den Betrieb eines Webshops für Gesundheits- und Pflegeprodukte.

Nach der erfolgreichen Pilotphase mit aktuell drei Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen der Städte Bern, Basel und Zürich, sind die beiden Unternehmen übereingekommen, das Konzept unter der Marke Zur Rose im Rahmen eines Joint Ventures weiter auszurollen. Zu diesem Zweck werden die bestehenden Shop-in-Shop-Apotheken sowie die Zur Rose-Apotheke in der Welle 7 in Bern per 1.Januar 2020 in das Joint Venture überführt. Die nächsten Shop-in-Shop-Apotheken sind im Migros-Supermarkt in Crissier (VD) und im Einkaufscenter Tivoli in Spreitenbach geplant. Weitere Standorte sind in Prüfung.

In den Shop-in-Shop-Apotheken lässt sich der Einkauf des täglichen Bedarfs in der Migros bequem mit dem Bezug von Medikamenten sowie apothekenexklusiven Gesundheits- und Kosmetikprodukten verbinden, wobei Kundinnen und Kunden auch von kanalübergreifenden Einkaufsmöglichkeiten profitieren.

Das zweite Joint Venture von Medbase und Zur Rose betrifft die Zusammenarbeit im E-Commerce-Bereich: Per Jahresbeginn betreiben die beiden Partner ebenfalls unter der Marke Zur Rose einen gemeinsamen Webshop für frei verkäufliche Gesundheits- und Pflegeprodukte (www.zurrose-shop.ch). Die Gesellschaft plant, den Webshop mittelfristig als Marktplatz zu betreiben, auf dem auch weitere Partner ihre Produkte anbieten können.

Kontakt:

Pascale Ineichen, Leiterin Kommunikation Zur Rose Suisse AG Direktwahl +41 52 724 08 18 | E-Mail: media@zurrose.com

Sonja Benninger, Marketing/Kommunikation Medbase-Gruppe Direktwahl +41 52 260 29 16 | E-Mail: sonja.benninger@medbase.ch

Zur Rose Suisse AG

Zur Rose Suisse AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose Group AG, ist eine der führenden Versandapotheken und Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen sie zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Zur Rose Group ist die grösste Versandapotheke Europas. Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Medbase-Gruppe

Die Medbase-Gruppe betreibt als führende ambulante Gesundheitsdienstleisterin schweizweit an über 50 Standorten medizinische Zentren. Patientinnen und Patienten werden ganzheitlich von der Prävention über die Akutmedizin bis zur Rehabilitation betreut. Rund 300 Haus- und Spezialärzt/innen und über 360 Therapeut/innen arbeiten koordiniert und interprofessionell in der Gruppe zusammen. Für Firmen bietet Medbase Corporate Health spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement an. Weitere Informationen unter www.medbase.ch.

