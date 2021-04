DGAP-News: Kooperation mit aifinyo: HalloFreelancer ermöglicht digitales Rechnungsmanagement und Vorfinanzierung (deutsch)

Kooperation mit aifinyo: HalloFreelancer ermöglicht digitales Rechnungsmanagement und Vorfinanzierung

* Neues Angebot: Automatisierte Auftragsvermittlung für über 500.000 Freelancer aus dem XING Netzwerk wird um Rechnungserstellung und Processing erweitert

* Smart-Finance-Partner aifinyo übernimmt auf Wunsch Vorfinanzierung und Forderungsmanagement

Hamburg / Dresden, 26. April 2021 - Auf HalloFreelancer finden Unternehmen und Freelancer zusammen - im Hintergrund steht dabei das XING Netzwerk mit über 500.000 aktiven Freelancern, etwa IT-Experten, Designern und Beratern. Zusätzlich zur automatisierten Vermittlung von Aufträgen übernimmt die HalloFreelancer ab sofort auch das digitale Processing der Rechnungen und sogar die Vorfinanzierung der Außenstände. Möglich macht das eine Kooperation von HalloFreelancer - einer Tochter der Hamburger New Work SE (vormals XING SE) - mit dem Dresdner Smart-Finance-Anbieter aifinyo. Gemeinsam wurde ein Rechnungs-Modul mit Option zur Vorfinanzierung entwickelt und in den Service integriert. Das Rechnungsmanagement unterstützt Unternehmen und Freelancer gleichermaßen dabei, neue Chancen in einem sich zunehmend flexibilisierenden Arbeitsmarkt schnell und unkompliziert zu nutzen.

Die neuen Funktionen im Detail: Processing und Vorfinanzierungen von Rechnungen Der von aifinyo integrierte neue Rechnungsgenerator hilft den Auftragnehmern auf HalloFreelancer beim Erstellen ihrer Rechnungen. Das neue Rechnungs-Dashboard informiert dabei jederzeit über den aktuellen Status: Welche Rechnung ist versendet? Wer hat bereits gezahlt? Welche Forderungen sind überfällig? Das automatisierte Rechnungsmanagement gibt so einen stets aktuellen Überblick über alle Rechnungen und Zahlungen. Zusätzlich ermöglicht HalloFreelancer jetzt auch die Vorfinanzierung von Rechnungen: Der integrierte Service des Smart-Finance-Partners aifinyo übernimmt die komplette Zahlungsabwicklung für die Rechnung - auf Wunsch inklusive Vorfinanzierung und Ausfallschutz. Dazu kauft aifinyo dem Rechnungssteller die offenen Rechnungen ab und überweist das Geld innerhalb kürzester Zeit direkt auf dessen Konto - in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Diese sofortige Liquidität ist besonders wichtig für Freelancer.

'Für Freelancer ist das Stellen der Rechnung oft ein Highlight, denn es markiert den erfolgreichen Abschluss eines Projektes, das abgerechnet werden kann. Für sie alle ist das neue Rechnungsmodul in HalloFreelancer eine große Erleichterung, denn sie können schnell und einfach ihre Rechnungen erstellen und auf Wunsch die komplette Zahlungsabwicklung abtreten. Die Rechnung wird dann direkt ausgezahlt und der Freelancer kann sich sorgenfrei auf sein nächstes Projekt konzentrieren.", sagt Stefan Kempf, Vorstand und Co-Gründer der aifinyo AG.

Über HalloFreelancer HalloFreelancer ist ein Tochterunternehmen der NEW WORK SE, vormals XING SE. Der Service unterstützt Unternehmen und Freelancer seit 2018 dabei, schnell und unkompliziert online zueinander zu finden. Auftraggebern gewährt HalloFreelancern exklusiven Zugriff auf über 500.000 aktive Freelancer im XING Netzwerk, ein intelligenter Matching-Algorithmus liefert ihnen innerhalb von 30 Minuten passende - und verfügbare - Experten für ihre Projekte. Freelancer erhalten über HalloFreelancer kostenlos Projektanfragen passend zu ihren Skills, höhere Sichtbarkeit bei (potenziellen) Kunden und praktische Zusatzfunktionen wie die integrierte Rechnungsverwaltung. hallofreelancer.com

Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt.

