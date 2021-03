DGAP-News: Krankheitsbedingte Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens dauert an (deutsch)

Krankheitsbedingte Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens dauert an

Krankheitsbedingte Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens dauert an

Wiesbaden, 12. März 2021 - Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, hat der Aufsichtsratsvorsitzenden Marija Korsch heute mitgeteilt, dass seine krankheitsbedingte Abwesenheit länger dauern wird als ursprünglich erwartet und am 8. November 2020 kommuniziert. Ob und wann Herr Merkens seine Aufgaben wieder aufnehmen kann, ist derzeit nicht sicher absehbar. Die kommunizierte Vertretungsregelung im Vorstand bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Der Aufsichtsrat forciert die vorsorglich bereits begonnene Nachfolgesuche und die am 24. Februar im Rahmen der Jahrespressekonferenz kommunizierte Befassung mit Größe und Zusammensetzung des Vorstands.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch erklärte dazu: "Der Aufsichtsrat bedauert es sehr, dass die Genesung unseres Vorstandsvorsitzenden mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wir hoffen nach wie vor, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Merkens, dem dieses Haus viel zu verdanken hat, fortsetzen können. Wir stehen weiterhin zu Herrn Merkens. Rein vorsorglich haben wir gleichwohl einen Prozess zur Nachfolgesuche eingeleitet, den wir vor dem Hintergrund der aktuellen Lage verstärkt vorantreiben werden. Der Aufsichtsrat dankt den übrigen Vorstandsmitgliedern - und insbesondere Marc Heß und Thomas Ortmanns - für die Bereitschaft, die übernommenen zusätzlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten bis auf Weiteres beizubehalten. Dadurch bleibt die uneingeschränkte strategische und operative Handlungsfähigkeit des Unternehmens auch weiterhin zu jeder Zeit gewährleistet."

Ansprechpartner:

Sven Korndörffer Telefon: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com

René Hartmann Telefon: +49 611 348 3438 renepascal.hartmann@aareal-bank.com

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Consulting/Dienstleistungen Bank und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen Bank bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

