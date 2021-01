DGAP-News: KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert) (deutsch)

KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert)

^ DGAP-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert)

18.01.2021 / 11:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

18.01.2021

Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert)

Die KST Beteiligungs AG freut sich, dass es der Gesellschaft in 2020 erneut gelungen ist, mit der Performance des inneren Wertes ihrer Aktie die Performance des DAX zu übertreffen. Insbesondere aufgrund der sehr erfreulichen Kursentwicklung ihrer Beteiligung an der Trans Siberian Gold Plc. London, deren Kurs in 2020 um ca. 68% zugelegt hat, hat der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 um fast 10% auf ca. EUR 1,67 pro Aktie zugelegt, womit die Performance des DAX (+ 3,5%) deutlich übertroffen wurde.

Wie bereits mitgeteilt, hatte die KST Beteiligungs AG in 2020 beschlossen, eine Realisierung von stillen Reserven auf ihr Beteiligungsportfolio nicht vorzunehmen, da die Gesellschaft sich mit ihren eingegangenen Beteiligungen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung aussichtsreich positioniert sieht. Aufgrund der im abgelaufenen Geschäftsjahr so nicht vorgenommenen Gewinnrealisierungen weist die KST Beteiligungs AG für das Gesamtjahr 2020 als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Verlust in Höhe von TEUR 141 (Vorjahr - TEUR 84) aus, der im Wesentlichen auf der in Höhe von TEUR 123 (Vorjahr TEUR 0) gebildeten Risikovorsorge auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens basiert.

Die aus den Wertpapiergeschäften erzielte Gesamtleistung der Gesellschaft stellte sich zum 31.12.2020 auf - TEUR 232 (Vorjahr - TEUR 317). Die Zinserträge aus Anleihen sowie die Dividendenerträge der Gesellschaft lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit TEUR 413 auf dem Niveau des Vorjahres (TEUR 418). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen legten auf TEUR 172 (Vorjahr TEUR 142) zu, befinden sich jedoch weiterhin, ebenso wie die in Höhe von TEUR 24 unverändert gebliebenen Personalkosten auf einem niedrigen Niveau.

Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG lag zum 31.12.2020 bei TEUR 7.479 (31.12.2019: TEUR 8.234). Hiervon waren TEUR 2.570 (ca. 34,4%) in das dem Anlagevermögen der Gesellschaft zugeordnete Anleiheportfolio investiert. Das weitere dem Anlagevermögen der Gesellschaft zuzurechnende Wertpapierportfolio umfasste auf Basis des Bilanzansatzes TEUR 3.813 bzw. ca. 51,0 % der Bilanzsumme. Neben den längerfristig ausgerichteten Beteiligungen der Gesellschaft war das Wertpapierportfolio in Höhe von ca. 7,5 % der Bilanzsumme der Gesellschaft in börsengängigen Aktien investiert.

Der Erwerb des zur Ergänzung ihres Assetportfolios vorgesehenen Immobilienprojektes hat sich nicht realisieren lassen. Die KST Beteiligungs AG arbeitet jedoch aktiv daraufhin, im laufenden Geschäftsjahr ein ähnliches Projekt erfolgreich abzuschließen.

KST Beteiligungs AG Vorstand

Über die KST Beteiligungs AG

Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie in höherverzinsliche Anleihen.

Kontakt IR und PR:

Reinhard Voss Vorstand KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079

Disclaimer:

Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Corporate News stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar.

Impressum:

KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Tel.: 07033-4060078 Fax: 07033-4060079

Amtsgericht Stuttgart, HRB 19241 Steuer-Nummer 99122/02162 FA Stuttgart-Körperschaften Vorstand: Reinhard Voss, Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

18.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Dammstraße 5 71120 Grafenau Deutschland Telefon: +49 7033 40600 78 Fax: +49 7033 40600 79 E-Mail: info@kst-ag.de Internet: www.kst-ag.de

ISIN: DE000A161309

WKN: A16130 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1161310

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1161310 18.01.2021

°