DGAP-News: «Kultur, fertig, los!» - Die BKB unterstützt den Neustart der Basler Kulturinstitutionen (deutsch)

«Kultur, fertig, los!» - Die BKB unterstützt den Neustart der Basler Kulturinstitutionen

^ EQS Group-News: Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges «Kultur, fertig, los!» - Die BKB unterstützt den Neustart der Basler Kulturinstitutionen

01.07.2021 / 10:00

Die Öffnungsschritte des Bundesrats und der Kantone machen es möglich: Nach langen Monaten kann Kultur endlich wieder stattfinden. Der Basler Kantonalbank (BKB) liegt die Kultur in dieser Stadt am Herzen. Sie möchte dem Neustart nach der Pandemie-Pause etwas Schwung verleihen und unterstützt ihn mit der Aktion «Kultur, fertig, los!». Die BKB vergibt insgesamt 100 000 Franken als Unterstützungsbeitrag an zwanzig Basler Kulturinstitutionen.

Mit ihrem Engagement leistet die BKB einen Beitrag für ein attraktives Kulturleben in Basel. Die BKB setzt dafür einen Teil der Mittel ein, die sie sonst während der Corona-Pandemie für Werbung oder Kundenevents ausgegeben hätte.

Ab sofort bewerben Die BKB vergibt im Rahmen der Aktion «Kultur, fertig, los!» 20 x 5000 Franken. Ab sofort können alle Kulturinstitutionen der Region Basel teilnehmen und sich auf der Webseite https://www.bkb.ch/kultur registrieren. Die Teilnahme ist bis 31. Juli 2021 möglich. Wer einen Unterstützungsbeitrag bekommt, wird Ende Juli direkt von der BKB benachrichtigt und auf der Website veröffentlicht.

Weitere Informationen zur Aktion «Kultur, fertig, los!» finden Sie auf unserer Webseite https://www.bkb.ch/kultur

Für weitere Auskünfte Patrick Riedo Leiter Kommunikation Basler Kantonalbank, CEO Office Telefon 061 266 27 89 medien@bkb.ch

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Basler Kantonalbank Aeschenvorstadt 41 4051 Basel Schweiz Telefon: 061 266 27 89 E-Mail: investorrelations@bkb.ch Internet: www.bkb.ch

ISIN: CH0009236461 Valorennummer: BSKP EQS News ID: 1214305

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1214305 01.07.2021

°