DGAP-News: «Kultur, fertig, los!»: Die BKB verleiht dem kulturellen Leben in der Stadt neuen Schwung (deutsch)

«Kultur, fertig, los!»: Die BKB verleiht dem kulturellen Leben in der Stadt neuen Schwung

25.08.2021 / 14:00

Der Basler Kantonalbank (BKB) liegt eine lebendige Kultur in Basel am Herzen. Und weil die Kulturschaffenden besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind, vergibt die BKB im Rahmen der Aktion «Kultur, fertig, los!» insgesamt 100 000 CHF an zwanzig Kulturprojekte in der Stadt, um dem kulturellen Leben zu neuem Schwung zu verhelfen. Der Entscheid, wer einen Zustupf erhält, ist nun gefallen.

Rund hundert Kulturinstitutionen haben sich beworben und ihre Vorhaben eingereicht. Daraus wurden zwanzig Projekte aus den Bereichen Musik, Theater, Kleinkunst oder Tanz ausgewählt. Sie erhalten von der BKB einen Zustupf in der Höhe von je 5000 CHF. Die Gewinner sind im Web der BKB aufgelistet. Die Veranstaltungen finden ab sofort bis im Mai 2022 an verschiedenen bekannten und weniger bekannten Basler Orten statt - Scheunen, Innenhöfe, Parks, Theaterbühnen..

Für weitere Auskünfte Patrick Riedo Leiter Kommunikation Basler Kantonalbank, CEO Office Telefon 061 266 27 89 medien@bkb.ch

Basler Kantonalbank
Aeschenvorstadt 41
4051 Basel
Schweiz

