DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut - KWS veröffentlicht Nachhaltigkeitsziele für 2030 (deutsch)

Einbeck, 20. September 2021

Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut - KWS veröffentlicht Nachhaltigkeitsziele für 2030

Pflanzenzüchtung als Schlüsseltechnologie für eine zukunftsfähige Landwirtschaft: Mit der ,Nachhaltigkeitsinitiative 2030' setzt sich das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS ambitionierte und messbare Ziele auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene. Themen wie die Sicherung der Nahrungsmittelproduktion, die Minimierung des landwirtschaftlichen Ressourceneinsatzes, die Steigerung der Kulturarten- und Sortenvielfalt und die Unterstützung einer nachhaltigen Ernährung stehen im Mittelpunkt. Auch den eigenen ökologischen Fußabdruck wird das Unternehmen verbessern.

Der Agrarsektor steht vor enormen Herausforderungen: Er muss ausreichend Nahrungsmittel für eine Weltbevölkerung produzieren, die laut Schätzung der UN bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen angewachsen sein wird. Parallel dazu muss die Branche sich dem Klimawandel stellen, die biologische Vielfalt schützen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und anderen landwirtschaftlichen Ressourcen senken. Innovative Pflanzenzüchtung kann und wird eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen und nachhaltigen Bewältigung dieser Herausforderungen spielen.

"Wir wollen auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für Landwirte und die gesamte landwirtschaftliche Wertschöpfungskette sein: Mit der Nachhaltigkeitsinitiative 2030 übersetzen wir die Anforderungen an den Agrarsektor in einen konkreten Fahrplan für unser Unternehmen, um als Saatgutspezialist Lösungen für eine wirtschaftlich rentable, ökologisch nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Landwirtschaft zu liefern", erläutert KWS Vorstandssprecher Dr. Hagen Duenbostel. "Neue und angepasste Sorten tragen dazu bei, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und anderen landwirtschaftlichen Ressourcen zu reduzieren und gleichzeitig hohe und stabile Erträge zu erzielen. Zusätzlich leistet KWS mit einem breiten und wachsenden Portfolio einen wichtigen Beitrag zu ausgewogenen Fruchtfolgen und Biodiversität im Pflanzenbau und für eine nachhaltige und vielfältige Ernährung."

"Nachhaltigkeit stand schon immer im Fokus unserer Arbeit - dennoch haben wir nun den nächsten Schritt vollzogen und einen konkreten Fahrplan mit messbaren Zielsetzungen definiert, die wir bis 2030 erreichen wollen. Diese Ziele stecken unseren weiteren Weg ab und helfen uns, die Meilensteine entlang dieses Weges zu erreichen", erklärt KWS Corporate Responsibility Manager Marcel Agena.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative formuliert KWS sechs Kernziele in den Bereichen "Product-Impact" und "Corporate Responsibility":

Nachhaltigkeitsziele 2030 aus der Kategorie "Product-Impact":

1) Erzielung einer jährlichen landwirtschaftlichen Ertragssteigerung um 1,5 % durch

- Einsatz von digitalen Lösungen auf >6 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche

2) Minimierung des Ressourceneinsatzes in der Landwirtschaft durch

- Investition von >30 % des jährlichen KWS Forschungs- und Entwicklungsbudgets in die Reduzierung des Ressourceneinsatzes

- Eignung von >25 % der KWS Sorten für den Anbau unter geringem Ressourceneinsatz

3) Steigerung der Kulturartenvielfalt durch Erhöhung der Anzahl an Kulturarten mit gezielten Züchtungsprogrammen von 24 auf 27

4) Unterstützung einer nachhaltigeren Ernährung durch Steigerung der KWS Sorten zur direkten Verwendung in der menschlichen Ernährung auf >40 %

Nachhaltigkeitsziele 2030 aus der Kategorie "Corporate Responsibility":

1) Verbesserung des eigenen ökologischen Fußabdrucks durch

- Reduktion der Scope-1 und Scope-2 CO2 Emissionen bis 2030 um 50 %; Realisierung des Netto-Null-Ziels bis 2050

- Einführung von Score Cards zur transparenten Dokumentation des ökologischen Fußabdrucks aller Produktionsstandorte

2) Stärkung des sozialen Engagements durch

- Investition von mindestens 1 % des jährlichen EBIT (Betriebsergebnis) in weltweite Sozialprojekte

- Messung und fortlaufende Erhöhung der Mitarbeiterbindung

- Kontinuierliche Senkung der Zahl der Arbeitsunfälle und der Krankheitsrate

Im Rahmen des jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsberichts wird KWS ab 2022 über die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele berichten. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen 2030 und den Nachhaltigkeitsansatz der KWS finden Sie unter www.kws.de/nachhaltigkeit

Über KWS* KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.700 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro. Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. * Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC, AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Weitere Informationen: www.kws.de. Folgen Sie uns auf Twitter(R) unter https://twitter.com/KWS_Group.

Kontakt:

Marcel Agena Manager Corporate Sustainability Tel. +49 5561 311-1393 marcel.agena@kws.com

Sina Barnkothe Expert Corporate Communications Tel. +49 5561 311-1783 sina.barnkothe@kws.com

KWS SAAT SE & Co. KGaA www.kws.de

