DGAP-News: La Française forciert Immobiliengeschäft (deutsch)

Paris, 17. September 2020

La Française, eine internationale Asset-Management-Gruppe mit 50 Milliarden Euro Assets under Management (Stand 30.06.2020), hat ihre Immobiliensparte verschlankt. Allein dieser Bereich macht fast die Hälfte des verwalteten Vermögens von La Française aus und hat sich in den letzten zehn Jahren vervierfacht.

Auch während der Corona-Pandemie hat La Française Real Estate Managers seine Entwicklung fortgesetzt und sogar beschleunigt. Der Vermögensverwalter hat im bisherigen Jahresverlauf (Stand 30.06.2020) knapp 900 Millionen Euro eingeworben und 17 Akquisitionen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 930 Millionen Euro getätigt. Vor kurzem schloss La Française den Erwerb von zwei Bürogebäuden in London und Amsterdam ab. Trotz des herausfordernden globalen Umfelds verstärkt La Française Real Estate Managers aktiv seine Investmentteams und die gesamte Infrastruktur, um so den Bedürfnissen seiner Kunden, die einen zunehmenden Bedarf an Immobilien haben, erfolgreich gerecht zu werden.

Künftig werden alle Immobilienaktivitäten unter der einen Marke La Française Real Estate Managers angeboten. Diese ersetzt in Großbritannien und in Deutschland La Française Real Estate Partners International. Darüber hinaus wurden zwei Unterbereiche geschaffen, die nebeneinander operieren, um so den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Investoren noch besser gerecht zu werden:

Die institutionelle Sparte unter der Aufsicht von David Rendall, derzeit Managing Director von La Française Real Estate Partners International und demnächst Managing Director von La Française Real Estate Managers, ist verantwortlich für Immobilieninvestitionslösungen, die speziell für institutionelle Anleger in Bezug auf Core/Core+-, Value Added- und Opportunist-Strategien entwickelt wurden. Er wird von einem Team qualifizierter Investment-Experten unterstützt, die mit ihrem Fachwissen über die drei wichtigsten europäischen Immobilienmärkte (Frankreich, Deutschland und Großbritannien, einschließlich Irland) hinaus auch Luxemburg, die Niederlande und Belgien abdecken:

- Jens Göttler, Managing Director, La Française Real Estate Managers - Deutschland

Jens Göttler hat seit Gründung des Frankfurter Immobilien-Investmentcenters im Jahr 2014 die Gruppe bei ihrer internationalen Expansion begleitet. Unter seiner Leitung hat die Gruppe innerhalb von nur sechs Jahren eine erhebliche Entwicklung erfahren und operiert nun, neben den etablierten Standorten Frankfurt und Hamburg, seit kurzem auch von München aus. Die deutsche Niederlassung deckt somit von diesen drei strategischen Standorten die sieben wichtigsten deutschen Büromärkte (Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart) ab.

- Peter Balfour, Director of Investments, La Française Real Estate Managers - UK

Peter Balfour arbeitet seit fünfzehn Jahren Hand in Hand mit Jens Göttler und David Rendall, und war bereits 2014 bei der Gründung des Immobilien-Investmentzentrums der Gruppe in London dabei.

- Leslie Villatte ist die neu ernannte Director of Investments and Institutional Real Estate Business Development - Frankreich

Leslie Villatte hat vor kurzem bei La Française Real Estate Managers angefangen und wird in enger Abstimmung mit ihren ausländischen Kollegen, Jens Göttler und Peter Balfour, zusammenarbeiten.

Die Retail-Sparte, die von Marc-Olivier Penin, Managing Director bei La Française Real Estate Managers, geleitet wird, deckt alle Immobilien-Investitionslösungen und Dienstleistungen ab, die sich auch speziell an Privatanleger richten, einschließlich der breiten Auswahl an französischen kollektiven Immobilien-Investmentvehikeln der Gruppe. La Française Real Estate Managers ist de facto der führende Verwalter französischer kollektiven Immobilienanlagevehikel in Bezug auf die Kapitalisierung (Quelle: IEIF per 30.06.2020) und hat seit Jahresbeginn (30/06/2020) in diesem Segment 670 Millionen Euro gebündelt.

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Die Identifizierung der Triebkräfte des Wandels und das Verständnis dafür, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit beeinflussen werden, stehen im Mittelpunkt des Unternehmensleitbilds von La Française. Die vorausschauende Investmentstrategie der Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 50 Mrd. Euro (Stand 30.06.2020) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (April 2020).

Kontakt: La Française Ralf Droz +49 69 97 57 43 73 - rdroz@la-francaise.com

Dolphinvest Communications Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu

