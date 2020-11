DGAP-News: La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global mit FNG-Siegel ausgezeichnet (deutsch)

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global mit FNG-Siegel ausgezeichnet

26. November 2020

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global mit FNG-Siegel ausgezeichnet

Der La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global Fonds wurde mit dem Zwei-Sterne-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) für nachhaltige Investmentfonds ausgezeichnet. Es ist für 2021 gültig. La Française ist eine internationale Asset-Management-Gruppe mit über 51 Milliarden Euro Assets under Management. Mit dem integrierten Research-Center für nachhaltige Investitionen verfügt die Gruppe über eine anerkannte und vorausschauende Methode zur Berechnung von Carbon Impact.

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investitionen auf deutschsprachigen Finanzmärkten: Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Das Siegel kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die Nachhaltigkeitszertifizierung muss jährlich erneuert werden.

Erfolgreich zertifizierte Fonds zeichnen sich durch einen stringenten und transparenten Nachhaltigkeitsansatz aus, dessen Umsetzung durch die unabhängige Universität Hamburg geprüft wird.

Der Qualitätsstandard umfasst folgende Mindestanforderungen:

* Transparente und leicht verständliche Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds im Zusammenhang mit dem Eurosif Transparenz Kodex und dem FNG-Nachhaltigkeitsprofil.

* Ausschluss von Rüstung und Waffen.

* Ausschluss von Kernenergie (einschließlich Uranbergbau).

* Ausschluss von Kohle (Bergbau und umfangreiche Stromerzeugung).

* Ausschluss von Fracking und Ölsanden.

* Ausschluss in Fällen systematischer und/oder schwerer Verletzung der Prinzipien des UN Global Compact.

* Das gesamte Portfolio des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitskriterien (soziale und ökologische Verantwortung, gute Unternehmensführung, Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und weitere) geprüft.

Der La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global wurde mit zwei von drei möglichen Sternen für seine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Zusätzliche Punkte erlangte der Fonds in den Bereichen institutionelle Vertrauenswürdigkeit, Produktstandards sowie Auswahl- und Kommunikationsstrategien.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global: Der Fonds soll zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen.

Laurent Jacquier-Laforge, La Française Global Head of Sustainable Investing, sagt: "Das FNG-Siegel ist unserer Meinung nach eines der anspruchsvollsten, die es heute gibt. Wir sind stolz darauf, dass unser Investmentansatz mit dem Zwei-Sterne-Siegel ausgezeichnet wurde. Das FNG-Siegel und das französische SRI-Siegel, das dem Fonds ebenfalls verliehen wurde, zeugen von der Qualität der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds und bieten eine Orientierungshilfe bei der Suche nach soliden, professionell verwalteten Nachhaltigkeits-fonds."

As- Fonds & ISIN An- SRRI auf einer Skala von 7 7 set- Aktiengattung la- stellt das höchste Risiko-/ kla- ge- Ertragsprofil dar sse ho- ri- zon- t Glo- La Française LUX - LU152332- 7 6 (verbundene Risiken: ba- Inflection Point 3605 Jah- Kapitalverlust, Währung, le Carbon Impact Global LU174464- re Investmentfonds, Ak- I EUR [D, AT] R EUR 6933 Schwellenländer, Aktien, ti- [D] T EUR [D] LU174464- Management, Markt, en 6859 Liquidität, Betrieb) Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Chancen, die Zukunft zu überdenken. Die Identifizierung der Veränderungen sowie das Verständnis, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige Finanzperformance beeinflussen, stehen im Mittelpunkt der Mission von La Française. Die zukunftsorientierte Investmentstrategie der Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française, die sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst ist, hat eine Innovationsplattform geschaffen, die die neuen Aktivitäten zusammenführt, die als künftige Kerngeschäfte identifiziert wurden.

La Française verwaltet per 31.10.2020 ein Vermögen von 51 Milliarden Euro und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Standard and Poor's Credit Rating (4/2020): Langfristig: A, negativer Ausblick / Kurzfristig: A-1.

Kontakt

La Française Asset Management GmbH

Ralf Droz: +49 69 97 57 43 73 - rdroz@la-francaise.com

Heidi Rauen: +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Das FNG-Label und das französische SRI-Label dürfen unter keinen Umständen als Performance- oder Sicherheitsgarantie sowie als Aufforderung zur Investition in den Fonds interpretiert werden.

WERBEDOKUMENT FÜR NICHT-PROFESSIONELLE INVESTOREN IM SINNE DER DEFINITION VON MIFID II.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen und Materialien stellen in keinem Fall eine Beratung, ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung zur Investition in bestimmte Anlagen dar. Herausgegeben von La Française AM Finance Services, Home Office 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, reguliert durch die "Autorité de Contrôle Prudentiel" als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X, Tochtergesellschaft von La Française. Internet-Informationen für die Regulierungsbehörden: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu.

Der Wert der Investitionen und etwaige Einnahmen werden schwanken (dies kann teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein), und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Wo La Française Meinungen geäußert hat, basieren diese auf den aktuellen Marktbedingungen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Meinungen sind nicht bindend und können von denen anderer Anlageexperten abweichen. La Française Asset Management, am 1. Juli 1997 von der "Autorité des Marchés Financiers" unter N GP97076 genehmigt.

Die verantwortungsbewusste Investmentstrategie der Gruppe ist hier erhältlich:

https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseEN.pdf

Der Transparenzkodex der Gruppe ist verfügbar unter:

-

https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/Actualites_reglementaires/AFG_Code_de_transparence_Expertise_Actions.pdf

Der Prospekt von La Française LUX wurde am 9. März 2020 von der CSSF genehmigt. Die SICAV Lux wurde am 28.10.1998 gegründet (unter der Bezeichnung "globale Strategie"). Der Teilfonds, La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global, wurde 2015 gegründet.

Ausführlichere Informationen über den Investmentfonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Key Investor Information Document (KIID), die vor jeder Investition gelesen werden müssen. Der aktuelle Prospekt, das Key Investor Information Document sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage unter contact-valeurmobilieres@la-française.com oder in elektronischer Form bei unserer Zahlstelle erhältlich. Diese Dokumente wurden veröffentlicht und enthalten alle notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die Risiken, die auftreten können. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

Für Deutschland und Österreich

Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht). Die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com oder auf Anfrage unter contact-valeurmobilieres@la-française.com oder in elektronischem Format bei unserer Informations- und Zahlstelle BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main) und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien zur Verfügung und enthalten alle notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die möglichen Risiken. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

