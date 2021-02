DGAP-News: Lakestar SPAC I schließt überzeichnete Privatplatzierung ab (deutsch)

Lakestar SPAC I schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

Luxemburg, 18. Februar 2021 - Lakestar SPAC I SE ("Lakestar SPAC I"), eine in Luxemburg ansässige, neu gegründete Special Purpose Acquisition Company ("SPAC"), freut sich, den Abschluss der am 17. Februar 2021 angekündigten Privatplatzierung bekannt zu geben.

Die Privatplatzierung war mehrfach überzeichnet und erbrachte einen Bruttoerlös von 275 Millionen Euro durch die Ausgabe von 27.500.000 Einheiten zu einem Preis von jeweils 10,00 Euro. Die Einheiten, jeweils bestehend aus einer Aktie (die "Öffentliche Aktie") und 1/3 Optionsschein (der "Öffentliche Optionsschein"), wurden ausschließlich institutionellen Investoren angeboten.

Dr. Klaus Hommels, Sponsor and Vorsitzender des Aufsichtsrats von Lakestar SPAC I: "Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so deutlich überzeichnet war. Neben dem Vertrauen, das Investoren in unser Netzwerk und in unsere Expertise setzen, werte ich das enorme Interesse von Investoren als Zeichen der Zuversicht in die Möglichkeiten, die der europäische Tech-Sektor bietet und die meiner Meinung nach reichlich vorhanden sind. Wenn Europa eine erfolgreiche Tech-Szene finanzieren und die digitale Souveränität fördern will, braucht es auch eine erfolgreiche Finanzszene. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und die eingesammelten 275 Millionen Euro für das vielversprechendste europäische Tech-Unternehmen und sein Management einsetzen."

Stefan Winners, Chief Executive Officer (CEO) von Lakestar SPAC I: "Das überwältigende Interesse der Investoren ist ein echter Vertrauensbeweis. Gestärkt durch diesen Zuspruch freuen wir uns auf das Listing des SPACs. Zudem freuen wir uns, die Suche nach einem herausragenden europäischen Tech-Unternehmen zu starten und die Fortsetzung seiner Erfolgsgeschichte als börsennotiertes Unternehmen zu ermöglichen."

Lakestar SPAC I wurde zu dem Zweck gegründet, ein europäisches late-stage Wachstumsunternehmen im Technologiesektor mit einem Eigenkapitalwert zwischen 750 Millionen Euro und 4 Milliarden Euro zu erwerben. Es wird beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung im Zusammenhang mit diesem Unternehmenszusammenschluss einzusetzen. Der gesamte Erlös aus der Privatplatzierung sowie weitere Erlöse aus einer zusätzlichen Sponsorenzeichnung von Gründeraktien und Gründeroptionsscheinen (die "zusätzliche Sponsorenzeichnung") werden auf ein Treuhandkonto überwiesen. Sollte das Treuhandkonto negativen Zinssätzen unterliegen, werden diese durch die Erlöse aus der zusätzlichen Sponsorenzeichnung gedeckt, wodurch die Rücknahme der Öffentlichen Aktien zu einem Preis von 10,00 Euro pro Aktie ermöglicht wird.

Die Öffentlichen Aktien werden zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen (Ticker LRS1). Die Öffentlichen Optionsscheine werden in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börse Frankfurt Zertifikate AG) eingeführt (Ticker LRSW). Die Aufnahme des Handels der Aktien und Optionsscheine ist für den 22. Februar 2021 vorgesehen. Das Closing mit den an der Privatplatzierung beteiligten Investoren durch Lieferung der Aktien und Optionsscheine ist für den 23. Februar 2021 vorgesehen.

Über Lakestar SPAC I SE:

Lakestar SPAC I SE ist eine in Luxemburg ansässige Special Purpose Acquisition Company, die zu dem Zweck gegründet wurde, ein Unternehmen mit Hauptgeschäftsaktivitäten in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, dem Vereinigten Königreich oder der Schweiz in Form einer Verschmelzung, eines Aktientauschs, eines Aktienkaufs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, einer Umstrukturierung oder ähnlicher Transaktionen zu erwerben. Für einen Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt Lakestar SPAC I ein Zielunternehmen im Technologiesektor mit Fokussierung in den Bereichen SaaS (software as a service), FinTech, Transport und Logistik, HealthTech oder DeepTech zu identifizieren.

Lakestar SPAC I wird von Dr. Klaus Hommels, dem Gründer und Chairman von Lakestar Advisors, gesponsert. Die Gründer von Lakestar SPAC I sind Dr. Klaus Hommels zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Stefan Winners, und Inga Schwarting, Chief Investment Officer von Lakestar SPAC I.

Für weitere Informationen: www.lakestar-spac1.com.

Medienkontakt:

Harald Kinzler Kekst CNC Phone: +49 69 506 037 579

Isabel Henninger Kekst CNC Phone: +49 69 506 037 583

Email: info@lakestar-spac.com

