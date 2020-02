DGAP-News: LBBW Income Strategie von Scope mit der Note B geratet (deutsch)

LBBW Income Strategie von Scope mit der Note B geratet

Der von der LBBW Asset Management aufgelegte LBBW Income Strategie hat von der Rating-Agentur Scope jetzt in der Kategorie Mischfonds Global konservativ das Top-Rating B erhalten. Mit dieser Bewertung gehört er zum besten Drittel der Fonds in seiner Peergroup. Der im Mai 2019 aufgelegte LBBW Income Strategie ist ein Multi-Asset-Fonds, der Income-Asset-Klassen wie höherverzinsliche Rentenpapiere und dividendenstarke Aktien miteinander kombiniert.

* LBBW Strategie Income erhält Top-Rating B von Scope

* In seiner Erstbewertung gehört er damit zu den besten seiner Anlageklasse

* Der Fonds strebt eine prognostizierte Zielausschüttung von 3% p.a. an

* Risikodiversifikation durch breite und globale Streuung

Die gute Bewertung des Fonds begründet die Rating-Agentur Scope vor allem mit den folgenden Faktoren: I. Der LBBW Income Strategie überzeugt aus Sicht von Scope als aktiver und risikobewusst gemanagter Fonds mit einem strukturierten, langfristig orientierten Investmentprozess. II. Scope bewertet das Investmentteam mit "gut". III. Scope betont, dass das Risikomanagement voll in den Investmentprozess integriert ist. Das Portfolio ist mit ungefähr 82 Positionen und einer maximalen Positionsgröße von derzeit maximal 2% ausreichend diversifiziert. IV. Die Performancehistorie ist zwar noch kurz, seit Auflegung im Mai 2019 liegt der Fonds mit einer Performance von 6,2% aber vor dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe "Mischfonds Global konservativ", die 4,0% erzielt hat. V. Der Fonds hat eine Zielvolatilität von 2,5% bis 5,0%. Diese wurde bislang eingehalten und beträgt seit Auflage 3,5% bei einer Volatilität der Vergleichsgruppe von 1,2%. Der maximale Verlust des Fonds liegt mit -0,5% leicht über dem Vergleichsgruppen-Durchschnitt von -0,2%.

Top-Rating-Note ist eine Bestätigung für die erfolgreiche Anlagestrategie "Dass wir in der Erstbewertung für den LBBW Strategie Income dieses sehr gute Rating-Ergebnis von Scope erhalten haben, bestätigt uns in unserer Anlagestrategie", sagt Jonas Rebmann, Fondsmanager LBBW Income Strategie. "Für den nächsten Ausschüttungstermin im April 2020 erwarten wir eine Ausschüttung von 0,78 Euro je Anteil - das entspricht 1,5 % des Anteilswertes am 30. August 2019. Damit liegen wir im Einklang mit unserer prognostizierten Zielausschüttungshöhe von 3 % p.a. In der anhaltenden Niedrigzinsphase ist der Fonds damit eine interessante Option für Privatanleger und institutionelle Investoren bei ihrer Suche nach neuen Renditequellen."

Risikodiversifikation durch breite und globale Streuung des Anlagekapitals Der LBBW Income Strategie ist darauf ausgerichtet, bei möglichst überschaubaren Schwankungen attraktive laufende Renditen zu generieren. Neben einer breiten und globalen Mischung renditestarker Anlagen wird die Reduktion von Portfoliorisiken angestrebt. Für die Ausrichtung des Portfolios verbindet das erfahrene Portfolio-Management-Team eine qualitative Top-Down-Analyse mit einer fundamentalen Titelselektion. Das Team generiert zunächst durch die Früherkennung von mittel- und langfristigen Kapitalmarkttrends eine strategische Markteinschätzung und verfeinert dieses Makrobild durch Analysen, die auf Marktdaten und betriebswirtschaftlichen Faktoren beruhen. Ganz konkret investiert der Fonds auf der Rentenseite in höherverzinsliche Werte, wie Staatsanleihen von Schwellenländern und Unternehmensanleihen, und kombiniert diese Rentenpositionen mit dividendenstarken Aktien aus Europa und der ganzen Welt.

Durch diesen effektiven Investmentprozess haben Anleger die Möglichkeit, bei überschaubaren Schwankungen eine attraktive Ausschüttungsrendite zu erzielen. Zum jeweiligen Geschäftsjahresbeginn des Fonds werden die zweimal jährlich geplanten Ausschüttungen (April und Oktober) als indikative Schätzung veröffentlicht. In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen ist diese Planbarkeit ein wichtiger Vorteil für Investoren.

LBBW Income Strategie

ISIN: DE000A2JQHD0

WKN: A2JQHD Verwaltungsvergütung: 1,00% p.a. Kostenpauschale: 0,130% Ausgabeaufschlag: 3,00% aktuell Aufgelegt am: 27. Mai 2019 Geschäftsjahrende: 28. Februar Ertragsverwendung: halbjährliche Ausschüttung Fondswährung: EUR

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im Internet unter https://www.lbbw-am.de/fonds/DE000A2JQHD0/

Kontakt

Oliver Männel Leiter Marketing LBBW Asset Management Telefon: (+49) 711 22910 3100 E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de

Jonas Rebmann Fondsmanager LBBW Income Strategie

Jörg Schüren Director Edelman Telefon: (+49) 82828 150 E-Mail: teamlbbw@edelman.com

Wichtige Hinweise / Disclaimer

Diese Information dient Werbezwecken. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Soweit diese Information Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung.

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Die Gesellschaft darf in Schuldverschreiben und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland und der jeweiligen Bundesländer mehr als 35 Prozent des Wertes des OGWA-Sondervermögens anlegen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart.

