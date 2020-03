DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG veröffentlicht Bericht für das Geschäftsjahr 2019 (deutsch)

Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG veröffentlicht Bericht für das Geschäftsjahr 2019

^ DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG veröffentlicht Bericht für das Geschäftsjahr 2019

25.03.2020 / 10:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leifheit AG veröffentlicht Bericht für das Geschäftsjahr 2019

* Konzernumsatz 2019 beträgt 234,0 Mio. EUR, Konzern-EBIT mit 9,9 Mio. EUR am oberen Prognoserand

* HV-Termin wegen Coronakrise verschoben; Ausschüttung einer Dividende von 0,55 EUR je Aktie vorgeschlagen

* Fokus auf verstärkter Verbraucherwerbung in ausgewählten Märkten

* Prognose 2020: Umsatzwachstum von etwa 8 Prozent, EBIT von 9,5 bis 10,0 Mio. EUR (vor Auswirkungen Coronakrise)

Nassau, 25. März 2020 - Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsartikeln in Europa, veröffentlicht heute die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte der Leifheit-Konzern einen Umsatz von 234,0 Mio. EUR, der damit leicht unter dem Vorjahreswert lag (2018: 234,2 Mio. EUR). Im Heimatmarkt Deutschland gingen die Umsätze zurück. In Osteuropa sowie in den außereuropäischen Märkten konnte der Leifheit-Konzern hingegen ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnen. Das Konzern-EBIT lag im Berichtszeitraum bei 9,9 Mio. EUR und damit am oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 9 bis 10 Mio. EUR. Nach Abzug der Steuern von 2,6 Mio. EUR (2018: 3,5 Mio. EUR) erzielte Leifheit ein Periodenergebnis von 5,8 Mio. EUR (2018: 8,4 Mio. EUR).

Henner Rinsche, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, kommentiert: "Im Geschäftsjahr 2019 haben wir wichtige strategische Initiativen eingeleitet, die wir in diesem Jahr konsequent fortführen. Insbesondere haben wir letztes Jahr TV-Kampagnen im Kleinen erfolgreich getestet und zu Jahresbeginn eine große TV-Kampagne im Heimatmarkt Deutschland angestoßen, um wieder mehr Verbraucher mit unseren vielfach ausgezeichneten Produkten zu erreichen. Gleichzeitig hat für uns Priorität, die Kostenstrukturen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu verbessern."

Im mit Abstand größten Segment Household mit der Marke Leifheit, das nunmehr mit 77,8 Prozent zum Konzernumsatz beiträgt, konnte der Umsatz von 180,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 182,0 Mio. EUR im Jahr 2019 gesteigert werden. In der Produktkategorie Wäschepflege erzielte Leifheit mit Produkten zum Trocknen ein deutliches Umsatzwachstum, wobei sich die durchgeführten Test-TV-Kampagnen in Österreich und der Tschechischen Republik positiv auswirkten. Dies trug dazu bei, die Absatzrückgänge in den Bereichen Bügeln und Küche zu kompensieren.

Im bedeutend kleineren Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle bzw. dem Sortiment an Waagen, Gesundheitsprodukten und Raumluftaufbereitern blieb der Umsatz mit 19,8 Mio. EUR (2018: 19,9 Mio. EUR) im Berichtsjahr stabil. Gestärkt wurde die Umsatzentwicklung in diesem Segment durch das neue Sortiment an Küchenwaagen.

Im Private-Label-Segment verzeichnete der Konzern mit den französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby einen Umsatz von 32,2 Mio. EUR (2018: 33,9 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist insbesondere auf die anhaltende Schwäche einzelner Handelspartner in Frankreich zurückzuführen. Zugleich legte das Segment in Zentraleuropa in Großbritannien deutlich zu, wodurch der Umsatzrückgang etwas gebremst wurde.

Bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie kann Leifheit weiterhin auf einer soliden Kapitalstruktur aufsetzen. Zum 31. Dezember 2019 erreichte Leifheit eine Konzernliquidität in Höhe von 50,3 Mio. EUR. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2019 auf 96,2 Mio. EUR und verringerte sich damit um 5,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresstichtag. Entsprechend lag die Eigenkapitalquote zum Ende des Geschäftsjahres 2019 bei 44,8 Prozent (2018: 45,9 Prozent).

Aufgrund der Corona-Krise hat der Vorstand beschlossen, die für den 20. Mai 2020 vorgesehene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Verschiebung der Hauptversammlung führt entsprechend auch zu einem Aufschub des Beschlusses der Hauptversammlung über den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 und der Auszahlung der Dividende. Trotz der großen Unsicherheiten über die möglichen Auswirkungen der Corona-Krise schlägt der Vorstand der Leifheit AG der ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von 0,55 EUR je dividendenberechtigte Aktie vor und setzt damit seine aktionärsorientierte Dividendenpolitik fort.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzwachstum von rund 8 Prozent. Dabei sollen alle drei Segmente zum Wachstum beitragen. Im Zentrum der Strategie steht der Ausbau des Kerngeschäfts insbesondere mit der Marke Leifheit, den das Unternehmen mit wirksamen TV-Kampagnen vorantreiben will. Das aus dem geplanten Wachstum erzielte Bruttoergebnis wird Leifheit dazu nutzen, verstärkt in Verbraucherwerbung zu investieren. Der Vorstand rechnet daher mit einem Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von etwa 9,5 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR, das damit etwa auf dem Niveau 2019 liegen wird.

CEO Henner Rinsche kommentiert: "2020 konzentrieren wir uns weiter auf den Ausbau unseres Geschäfts mit den Marken Leifheit und Soehnle. Dazu forcieren wir die Verbraucherkommunikation für unsere margenstarken Kernprodukte ,Made in Europe'. Ebenso werden wir die Distribution unserer Produkte im Handel ausweiten. Die Ausbreitung des Coronavirus wird die Konjunktur deutlich belasten. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 haben wir vor den möglichen Auswirkungen der Coronakrise getroffen. Derzeit können wir angesichts der dynamischen Entwicklungen rund um Corona dessen Einfluss auf die weitere Geschäftsentwicklung von Leifheit noch nicht abschätzen. Leifheit ist speziell mit dem Segment Household gut in das Geschäftsjahr 2020 gestartet."

Der vollständige Jahresfinanzbericht 2019 des Leifheit-Konzerns steht unter finanzberichte.leifheit-group.com zum Download zur Verfügung.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de, www.soehnle.de.

Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218

25.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft Leifheitstraße 1 56377 Nassau / Lahn Deutschland Telefon: 02604 977-0 Fax: 02604 977-340 E-Mail: ir@leifheit.com Internet: www.leifheit-group.com

ISIN: DE0006464506

WKN: 646450 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1006367

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1006367 25.03.2020

°