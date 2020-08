DGAP-News: Lena Beteiligungs AG: Kapitalmaßnahmen 2020 (deutsch)

Lena Beteiligungs AG: Kapitalmaßnahmen 2020

Oldenburg, den 25. August 2020 - Die Lena Beteiligungs AG veröffentlicht heute ihre Einladung zur Hauptversammlung 2020. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen der Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung vor. Zudem soll ein genehmigtes Kapital beschlossen werden.

Die Kapitalherabsetzung soll in der Weise durchgeführt werden, dass jeweils 10 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu 1 auf den Inhaber lautenden Stückaktie mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 zusammengelegt werden. Das Grundkapital reduziert sich dadurch von EUR 406.250 im Umfang von EUR 365.625,00 auf EUR 40.625,00.

Die Gesellschaft ist momentan defizitär und benötigt daher Liquidität, um die erschwerte Lage in Zeiten von Corona zu überbrücken: So sollen der Verkauf der Grundstücke in Portugal (die Gesellschaft besitzt 3 Grundstücke) geprüft - und bei Möglichkeit umgesetzt - werden oder eine Verpachtung der Grundstücke stattfinden.

Daher wird den Aktionären vorgeschlagen, nach der Kapitalherabsetzung das Grundkapital von Euro 40.625 gegen Ausgabe neuer Aktien im Verhältnis 1:3 um bis zu Euro 121.875 auf bis zu Euro 162.500 zu erhöhen. Der Gesellschaft bekannte, größere Aktionäre, signalisierten bereits ihre Unterstützung.

Zur Schaffung weiterer strategischer Optionen soll außerdem ein genehmigtes Kapital in Höhe von Euro 60.000 beschlossen werden, dass durch die Ausgabe von bis zu 60.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen das Grundkapital entsprechend erhöhen kann.

Die Gesellschaft plant, sich damit potenziell weiteren Investoren und Geschäftsmodellen zu öffnen, da erwartet wird, die Sanierung bis Jahresende abzuschließen.

Der aktuelle Jahresabschluss sowie die Einladung zur Hauptversammlung sind auf www.lena-ag.de abrufbar.

Die Lena Beteiligungs AG im Profil

Die im Juli 2005 gegründete Lena Beteiligungs AG investiert branchenübergreifend in ausgewählte Aktien aus dem nationalen und internationalen Nebenwertebereich. Zudem besitzt die Gesellschaft drei Grundstücke in Portugal.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Lena Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Lena Beteiligungs AG dar.

Kontakt: Lena Beteiligungs AG

Lena Beteiligungs AG
Elimarstr. 4
26135 Oldenburg
Deutschland

ISIN: DE000A1DAK71

WKN: A1DAK7 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1123035

