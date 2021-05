DGAP-News: Lena Beteiligungs AG: Kapitalmaßnahmen umgesetzt (deutsch)

Lena Beteiligungs AG: Kapitalmaßnahmen umgesetzt

Oldenburg, den 05. Mai 2021 - Der Vorstand der Lena Beteiligungs AG wurde von der Maximilian GmbH in Kenntnis gesetzt, dass Zeichnungs- und Überzeichnungsphase des Bezugsangebots zur Kapitalerhöhung (KE) erfolgreich per 3. Mai 2021 abgeschlossen wurde. Die Gesamtzahl der von der Gesellschaft nun ausstehenden Aktien beträgt 162.500.

Während die KE zu 100% gezeichnet wurde, gab es im Überbezug eine mehrfache Überzeichnung. Die Maximilian GmbH, welche die KE garantiert hatte, hat damit keine Aktien aus der KE gezeichnet.

Die Einnahmen aus der KE wurden hauptsächlich dazu genutzt, den bestehenden Kredit vollständig zurückzuführen. Die Gesellschaft ist nun endgültig schuldenfrei. In ihrem Besitz befinden sich drei Grundstücke in Portugal, die nun einer Verwendung zugeführt werden sollen. Zudem wurden die monatlichen Kosten merklich gesenkt, so dass die Liquidität bis zum Ende des Jahres gewährleistet ist.

Die Gesellschaft betreibt momentan kein aktives Geschäft. Ziel ist es nun, ein neues Geschäftsfeld aufzutun oder Investoren zu finden, die ein nachhaltig erfolgreiches Geschäft in die Gesellschaft einbringen möchten. Entsprechende Absichten können über die Geschäftsadresse an die Gesellschaft herangetragen werden.

Die Lena Beteiligungs AG im Profil

Die im Juli 2005 gegründete Lena Beteiligungs AG investiert branchenübergreifend in ausgewählte Beteiligungen aus dem nationalen und internationalen Nebenwertebereich. Zudem besitzt die Gesellschaft drei Grundstücke in Portugal.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lena Beteiligungs AG Elimarstr. 4 26135 Oldenburg Deutschland Telefon: 0441-408270 Fax: 0441-4082727 E-Mail: lena@lena-ag.de Internet: http://www.lena-ag.de

ISIN: DE000A1DAK71

WKN: A1DAK7 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 1192998

