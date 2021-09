DGAP-News: Lifespot Capital AG: Barkapitalerhöhung zur Durchführung der Munich Hotel Partners-Transaktion erfolgreich platziert (deutsch)

Lifespot Capital AG: Barkapitalerhöhung zur Durchführung der Munich Hotel Partners-Transaktion erfolgreich platziert

Lifespot Capital AG: Barkapitalerhöhung zur Durchführung der Munich Hotel Partners-Transaktion erfolgreich platziert

23.09.2021

München, 23.09.2021 - Die Barkapitalerhöhung der Lifespot Capital AG ("LSC") konnte vollständig bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert werden. Nach dem Ende der Bezugsfrist am 22.09.2021 sowie der anschließenden Privatplatzierung am heutigen Tage ist die Kapitalerhöhung zu 100% gezeichnet. Die Privatplatzierung war mehr als sechsfach überzeichnet.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 3,21 Mio. wird nach Abzug der Emissionskosten zur Durchführung der Munich Hotel Partners ("MHP")-Transaktion und für den weiteren Geschäftsbetrieb verwendet. Mit Vertrag vom 09.06.2021 hat die Emittentin mit den Gesellschaftern der MHP mit Sitz in München einen Vertrag zur Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile der MHP geschlossen. Aufgrund einer vereinbarten und noch umzusetzenden Aktienkomponente werden die derzeitigen Gesellschafter der MHP auf Basis der bestehenden Annahmen unmittelbar nach Vollzug der Transaktion ca. 84 % der Aktien der LSC halten. Die MHP-Gruppe ist einer der führenden deutschen Hotelanbieter und ist bei der Übernahme und dem Betrieb von upper-upscale Hotels in Deutschland, Österreich und zukünftig auch der Schweiz etabliert.

Von den 2.675.148 neuen Aktien, die zu einem Betrag von EUR 1,20 je Aktie ausgegeben werden, wurden im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts der Aktionäre 72,6% der Aktien bezogen. Die verbliebenen 27,4% der neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen und strategisch geeigneten Investoren platziert. Das große Investoreninteresse bestätigt die positive Aufnahme der MHP-Transaktion am Kapitalmarkt.

Mit der Register-Eintragung der Barkapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der LSC von EUR 3.566.864 auf EUR 6.242.012 erhöhen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse München wird kurzfristig erfolgen.

Kontakt Lifespot Capital AG: Andreas Empl Vorstand

ISIN: DE000A3E5C24 | WKN: A3E5C2 | Symbol: CDZ0

