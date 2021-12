DGAP-News: LINDIS Biotech: Start mit neuem Advisory Board in die nächste Wachstumsphase (deutsch)

LINDIS Biotech: Start mit neuem Advisory Board in die nächste Wachstumsphase

Martinsried, 21. Dezember 2021 - LINDIS Biotech GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einer proprietären multispezifischen Antikörperplattform und einer fortgeschrittenen Entwicklungspipeline mit drei klinischen Produktkandidaten in der Immun-Onkologie, gab heute die Gründung seines Advisory Boards bekannt. Das neue Gremium besteht aus drei Branchenexperten aus den Bereichen Business Development, klinische Entwicklung und Arzneimittelzulassung. Es wird wertvolle Impulse geben, um die Strategie von LINDIS Biotech zu gestalten und zu lenken und damit das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner präklinischen und klinischen Kandidaten zu unterstützen.

"Mit der Gründung unseres Beirats aus führenden Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet haben wir wichtige Weichen für die weitere Entwicklung des Unternehmens gestellt, vor allem in Bezug auf wichtige Meilensteine, die sowohl kurzfristig als auch langfristig anstehenden", sagte Dr. Horst Lindhofer, Gründer und Geschäftsführer von LINDIS Biotech. "Die unterschiedlichen Schwerpunkte und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder werden für die Umsetzung unserer Strategie von entscheidender Bedeutung sein. Sie werden uns dabei unterstützen, die Entwicklung unserer Wirkstoffkandidaten zu beschleunigen, zukünftige Anwendungsbereiche zu identifizieren und neue kommerzielle Partnerschaften zu bilden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dieser renommierten Gruppe, um gemeinsam das Potenzial unserer einzigartigen Kombination aus hochwirksamer Tumorzellzerstörung und patientenspezifischer Vakzinierung weiter auszuloten."

Zu den Gründungsmitgliedern des LINDIS Biotech Advisory Boards gehören:

Dr. Franzpeter Bracht (PhD) - Dr. Bracht ist Experte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Führungsfunktionen im Bereich Business Development sowie dem Aufbau neuer Life-Sciences-Unternehmen. Vor seiner aktuellen Position als CEO von Lindis Blood Care war er in leitenden Positionen bei verschiedenen Life-Sciences-Unternehmen tätig, unter anderem als CFO/COO der Glycotope GmbH und CEO/CFO der Aplagen GmbH. Dr. Bracht war Berater im Gesundheitswesen bei Ernst & Young und Abteilungsleiter Pharma & Life Sciences bei Kienbaum Management Consultants.

Dr. Ulrich Granzer (PhD) - Dr. Granzer betreibt seit 2002 eine führende Beratungsfirma für Arzneimittelzulassung und klinische Entwicklung in München. Dank seiner pharmazeutischen Ausbildung und seiner langjährigen Industrieerfahrung hat Dr. Granzer einen exzellenten Überblick über aktuelle Arzneimittel-entwicklungsprogramme sowie einen detaillierten Einblick in die Anforderungen der wichtigsten Zulassungsbehörden. Bei der Bayer AG und der BASF Pharma Knoll war er weltweit für den Bereich Regulatory Affairs verantwortlich. Er ist Gründungsmitglied und Vorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Regulatory Affairs, DGRA, sowie Mitbegründer der European Union Regulatory Affairs Group, EURAG, und Mitglied des Verbandes für Arzneimittelinformation, DIA.

Prof. Dr. med. Markus M. Heiss - Prof. Heiss ist Direktor der Klinik für Viszeral-, Tumor-, Transplantations- und Gefäßchirurgie am Krankenhaus Köln-Merheim. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Chirurgie I an der Universität Witten/Herdecke und war von 2016-2017 Präsident der Vereinigung der niederrheinisch-westfälischer Chirurgen (NRW-Chirurgen). Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehört die klinische Entwicklung trifunktionaler bispezifischer Antikörper bei gastrointestinalen Tumoren, und er war als Berater und koordinierender Prüfarzt für Deutschland bei der klinischen Entwicklung von Catumaxomab, unter anderem in der Indikation Maligne Aszites, tätig.

Über CATUMAXOMAB

Über CATUMAXOMAB

Catumaxomab ist ein bispezifischer trifunktionaler Antikörper, der mit einem seiner Bindungsarme direkt an die Tumorzelle bindet und mit den anderen Bindungsstellen zwei wesentliche Bestandteile des Immunsystems aktiviert: T-Zellen und Fc-gamma Rezeptor positive Zellen (Fresszellen etc.). Der Antikörper erkennt und bindet alle EpCAM-positiven Tumorzellen, einschließlich der kritischen Krebsstammzellen und sämtliche CD3-positiven T-Zellen. Der EpCAM-Marker ist auf fast allen Karzinomen vorhanden und eignet sich daher für eine gezielte Krebsbehandlung. Catumaxomab wurde 2009 bereits für die Indikation maligner Aszites (bösartige Bauchwassersucht) in Europa zugelassen und hat damit seine Sicherheit und seine Antitumor-Wirksamkeit in der Klinik unter Beweis gestellt.

Über LINDIS Biotech GmbH

Die LINDIS Biotech GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einer proprietären multispezifischen Antikörperplattform und einer fortgeschrittenen Entwicklungspipeline mit drei klinischen Produktkandidaten in der Immun-Onkologie, wurde 2010 von Dr. Horst Lindhofer, Erfinder der Triomab(R)-Plattform, gegründet. LINDIS Biotech ist das einzige Unternehmen, das eine Technologie besitzt, die auf Basis trifunktionaler bispezifischer Antikörper eine äußerst effektive Tumorzellzerstörung mit einer patientenspezifischen Vakzinierung kombiniert, und nimmt daher eine herausragende Stellung im Bereich der Krebs-Immuntherapeutika ein. Als erstes Produkt, das aus dieser Plattform hervorging, wurde Catumaxomab unter dem Namen Removab(R) 2009 für die Indikation maligner Aszites (bösartige Bauchwassersucht) in Europa zugelassen und hat damit seine Sicherheit und Antitumor-Wirksamkeit in der Klinik bewiesen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

LINDIS Biotech GmbH Dr. Horst Lindhofer CEO Am Klopferspitz 19 82152 Martinsried / Deutschland E-Mail: info@lindisbiotech.de Website: www.lindisbiotech.com

MEDIENANFRAGEN MC Services AG Anne Hennecke Tel.: +49 (0) 211-529-252-22 E-Mail: lindis-biotech@mc-services.eu

Lindis Biotech GmbH Am Klopferspitz 19 82152 Martinsried Deutschland

