DGAP-News: LION E-Mobility AG: Einladung zur Investoren-Telefonkonferenz (deutsch)

LION E-Mobility AG: Einladung zur Investoren-Telefonkonferenz

Sehr geehrte LION E-Mobility-Investoren,

wir laden Sie herzlich ein, an unserer nächsten Investoren-Telefonkonferenz am Donnerstag, dem 25. Juni 2020, um 9.00 Uhr MEZ teilzunehmen. Gerne möchten wir Sie vor unserer Generalversammlung am 30. Juni 2020 auf dem Laufenden halten.

An der Telefonkonferenz werden Alessio Basteri als Chairman of the Board und Thomas Hetmann als Board Member und Geschäftsführer der LION Smart GmbH teilnehmen.

Sie können Ihre Fragen vor dem Aufruf an ir@lionemobility.com senden oder Ihre Fragen während der Telefonkonferenz direkt stellen. Bitte beachten Sie: Der Call wird in englischer Sprache stattfinden. Sollten Sie Ihre Frage auf Deutsch stellen, beantworten wir diese gerne auf Deutsch und übersetzen anschließend ins Englische.

Bitte melden Sie sich für die Teilnahme am GotoWebinar an. Der Link zur Registrierung: https://attendee.gotowebinar.com/register/1414216452687694861

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Alessio Basteri, Vorstandsvorsitzender der LION E-Mobility AG

AGENDA

1. Zusammenfassung der Geschäftsentwicklung der LION E-Mobility AG

1. Allgemeine Geschäftsentwicklungen

2. SOGEFI-Partnerschaft

3. COVID-19 und Auswirkungen auf das Geschäft von LION

2. Finanzkennzahlen

1. Jahresabschluss 2019

2. Q1 / 2020 und Ausblick

3. Entwicklungen der LION Smart GmbH

1. Laufende Projekte

2. Ausblick

4. Sonstiges

5. Fragen

LION E-Mobility Investor Relations Sebastian Duering Phone: +49 221 94991871 Mobile: +49 151 58204309 E-Mail: ir@lionemobility.com www.lionemobility.com

