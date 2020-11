DGAP-News: LION E-Mobility AG: Management der LION E-Mobility AG erwirbt Anteile am eigenen Unternehmen (deutsch)

LION E-Mobility AG: Management der LION E-Mobility AG erwirbt Anteile am eigenen Unternehmen

19.11.2020

Baar (CH), 19. November 2020 - Die LION E-Mobility AG, eine börsennotierte Schweizer Holding mit strategischen Investments im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, gibt bekannt, dass mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats Anteile des Unternehmens erworben haben. Die erforderlichen Meldungen bei den Aufsichtsbehörden sind erfolgt.

"Diese Investments setzen ein deutliches Zeichen, dass wir an den Erfolg von LION glauben", sagt Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrates der LION E-Mobility AG und ergänzt: "Die LION Smart GmbH als operative Tochter der LION E-Mobility AG hat sich unter Leitung von Thomas Hetmann in diesem herausfordernden Jahr, vor dem Hintergrund der weltweiten Pandemie und stagnierender oder rückläufiger Konjunktur, exzellent entwickelt. Wir haben eine gute Auftragspipeline, Industriepartner an unserer Seite und machen bei unseren laufenden Projekten signifikante Fortschritte. Um allen Aktionären einen Überblick über unsere Fortschritte bisher und die Pläne für das kommende Jahr zu geben, planen wir in den kommenden Wochen weitere Informationen für unsere Investoren."

Thomas Hetmann, Geschäftsführer der LION Smart GmbH und Verwaltungsratsmitglied der LION E-Mobility AG, ergänzt: "Trotz Covid-19 haben wir in diesem Jahr weiter am Aufbau der Vertriebspipeline gearbeitet, unseren Mitarbeiterbestand ausgebaut und ergänzt. Durch unsere derzeit laufenden Projekte haben wir unsere Technologie und unsere Batterielösungen weiterentwickelt und mit unseren Kooperationspartnern noch enger zusammengearbeitet. Während die Beeinträchtigung durch Covid-19 dank eines voraussichtlich bald verfügbaren Impfstoffs hoffentlich bald zurückgehen wird, sind wir gut gerüstet und finanziert die nächste Phase unseres Weges 2021 und darüber hinaus weiter zu gehen."

Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc.

Über die LION Smart GmbH Die Lion Smart GmbH ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der Automobilindustrie sowie anderer Industriezweige. Das Unternehmen betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen mit der TÜV SÜD AG in Form eines gemeinsamen Unternehmens (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ hochwertiger Ingenieurdienstleister bietet die LION Smart GmbH auch Beratung in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Integration in das jeweilige Fahrzeugkonzept und arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

Kontakt Alessio Basteri Chairman of the Board

LION E-Mobility Investor Relations Sebastian Duering Telefon: +49 221 94991871 Mobil: +49 151 58204309 E-Mail: ir@lionemobility.com http://www.lionemobility.com/

Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com

ISIN: CH0132594711 , CH0132594711

WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1149251

1149251 19.11.2020

