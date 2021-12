DGAP-News: LION Smart GmbH legt HGB-Quartalszahlen (ungeprüft) zum 30. September 2021 vor (deutsch)

LION Smart GmbH legt HGB-Quartalszahlen (ungeprüft) zum 30. September 2021 vor

* LION Smart GmbH meldet deutlichen Umsatzanstieg (+54,6% auf EUR 18,75 Mio. YTD Sep) und eine Steigerung der Gesamtleistung (+59,2 %) gegenüber dem Vorjahr

* EBITDA (TEUR -1.185) und EBIT (TEUR -1.434) weiterhin aufgrund von hohen Einmalaufwendungen negativ - siehe unten (ca. TEUR 0,751)

* LION Smart GmbH hat ein TISAX(R)-Assessment VDA (VDA ISA) durchlaufen

* Die interne Weiterentwicklung der LIGHT Battery schreitet weiterhin zügig voran

* Gespräche mit der BMW AG im Zusammenhang mit dem Erwerb von Technologie- und Produktionslizenzen dauern an

* Umsatz im 3. Quartal bei EUR 9,680 Mio. gegenüber EUR 5,679 Mio. im Vorjahreszeitraum. Nach einem schlechteren ersten Halbjahr 2021 wurde wie geplant eine signifikante Steigerung im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr sowie den Vorquartalen erzielt.

* EBIT und EBITDA sind weiterhin durch Einmalaufwendungen im Bereich der Nacharbeit für den Tier-1-Lieferant (EUR 0,309 Mio.) sowie im Bereich Integration Business (EUR 0,181 Mio.) und durch hohe Due Diligence Aufwendungen (EUR 0,165 Mio.) belastet

* Operativer Cash Flow mit EUR- 0,847 Mio. negativ, (31.12.2020: EUR- 0,384 Mio.)

Vorläufige Q3 Q3 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 Veränderung Zahlen in EUR 2021 2020 kumulativ kumulativ YoY kumulativ Mio. Umsatzerlöse 9,680 5,679 18,753 12,127 +6,626 Gesamtleistung 9,703 5,442 18,927 11,890 +7,037 EBITDA -0,30- -0,26- -1,185 0,024 -1,209 0 6 Quartalsergeb- -0,37- -0,35- -1,414 0,121 -1,535 nis 8 3

Garching bei München, 16. Dezember 2021 - Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, hat heute ihre vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2021 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung des innovativen Anbieters von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrierten Batterielösungen zeigte im Vergleich zum Vorjahr sowie zu den Vorquartalen ein starkes Umsatzwachstum. Das Geschäft entwickelt sich weiter stabil nach Plan mit dem erfolgreichen Abschluss der Nacharbeiten für das Entwicklungsprojekt mit einem Tier-1-Lieferanten sowie der Weiterentwicklung der LIGHT Battery. Außerdem hat die LION Smart mit der Teilnahme an einem TISAX(R)-Assessment VDA ihr vorhandenes Managementsystem nach ISO 9001 um die Aspekte der Informationssicherheit erweitert. Ein hoher Standard bezüglich der Informationssicherheit stellt insbesondere in der Automobilindustrie eine wichtige Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern dar. Dies wird durch die Teilnahme an TISAX(R) nachgewiesen. Das TISAX(R)-Prüfergebnis kann exklusiv über das ENX-Portal eingesehen werden.

Ertragslage der LION Smart GmbH zum 30. September 2021

Im dritten Quartal 2021 konnte ein Umsatz in Höhe von EUR 9,680 Mio. erzielt werden. Im Berichtszeitraum konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr, aber auch gegenüber den Vorquartalen signifikant gesteigert werden. Der größte Teil der Erträge sind dem Bereich des Integration Business zuzuordnen.

Der höhere Materialaufwand und die höhere Materialeinsatzquote sind auch im dritten Quartal vor allem auf Folgekosten aus Nacharbeiten für das Entwicklungsprojekt Tier 1 zurückzuführen.

Dies spiegelt sich auch bei einem niedrigerem Rohergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider.

Um die Weiterentwicklung der LIGHT Battery zu beschleunigen, investierte die LION Smart GmbH weiter in Personal. Der Personalaufwand stieg dadurch im dritten Quartal erneut. Dieser begründet sich aus dem Personalaufbau vor allem im Bereich Sales und der Entwicklung. Zum 30. September 2021 beschäftigt die Gesellschaft insgesamt 39 fest- und freiberuflich angestellte Mitarbeiter sowie 8 Werkstudenten.

Die höheren Abschreibungen (+ TEUR 91) gegenüber dem Vorjahr resultieren aus den hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen im ersten Halbjahr 2021. Im dritten Quartal wurden keine weiteren Investitionen getätigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf dem Niveau des Vorjahres und enthalten hohe Aufwendungen für Rechtsberatung und sonstiger Beratung im Zusammenhang mit dem Akquisitionsobjekt im Bereich Produktion. Ohne diese Einmalaufwendungen wäre das EBIT deutlich besser ausgefallen.

Die Sondereffekte und Einmalaufwendungen in Höhe von TEUR 751 betreffen größtenteils Kosten für die Nacharbeiten der Module des Tier 1- Entwicklungsprojektes (EUR 0,309 Mio.), für die Erweiterung des Geschäftes im Bereich Integration Business (EUR 0,181 Mio.), sowie Kosten für Due Diligence im Zusammenhang mit Technologie- und Produktionslizenzen (EUR 0,165 Mio.). Weitere Aufwendungen fielen für die TISAX- Zertifizierung, den Umzug und sonstige Beratungsleistungen an.

Das Finanzergebnis der LION Smart GmbH ist wie in den vorangegangenen Quartalen positiv (+TEUR 21). Dies liegt zum einen an den ausgereichten Darlehen an die TÜV SÜD Battery Testing GmbH (TSBT) und den damit verbundenen Zinserträgen. Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Darlehen betrugen im Berichtszeitraum insgesamt TEUR 21.

Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2021

Das Gesamtvermögen erhöhte sich zum 30.09.2021 um 38,54 % auf EUR 15,815 Mio. (31.12.2020: EUR 11,415 Mio.), was hauptsächlich auf den Anstieg der kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist. Dies ist vor allem auf den deutlichen Anstieg des Umsatz- und Geschäftsvolumens zurückzuführen.

Die langfristigen Vermögenswerte entsprechen weiterhin dem Niveau des Vorjahres, Zugänge bei den Immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagevermögen stehen entsprechende Abschreibungen gegenüber. Das Finanzanlagevermögen, das unsere Investition in die TÜV SÜD Battery Testing darstellt, ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Aufgrund des höheren Geschäftsvolumens sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 30. September 2021 deutlich um EUR 2,929 Mio. auf EUR 5,250 Mio. gestiegen (31. Dezember 2020: EUR 2,321 Mio.) und führten zu einem Anstieg beim kurzfristigen Vermögen. Größtenteils dadurch erhöhte sich das Umlaufvermögen signifikant um EUR 4,5 Mio. auf EUR 8,384 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 3,842 Mio.). Gleichzeitig sind auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen deutlich gestiegen

Die liquiden Mittel betrugen zum 30.09.2021 aufgrund von Bankguthaben EUR 0,044 Mio. gegenüber EUR 0,515 Mio. zum 31. Dezember 2020.

Die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten liegen zum 30.09.2021 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Personalkosten wie Überstunden, nicht genommener Urlaub und variable Gehaltsbestandteile.

Das Eigenkapital der LION Smart GmbH beträgt zum 30.09 des Geschäftsjahres EUR 5,177 Mio. (31.12.2020: EUR 6,091 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2021 sank im Vergleich zum Vorjahr auf 32,74% (31. Dezember 2020: 53,36%). Grund hierfür ist, dass die Bilanzsumme infolge

des zuvor erwähnten Anstiegs des kurzfristigen Vermögens und der kurzfristigen Schulden

vergleichsweise stärker gestiegen ist. Aufgrund des deutlich gestiegenen Umsatzwachstums konnte die LION Smart GmbH ihr Geschäft im dritten Quartal ohne zusätzliche Kapitalmaßnahmen der LION E-Mobility AG bestreiten.

Cashflow und Finanzierung zum 30. September 2021

Aufgrund der höheren Materialaufwendungen und Einmalaufwendungen verschlechterte sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum auf EUR -0,847 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.).

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit bleibt durch geringere Investitionen nur leicht negativ; er beträgt zum 30.09.2021 EUR -0,124 Mio. (Vorjahr: EUR -0,708 Mio.). Die Investitionen wurden im ersten Halbjahr 2021 getätigt.

Die Kapitaleinzahlungen des Gesellschafters im ersten Quartal 2021 in Höhe von EUR 0,5 Mio. liegen deutlich unter denen des Vorjahres und damit korrespondierend der Zahlungsmittelzufluss im Finanzbereich. Im dritten Quartal waren weitere Kapitalmaßnahmen nicht notwendig.

Insgesamt ergaben sich Zahlungsmittelveränderungen zwischen dem 31. Dezember 2020 und dem 30. September 2021 in Höhe von insgesamt EUR -0,471 Mio.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2021

Im Gesamtjahr erwarten wir weiterhin einen Umsatz von 28-30 Mio. Euro. Wir erwarten weiterhin ein negatives EBITDA für das gesamte Geschäftsjahr 2021 aufgrund der hohen Einmalzahlungen für Zertifizierungen im Bereich Automotive, der internen Entwicklung der LIGHT Batterie zur Serienreife sowie der erwarteten Aufwendungen für die mögliche Akquisition von Technologie- und Produktionslizenzen für den Aufbau einer eigenen Batterieproduktion.

Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc.

Verantwortlich für die Pressemitteilung: Verwaltungsrat LION E-Mobility AG, Alessio Basteri, Präsident des LION Verwaltungsrates

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock (Weber Shandwick) Phone: +49 (0) 1737025315 E-Mail: ir@lionemobility.com

Arne Siegner Phone: +41 (0) 41 500 54 11 E-Mail: ir@lionemobility.com

Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

