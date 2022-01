DGAP-News: LR Global Holding GmbH veröffentlicht Anleiheprospekt und beantragt die Zulassung der Anleihe zum Handel an der Nasdaq Stockholm (deutsch)

LR Global Holding GmbH veröffentlicht Anleiheprospekt und beantragt die Zulassung der Anleihe zum Handel an der Nasdaq Stockholm

Ahlen, 24. Januar 2022 - Am 3. Februar 2021 hat die LR Global Holding GmbH ("LR Global Holding") eine besicherte Anleihe mit variablem Zinssatz (2021/2025) in Höhe von EUR 125.000.000 (die "Anleihe") begeben. Gemäß den Anleihebedingungen hat sich die LR Global Holding verpflichtet, die Zulassung der Anleihe zum Handel auf der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen. Für die Handelszulassung hat die LR Global Holding einen Zulassungsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde gebilligt wurde. Die LR Global Holding wird entsprechend eine Handelszulassung für die Anleihe beantragen. Der erste Handelstag an der Nasdaq Stockholm wird voraussichtlich am oder um den 26. Januar 2022 stattfinden.

Der Prospekt wird auf der Website der LR Global Holding unter ir.lrworld.com/en/bond sowie auf der Webseite der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde unter www.fi.se abrufbar sein.

LR Gruppe Die LR Group mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen produziert und vertreibt verschiedene Gesundheits- und Pflegeprodukte in rund 28 Ländern. Als moderne Social Selling-Plattform verbindet das Unternehmen den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Die häufig als Mikro-Influencer agierende Community ist jung, flexibel und nutzt zunehmend soziale Medien als Vertriebsplattform.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit fast 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR Health & Beauty. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gels in Europa aufgebaut. LR ist seit über 35 Jahren mit rund 1.200 Mitarbeitern und mehr als 300.000 registrierten Community-Mitgliedern fest im Markt etabliert.

Kontakt:

Public Relations Kontakt: LR Global Holding Almut Kellermeyer Head of PR / Public Affairs Kruppstraße 55 59227 Ahlen Tel.: 02382 7060-106 E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com https://ir.lrworld.com/

Investor Relations Kontakt: cometis AG Thorben Burbach Unter den Eichen 7 | Gebäude D 65195 Wiesbaden Tel.: +49(0)611 - 205855-23 Fax: +49(0)611 - 205855-66 E-Mail: burbach@cometis.de

