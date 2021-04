DGAP-News: LR Gruppe erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

LR Gruppe erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2020

^ DGAP-News: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht LR Gruppe erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2020

30.04.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LR Gruppe erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2020

* Umsatz der LR Gruppe 2020 um rund 27 % auf 285 Mio. Euro gewachsen

* Normalisiertes EBITDA auf 42,5 Mio. Euro signifikant gesteigert

* Markteintritt im März 2021 in Südkorea erfolgreich vollzogen

* Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Ahlen, 30. April 2021 - Die LR Global Holding GmbH, ein führendes digitales Social Selling Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Demnach konnte die LR Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren dynamischen Wachstumskurs trotz der COVID-19-Pandemie weiter fortsetzen. Im Gesamtjahr 2020 erzielte die LR Gruppe einen Rekordumsatz von 284,6 Mio. Euro (Vorjahr: 224,8 Mio. Euro) und steigerte damit den Umsatz deutlich um 26,7 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erhöhte sich das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA norm.) von 24,1 Mio. Euro auf 42,5 Mio. Euro. Die deutliche Ergebnissteigerung ist wesentlich auf das äußerst starke Umsatzwachstum im Jahr 2020 zurückzuführen.

Dr. Andreas Laabs, CFO und COO der LR Global Holding GmbH, kommentiert: "Wir sind mit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 sehr zufrieden und blicken auf das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der 35-jährigen Firmengeschichte zurück. Bei einem Rekordumsatz haben wir das Ergebnis gegenüber 2019 überproportional gesteigert. Des Weiteren ist es uns gelungen, unsere digitale Social Selling Plattform auszubauen und unsere Strukturen weiter zu verbessern. Wichtig ist auch, den Innovationsprozess weiter konsequent fortzuführen, um aktuelle Markttrends zu berücksichtigen und eine nachhaltig gefüllte Produktpipeline sicherzustellen. Unser Portfolio erweitern wir stetig um neue Gesundheits- und Beauty-Produkte wie zuletzt beispielsweise Aloe Vera Immune Plus oder LR 5in1 Beauty Elixir."

Als moderner Social Selling Partner vertreibt LR über ihre Partner-Community mit aktuell mehr als 330.000 aktiven Vertriebspartnern und Kunden über 300 Produkte in den Bereichen Gesundheit und Schönheit (Nahrungsergänzung und Kosmetik). Derzeit ist die LR Gruppe in 28 Ländern weltweit tätig.

Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet die Geschäftsführung weiterhin einen positiven Geschäftsverlauf mit stabilem Wachstum. Die Prognose steht unter der Voraussetzung, dass die anhaltende COVID-19-Pandemie, deren Tragweite weiterhin nicht in Gänze abschätzbar ist, zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf das Geschäft der LR Gruppe führen wird.

"Wir sind gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet und werden unsere strategischen Initiativen konsequent fortsetzen, um LR zur führenden digitalen Social Selling Plattform zu entwickeln. Als LR erreichen wir immer stärker die jungen Zielgruppen, die sich einen attraktiven Nebenverdienst oder Lebensunterhalt aufbauen können. Mit unserem Produktsortiment bedienen wir zudem das steigende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung ideal. Vor dem Hintergrund der Pandemie und des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds haben wir frühzeitig unsere Vorräte entsprechend aufgestockt, um die Lieferfähigkeit unserer Produkte mit Blick auf das geplante Umsatzwachstum sicherzustellen. Im Rahmen unserer internationalen Expansion legen wir zudem einen stärkeren Fokus auf den asiatischen Raum. Im März haben wir unser Geschäft in Südkorea gestartet und sind dort nun mit ausgesuchten Gesundheits- und Schönheitsprodukten am Markt präsent", ergänzt Laabs.

Der vollständige Geschäftsbericht 2020 ist ab heute auf der Unternehmenswebseite unter https://www.lrworld.com/investorrelations online abrufbar.

LR Gruppe Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen, qualitativ hochwertige Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Als moderne Social Selling Plattform kombiniert das Unternehmen den persönlichen Austausch zwischen Vertriebspartnerinnen und Kunden mit effizienten, digitalen Lösungen. Diese Kompetenz zeigt sich vor allem in der von LR selbst entwickelten App "LR Connect", die die Community beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Business unterstützt.

LR hat es sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio - bestehend aus pflegender und dekorativer Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums - das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Deshalb entwickelt das Unternehmen stets neue Produkte - aus der Kraft der Natur in Kombination mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft.

Die Aloe Vera gehört seit über 18 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattfilet verwendet. Am Hauptsitz befindet sich neben der Unternehmenszentrale auch die modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera Drinking Gele in Europa. Im Duftsegment kooperiert LR mit nationalen und internationalen Stars wie Guido Maria Kretschmer, Bruce Willis, Emma Heming-Willis und Cristina Ferreira. LR ist mit rund 1.200 Mitarbeiter:innen sowie tausenden registrierten Vertriebspartnerinnen und Kunden seit über 35 Jahren fest am Markt etabliert. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt das Unternehmen zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt - schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

Ihre Ansprechpartner:

PR-Kontakt: LR Global Holding Almut Kellermeyer Head of PR / Public Affairs Kruppstraße 55 59227 Ahlen Tel.: 02382 7060-106 E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com https://www.lrworld.com/investorrelations

IR-Kontakt: cometis AG Thorben Burbach Unter den Eichen 7 | Gebäude D 65195 Wiesbaden Tel: +49(0)611 - 205855-23 Fax: +49(0)611 - 205855-66 E-Mail: burbach@cometis.de

30.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LR Global Holding GmbH Kruppstr. 55 59227 Ahlen Deutschland Telefon: +49 238270600 E-Mail: info@lrworld.com Internet: www.lrworld.com

ISIN: NO0010894850

WKN: A3H3FM Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1190663

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1190663 30.04.2021

°